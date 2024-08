Astounding Stories of Super-Science, julio de 1930, por Astounding Stories es parte de la serie Book Blog Post de HackerNoon. Puede saltar a cualquier capítulo de este libro aquí . Tierra, el Merodeador - Capítulo I: Sarka



Astounding Stories of Super - Science, julio de 1930: Earth, the Marauder

Los hombres de Cleric rodeaban a Jaska.

COMENZANDO UNA NOVELA EN TRES PARTES

Por Arthur J. Burks

PREFACIO

A pesar de que durante siglos el Secreto de la Vida había sido posesión de los hijos de los hombres, la Tierra moría. Se estaba muriendo porque el calor del sol se estaba apagando; porque, con la destrucción de los océanos para encontrar nuevas tierras en las que los hombres pudieran vivir, sus estaciones se habían vuelto tormentosas, insoportablemente frías y lúgubres: y el hecho mismo de su conocimiento del Secreto de la Vida, en el que los hombres contaban sus edades por siglos en lugar de por años, fue su perdición.

Fuera de su órbita salió a toda velocidad la rebosante Tierra, un planeta merodeador empeñado en una conquista estelar.

Porque cuando los hombres no morían, se multiplicaban más allá de todo cómputo, más allá de toda posibilidad de asegurar moradas permanentes. Un hombre, en los días en que la tierra era joven, y el hombre vivía en el mejor de los casos hasta la edad de sesenta años, podría haber, dado el tiempo y la oportunidad, poblar una nación. Ahora, cuando los hombres vivieron durante siglos, eternamente jóvenes, sus descendientes vivientes se encontraron en números incalculables.

La tierra -extraña paradoja- moría porque había aprendido el Secreto de la Vida. Veinte siglos antes, se había librado la última guerra de agresión para que una nación superpoblada pudiera encontrar un lugar donde vivir. Ahora toda la tierra era una nación que hablaba una sola lengua, y no había más tierras que conquistar.

CAPÍTULO I. Sarka



EN su laboratorio en lo alto del pico más alto del venerable Himalaya, vivía Sarka, reconocido por el mundo como su más grande científico, a pesar de su juventud. Su abuelo, que había visto el paso de dieciocho siglos, había descubierto el Secreto de la Vida y, sin pensarlo, a la luz de los acontecimientos posteriores, transmitió su descubrimiento al mundo. El genio de este hombre, que también se llamaba Sarka, había sido transmitido a su hijo, Sarka Segundo, y por él en un grado aún mayor a Sarka Tercero... llamado simplemente Sarka a los efectos de esta historia.

Si Sarka hubiera vivido en los días anteriores al descubrimiento del Secreto de la Vida, la gente de esa época lo habría juzgado como un joven de veinte años. Su edad real era de cuatro siglos.

Detrás de él, mientras miraba malhumorado el gigantesco Berilo Giratorio, se encontraba una mujer de la apariencia más llamativa. Su nombre era Jaska, y según las ideas de los Días Antes del Descubrimiento, parecía un poco más joven que Sarka. Su mano, sin joyas de ningún tipo, descansaba sobre el hombro de Sarka mientras éste estudiaba el Berilo Giratorio, mientras sus ojos, cuyas pestañas, a juego con su pelo negro como el cuervo, eran como las alas de diminutos mirlos, notaron de nuevo la maravilla de este hombre.

"¿Lo que se debe hacer?" —le preguntó por fin, y su voz era como música allí en la habitación donde la ciencia hacía sus milagros para Sarka.

CON CANSANCIO Sarka se volvió para mirarla, y ella quedó sorprendida de nuevo, como lo había estado a lo largo de los años desde que había conocido a este hombre, cada vez que sus miradas se encontraban, en la poderosa curva de su frente, que hacía insignificante su boca, su delicada nariz. de las fosas nasales crispadas, los ojos bien profundos de él.

-Algo hay que hacer -dijo sombríamente-, ¡y eso pronto! Porque, a menos que se proporcione a los hijos de los hombres algún tipo de expansión territorial, se destruirán unos a otros, sólo los más fuertes sobrevivirán, y volveremos al mundo. ¡Días en que las aguas cubrían la tierra y criaturas monstruosas bramaban desde el lodo primigenio!"

"¿Estás trabajando en algo?" preguntó suavemente.

Por un momento no respondió. Mientras esperaba, Jaska se asomó a las profundidades del Berilo Giratorio, que representaba la tierra. Tenía cincuenta pies de diámetro, y en su superficie curva y fascinantes profundidades se reflejaba, en este último desarrollo de televisión, toda la tierra y las obras de su gente. Pero Jaska apenas vio las imágenes fugaces, los hombres enzarzados en un conflicto por el derecho a vivir, las mujeres que gritaban aterrorizadas. Esta era ahora una historia centenaria, y la civilización de la Tierra casi había llegado al punto de ruptura.

No, apenas vio las cosas en el Beryl, porque había leído la insinuación de un vasto y asombroso secreto en los ojos de Sarka, y se preguntó si él se atrevería siquiera a decírselo.

"

SI la gente supiera", susurró, "¡harían una de dos cosas! Me desgarrarían miembro a miembro y arrojarían partes de mí al espacio para siempre, o exigirían que me mueva antes de que esté listo, y causarán una catástrofe que nunca podría rectificarse; ¡y esta grandiosa y antigua Tierra nuestra estaría muerta, de hecho!"

"¿Y este secreto tuyo?" Jaska ahora hablaba en el lenguaje de señas que solo estos dos conocían, porque había miles de millones de otros Berilos Giratorios en el mundo, y cualquiera que quisiera escuchar podía escuchar las palabras por radio universal. Y siempre, lo sabían, las legiones de enemigos de Sarka mantenían sus oídos atentos a las palabras de Sarka que podían torcerse para su perdición.

