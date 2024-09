Astounding Stories of Super-Science, juillet 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Terre, la maraudeuse - Chapitre I : Sarka



Histoires étonnantes de Super - Science, juillet 1930 : la Terre, le maraudeur

Les hommes de Cleric entouraient Jaska.

COMMENCER UN ROMAN EN TROIS PARTIES

Par Arthur J. Burks

AVANT-PROPOS

Malgré le fait que pendant des siècles le Secret de la Vie avait été la possession des enfants des hommes, la Terre était en train de mourir. Elle était en train de mourir parce que la chaleur du soleil diminuait ; parce que, avec l'effacement des océans pour trouver de nouvelles terres sur lesquelles les hommes pourraient vivre, ses saisons étaient devenues orageuses, insupportablement froides et mornes : et le fait même de sa connaissance du Secret de la Vie, dans lequel les hommes comptaient leurs âges par siècles au lieu d'années, fut sa perte.

Hors de son orbite, la Terre grouillante - une planète en maraude déterminée à conquérir les étoiles.

Car lorsque les hommes ne mouraient pas, ils se multipliaient au-delà de tout décompte, au-delà de toute possibilité d'obtenir des lieux de résidence permanents. Un homme, du temps où la terre était jeune, et où l'homme vivait au mieux jusqu'à l'âge de trois vingt ans et dix ans, aurait pu, avec le temps et l'occasion, peupler une nation. Or, alors que les hommes vivaient depuis des siècles, éternellement jeunes, leurs descendants vivants se couraient en nombre incalculable.

La terre, paradoxe étrange, était en train de mourir parce qu'elle avait appris le Secret de la Vie. Vingt siècles auparavant, la dernière guerre d'agression avait été menée, afin qu'une nation surpeuplée puisse trouver une place pour vivre. Désormais, toute la terre était une seule nation, parlant une seule langue, et il n'y avait plus de terres à conquérir.

CHAPITRE I. Sarka



Dans son laboratoire au sommet du plus haut sommet du vénérable Himalaya, vivait Sarka, reconnu par le monde comme son plus grand scientifique, malgré sa jeunesse. Son grand-père, qui avait observé le passage de dix-huit siècles, avait découvert le Secret de la Vie et sans réfléchir, à la lumière des développements ultérieurs, avait diffusé sa découverte au monde. Le génie de cet homme, qui s'appelait aussi Sarka, avait été transmis à son fils, Sarka Deux, et par lui à un degré encore plus grand à Sarka Trois... appelé simplement Sarka pour les besoins de cette histoire.

Si Sarka avait vécu dans les jours précédant la découverte du Secret de la Vie, les gens de cette époque l'auraient jugé comme un jeune homme de vingt ans. Son âge réel était de quatre siècles.

Derrière lui, alors qu'il était assis d'un air maussade à regarder le gigantesque Béryl tournant, se tenait une femme d'une apparence des plus frappantes. Elle s'appelait Jaska, et selon les idées des Jours Avant la Découverte, elle semblait un peu plus jeune que Sarka. Sa main, sans ornement d'aucune sorte, se posa sur l'épaule de Sarka tandis qu'il étudiait le Béryl Tournant, tandis que ses yeux, dont les cils, assortis à ses cheveux corbeau, ressemblaient à des ailes de petits merles, notaient à nouveau l'émerveillement de cet homme.

"Qu'y a-t-il à faire?" lui demanda-t-elle enfin, et sa voix était comme une musique là-bas dans la pièce où la science accomplissait ses miracles pour Sarka.

Avec lassitude, Sarka se tourna pour lui faire face, et elle fut de nouveau frappée, comme elle l'avait été depuis des années depuis qu'elle avait connu cet homme, chaque fois que leurs regards se rencontraient, à la puissante courbe de son front, qui rendait insignifiante sa bouche, son nez délicat. des narines tremblantes, les yeux bien profonds de lui.

« Il faut faire quelque chose », dit-il sombrement, « et cela bientôt ! jours où les eaux couvraient la terre, et des créatures monstrueuses hurlaient du limon primitif !"

« Vous travaillez sur quelque chose ? demanda-t-elle doucement.

Pendant un moment, il ne répondit pas. Pendant qu'elle attendait, Jaska scruta les profondeurs du Béryl Tournant, qui représentait la terre. Il avait cinquante pieds de diamètre, et dans sa surface incurvée et ses profondeurs envoûtantes se reflétait, dans ce dernier développement de la télévision, toute la terre et les faits et gestes de ses habitants. Mais Jaska a à peine vu les images fugaces, les hommes enfermés dans un conflit pour le droit de vivre, les femmes hurlantes et terrorisées. C'était maintenant une histoire vieille d'un siècle, et la civilisation de la Terre avait presque atteint le point de rupture.

Non, elle a à peine vu les choses dans le Béryl, car elle avait lu le soupçon d'un vaste et impressionnant secret dans les yeux de Sarka – et se demandait s'il oserait même lui dire.

"

SI les gens savaient, murmura-t-il, ils feraient l'une des deux choses ! Ils me déchireraient membre par membre et projetteraient les parties de moi dans l'espace pour toujours - ou ils exigeraient que je bouge avant que je sois prêt - et provoqueraient une catastrophe qui ne pourrait jamais être corrigée; et cette grande vieille Terre qui est la nôtre serait morte, en effet !"

« Et ton secret ? Jaska parlait maintenant dans la langue des signes que seuls ces deux-là connaissaient, car il y avait des milliards d'autres Béryls Tournants dans le monde, et les mots pouvaient être entendus par la radio universelle par quiconque voulait bien les écouter. Et toujours, ils le savaient, les légions d'ennemis de Sarka gardaient leurs oreilles ouvertes pour les paroles de Sarka qui pourraient être tordues à sa perte.

