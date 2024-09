Todos os programas de TV da Fase 5 da Marvel anunciados

Com o final da Fase 4 da Marvel, é hora de olhar para o futuro. Na San Diego Comic-Con de 2022, a Marvel anunciou uma série de projetos para as Fases 5 e 6. A Fase 5 começa no próximo ano, então vamos ver o que os fãs podem esperar então.





Personagens mais novos como Echo, Ironheart e Agatha estarão recebendo os holofotes com seus próprios shows, e personagens estabelecidos como Loki e Daredevil ganharão novas temporadas. Com isso dito, aqui estão todos os programas de TV da Fase 5 da Marvel. Aviso: haverá spoilers ao longo do artigo.





Programas de TV da Fase 5 da Marvel

E se…? invasão secreta Eco Loki Coração de ferro Agatha: Coven of Chaos Demolidor: Nascido de Novo





1. E se…? Temporada 2





What If é um show que dá uma olhada em cenários “e se”. Sabemos o que acontece no principal Universo Cinematográfico da Marvel, mas esse programa permite que a criatividade corra solta; nada é sagrado. E se o Pantera Negra se tornasse o Senhor das Estrelas? E se Peggy Carter recebesse o soro do Super Soldado em vez de Steve Rogers? E se responde a essas perguntas e muito mais; o programa oferece perguntas e respostas que você nem sabia que estava procurando.





De acordo com a Variety , What If não terá apenas uma segunda temporada, mas também uma terceira temporada. A publicação diz que What If está previsto para chegar no início de 2023. Mas o que podemos esperar da segunda temporada? Como as coisas podem ficar ainda mais malucas? Bem, a Variety explica que um dos episódios se passará no século XVII. Então, parece que as coisas vão ficar bem loucas.





2. Invasão Secreta





Estrelando o sempre incrível Samuel L. Jackson como Nick Fury, Secret Invasion é um programa que fará os espectadores se perguntarem quem é realmente quem. Isso porque ele se concentrará nos Skrulls, uma raça alienígena que tem a capacidade de mudar de forma. A Marvel.com diz que a “série mostra uma facção de Skrulls metamorfos que se infiltram na Terra há anos”.





O site da Marvel também nos deu um resumo de quais outros atores podemos esperar nesta série de quem é quem. Também se juntando a Samuel L. Jackson estão Ben Mendelsohn, Emilia Clarke e Olivia Colman. Secret Invasion não sai até a primavera de 2023 , então, até então, você terá que continuar se perguntando quem é um alienígena que muda de forma e quem não é.





3. Eco





Recém-saída de Hawkeye, Echo terá seu próprio programa de TV. Anteriormente a líder da Tracksuit Mafia, a vida de Echo mudou depois de seus encontros com Hawkeye. Agora, os espectadores seguirão a personagem titular em sua nova jornada. Embora tenhamos conseguido vislumbrar sua história em Hawkeye, parece que este programa de TV dará aos espectadores uma visão mais clara de sua vida.





Porque de acordo com a Marvel.com :





“Ela deve enfrentar seu passado, se reconectar com suas raízes nativas americanas e abraçar o significado de família e comunidade se quiser seguir em frente.”





Os fãs de Echo terão que esperar até o verão de 2023 para ver o personagem de volta à ação.





4. Loki Temporada 2





A primeira temporada de Loki terminou com um estrondo gigantesco. Os principais spoilers estão prestes a ser descartados agora, então não leia o próximo parágrafo se você ainda não assistiu ou terminou a primeira temporada.





No final da temporada, Sylvie matou He Who Remains, o que leva à expansão do multiverso sem controle. Por que o multiverso estava sendo cortado em primeiro lugar? Bem, isso porque Kang e todos os seus colegas começaram uma guerra multiversal uns contra os outros.





Agora, Loki terá que lidar com as ramificações do que isso significa. Já na última cena da 1ª temporada, podemos ver que as coisas mudaram drasticamente. Então, na segunda temporada, os fãs podem esperar ainda mais selvageria.





Como as fases 4, 5 e 6 foram apelidadas de “A Saga do Multiverso” , e como a primeira temporada de Loki basicamente deu o pontapé inicial, isso torna a segunda temporada imperdível. A segunda temporada de Loki está programada para ser lançada no verão de 2023 e, de todos os shows da Fase 5 da Marvel, é um dos mais esperados.





5. Coração de Ferro





No momento em que escrevo, esse personagem ainda não apareceu no MCU. No entanto, isso vai mudar muito em breve. Riri Williams, mais conhecida como Ironheart, deve fazer sua estréia em Black Panther: Wakanda Forever. Depois disso, ela estrelará seu programa autointitulado Disney Plus. Mas quem é Riri Williams? E por que ela se chama Ironheart?





Marvel.com diz que ela é uma "inventora genial". Retomando o Homem de Ferro, Williams cria um traje próprio. Embora ela tenha muitas histórias nos quadrinhos, pouco se sabe sobre a versão de Williams no MCU. Para conhecê-la melhor, os fãs terão que assistir à sequência do Pantera Negra. Ironheart está programado para ser lançado no outono de 2023 .





6. Agatha: Coven of Chaos





Essa é uma personagem que já vimos antes no MCU, aliás, ela era a vilã de WandaVision. Agatha Harkness, interpretada pela incrível Kathryn Hahn, terá seu próprio show no inverno de 2023 . No entanto, não se sabe muito sobre ele, nem mesmo quais personagens farão parte dele, ou sobre o que será.





Independentemente disso, Harkness deixou uma impressão duradoura em WandaVision, e os fãs mal podem esperar para ver em que tipo de problema ela se meterá em Coven of Chaos.





7. Demolidor: Nascido de Novo





De todos os programas de TV da Fase 5 da Marvel, este pode ser o que os fãs estão mais ansiosos para ver. Há muito tempo eles clamam pelo retorno do ator Charlie Cox como Demolidor e pelo retorno de seu programa de TV. Bem, seus sonhos finalmente se tornaram realidade.





O programa original do Demolidor durou três temporadas na Netflix antes de terminar. No entanto, resta saber se Born Again será uma continuação disso ou se será algum tipo de reinicialização. Obteremos a resposta para essa pergunta e muito mais, porque o programa de TV terá 18 episódios . Este programa não irá ao ar até 2024, mas os fãs estão felizes em saber que verão mais do Homem Sem Medo.