"Ni siquiera debería decírtelo a ti", respondió él, sus dedos trabajando rápidamente en su lenguaje secreto y silencioso, que todo el mundo podía ver, pero que solo ellos dos entendían. "Porque si mis enemigos supieran que posees la información, no se detendrían ante nada para que lo digas".

"Pero no te lo diría, Sarka", dijo en voz baja. "¡Tú lo sabes!"

Él le dio unas palmaditas en las manos, y el fantasma de una sonrisa tocó sus labios.

"No", dijo, "tú no lo dirás. Algún día pronto, y debe ser pronto si los hijos de los hombres no han de destruirse a sí mismos, ¡te lo diré! Es un secreto que pesa sobre mi corazón. Si Debería cometer un error... ¡Caos! ¡Catástrofe! ¡Oscuridad eterna, perpetua, los hijos de los hombres reducidos a la nada!

Un PEQUEÑO jadeo de Jaska, porque estaba claro que lo que Sarka insinuaba estaba mucho más allá de todo lo que había hecho hasta ese momento, y Sarka ya había realizado milagros más allá de cualquiera que hubieran hecho sus predecesores.

"Cuando mi abuelo", prosiguió Sarka malhumorado, "perfeccionó, en este mismo laboratorio, la maquinaria mediante la cual se podían desintegrar las aguas de los océanos, nuestros enemigos lo llamaron loco, y se abrieron paso luchando por estas laderas de las montañas para destruir ¡Él! Con la manada en sus puertas, hizo lo que les había dicho que haría. Aunque se apresuraron rápidamente a los grandes valles para colonizarlos, donde habían estado los océanos, eran como bestias voraces y no le dieron las gracias a mi abuelo. ¡Nuestro pueblo siempre ha luchado contra el progreso, siempre ha despreciado a sus defensores! Cuando el primer Sarka descubrió el Secreto, lo habrían destruido, aunque él los hizo inmortales...."

"¡Si tan solo el Secreto", interrumpió Jaska, "pudiera ser devuelto a quien lo descubrió! Eso resolvería nuestro problema, porque los hombres morirían y serían enterrados, dejando sus lugares para otros".

De nuevo esa sonrisa cansada en el rostro de Sarka.

"¿Recuperar el Secreto que es conocido hoy por cada hijo e hija de mujer? ¡Imposible! ¡Más casi imposible que el logro de mi sueño más ambicioso!"

"¿Y ese sueño?" dijo Jaska con dedos veloces.

"Me he preguntado por ti", dijo Sarka en voz baja, mientras esos ojos suyos taladraban profundamente los de ella. "Hemos sido los mejores amigos, los mejores camaradas; ¡pero hay momentos en que se trata de mí que no te conozco del todo! ¡Y tengo muchos enemigos!"

-Quieres decir -jadeó la mujer, olvidando por el momento la señal secreta manual, "¿piensas que es posible que yo—yo—pueda ser uno de tus enemigos, en secreto?"

"Jaska, no lo sé; pero en este asunto en mi mente no confío en nadie. Temo incluso que la gente lea mis propios pensamientos, aunque he aprendido a concentrarme tanto en ellos que ni el más mínimo indicio de ellos se irá". ¡Adelante telepáticamente a mis enemigos! No me importa la muerte para mí; ¡pero nuestra gente debe ser salvada! ¡Es horrible pensar que se nos ha dado el Secreto de la Vida, solo para perecer al final a causa de ello! Lo siento, ¡Jaska, pero no puedo decírselo a nadie!"

Pero Jaska, una de las mujeres hermosas e inteligentes más bellas e inteligentes de la Tierra, parecía no estar escuchando a Sarka en absoluto, y cuando terminó, ella se encogió de hombros levemente y se preparó para irse.

ÉL la siguió hasta la Cúpula de Salida más cercana, sólidamente construida en el lateral de su laboratorio, y la observó mientras se ponía rápidamente la ropa blanca y ceñida, marcada en el pecho y la espalda con el Lirio Rojo de la Casa del Clérigo. Sus ojos todavía estaban profundamente malhumorados.

La ayudó a ponerse el casco de metal reluciente en cuya calota se encontraba el ovoide antigravitacional, inventado por Sarka II, usado ahora por necesidad por todas las criaturas humanas, y la acompañó a grandes zancadas hacia la salida exterior, una puerta de pesado metal. lo suficientemente fuerte como para evitar que el calor interior del laboratorio saliera, o el frío cortante de las alturas entrara, y la estudió inmóvil mientras se abrochaba alrededor de las caderas su propio Sarka-Cinturón personal, que automáticamente la envolvía, a través del contacto con su apretado ropa, con la calidez y la presión equilibrada del laboratorio, que permanecería constante mientras la llevara puesta.

Con un asentimiento y una breve sonrisa, se acercó a la puerta de metal y desapareció por ella. Sarka se volvió sombríamente hacia su laboratorio. Mirando en las profundidades del Berilo Giratorio y ajustando el dispositivo de ampliación que trajo de vuelta, de tamaño natural, a los individuos infinitesimales reflejados en el Berilo, la vio alejarse: una esbelta figura blanca que cruzó el vacío, desde la cima de la montaña hasta su valle. casa, como un proyectil muy blanco de otro mundo. Muy blanca, y muy preciosa, pero....

Cuando estuvo en casa y le hizo señas de que había llegado bien, él la olvidó por un tiempo y permitió que sus ojos estudiaran el funcionamiento interno de este mundo vasto y lleno de gente cuyo destino acelerado estaba llenando su cerebro de dudas. , con miedo, ¡y algo de horror!