"Je ne devrais même pas te le dire," répondit-il, ses doigts travaillant rapidement dans leur langage secret et silencieux, que tout le monde pouvait voir, mais que seuls ces deux-là comprenaient. "Car si mes ennemis savaient que vous possédiez l'information, ils ne s'arrêteraient à rien pour vous faire dire."

"Mais je ne le dirais pas, Sarka," dit-elle doucement. "Tu le sais!"

Il lui tapota les mains, et le fantôme d'un sourire toucha ses lèvres.

« Non, dit-il, vous ne le diriez pas. Un jour prochain — et ce doit être bientôt si les enfants des hommes ne veulent pas se détruire, je vous le dirai ! C'est un secret qui pèse lourdement sur mon cœur. Je me tromperais... Chaos ! Catastrophe ! Éternel, perpétuel ténèbres, les enfants des hommes réduits à néant !

Un PETIT hoquet de Jaska, car il était évident que cette chose à laquelle Sarka faisait allusion était de loin au-delà de tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent - et Sarka avait déjà accompli des miracles au-delà de tout ce qui avait jamais été fait par ses prédécesseurs.

"Quand mon grand-père," continua Sarka d'un air morose, "a perfectionné, dans ce même laboratoire, la machinerie par laquelle les eaux des océans pouvaient être désintégrées, nos ennemis l'ont traité de fou et se sont frayé un chemin jusqu'à ces pentes de montagne pour détruire Avec la meute à sa porte, il fit ce qu'il leur avait dit qu'il ferait. Bien qu'ils se précipitèrent rapidement dans les grandes vallées pour les coloniser - là où se trouvaient les océans - ils étaient comme des bêtes voraces et ne remercièrent pas mon grand-père. Notre peuple s'est toujours battu contre le progrès, a toujours méprisé ses défenseurs ! Lorsque le premier Sarka a découvert le Secret, ils l'auraient détruit, bien qu'il les ait rendus immortels..."

« Si seulement le Secret, interrompit Jaska, pouvait être rendu à celui qui l'a découvert ! Cela résoudrait notre problème, car alors les hommes mourraient et seraient enterrés, laissant leur place aux autres.

Encore ce sourire las sur le visage de Sarka.

"Reprendre le Secret qui est connu aujourd'hui de chaque fils et fille de femme ? Impossible ! Plus presque impossible que la réalisation de mon rêve le plus ambitieux !"

« Et ce rêve ? dit Jaska avec des doigts rapides.

"Je me suis posé des questions sur toi," dit doucement Sarka, tandis que ses yeux s'ennuyaient profondément dans les siens. « Nous avons été les meilleurs amis, les meilleurs camarades ; mais il y a des moments où je ne te connais pas entièrement ! Et j'ai beaucoup d'ennemis !

"Tu veux dire," haleta la femme, oubliant pour le moment le signe secret manuel, "vous pensez qu'il est possible que je—je—puisse être un de vos ennemis, en secret ?"

« Jaska, je ne sais pas ; mais dans cette affaire, dans mon esprit, je ne fais confiance à personne. J'ai même peur que les gens lisent mes pensées mêmes, bien que j'aie appris à me concentrer tellement sur elles que pas la moindre trace d'elles ne s'en aille. par télépathie à mes ennemis ! La mort ne me dérange pas ; mais notre peuple doit être sauvé ! Il est hideux de penser qu'on nous a donné le Secret de la Vie, pour finalement périr à cause de cela ! Je suis désolé, Jaska, mais je ne peux le dire à personne !"

Mais Jaska, l'une des femmes les plus belles et les plus intelligentes de la Terre, ne semblait pas du tout écouter Sarka, et quand il eut fini, elle haussa légèrement les épaules et se prépara à partir.

Il la suivit jusqu'au dôme de sortie le plus proche, solidement construit sur le côté de son laboratoire, et la regarda alors qu'elle se glissait rapidement dans les vêtements blancs et moulants - marqués sur la poitrine et le dos du Lys Rouge de la Maison des Clercs. Ses yeux étaient encore profondément maussades.

Il l'aida à enfiler le casque de métal brillant dans le crâne duquel était placé l'Ovoïde Anti-Gravitationnel - inventé par Sarka Deux, utilisé désormais par nécessité par toute créature humaine - et l'accompagna à grands pas vers la Sortie Extérieure, une porte de métal lourd. suffisamment solide pour empêcher la chaleur intérieure du laboratoire de sortir, ou le froid mordant des hauteurs d'entrer, et l'observait encore tandis qu'elle enroulait autour de ses hanches sa propre ceinture Sarka personnelle, qui l'enveloppait automatiquement, au contact de sa ceinture serrée. vêtements, avec la chaleur et la pression équilibrée du laboratoire, qui resteraient constantes tant qu'elle les porterait.

Avec un hochement de tête et un bref sourire, elle s'avança vers la porte métallique et disparut par celle-ci. Sarka se retourna sombrement vers son laboratoire. Regardant dans les profondeurs du Béryl Tournant et ajustant l'appareil d'agrandissement qui ramenait, grandeur nature, les individus infinitésimaux reflétés dans le Béryl, il la regarda partir - une silhouette blanche et soignée qui traversait le vide, du sommet de la montagne à sa vallée. maison, comme un projectile très blanc venu d'un autre monde. Très blanc, et très précieux, mais....

Quand elle était à la maison et lui avait fait signe qu'elle était arrivée en toute sécurité, il l'a oubliée pendant un moment et a permis à ses yeux d'étudier les rouages de ce vaste monde surpeuplé dont le destin précipité remplissait tellement son cerveau de doute. , avec peur — et quelque chose d'horrible !

