Suivi hebdomadaire de la marque Web3 : plate-forme Nike Web3, NFT de Manchester United et plus 🔭

🦧 Yuga Labs acquiert WENEW

WENEW, qui a été co-fondé par le célèbre artiste "Beeple", a collaboré avec un certain nombre de marques dont Gucci, Playboy et Wimbledon. Plus .





👟 Nike lance une nouvelle plateforme web3 .Swoosh

Swoosh est le foyer des efforts web3 de Nike. En collaboration avec Polygon, la plate-forme permet à la communauté de Nike de " co-créer l'avenir de Nike ", d'accéder à des événements virtuels, d'acheter des appareils portables numériques de Nike et de débloquer des avantages réels tels que des vêtements physiques et l'accès à des athlètes professionnels.





Nike prévoit que ses créations soient interopérables entre les métaverses et les jeux de blockchain. Suite.





🧢 Le teaser de la Coupe du monde d'Adidas présente un Bored Ape

Indigo Herz Bored Ape NFT d'Adidas, que la marque a acheté en septembre dernier, figurait dans la publicité aux côtés de Messi, Benzema et Stormzy. Plus .





💆‍♀️ Dove Pakistan lance des NFT dans la campagne pour aider les cheveux abîmés

Dans le cadre de la campagne, 10 gagnants seront choisis pour gagner des NFT qui accordent à leurs propriétaires des avantages réels, notamment un approvisionnement d'un an en shampooing Dove. Plus .





🍏 Une offre d'emploi suggère qu'Apple envisage de créer son propre métaverse

L'offre d'emploi suggère que le géant de la technologie recherche des ingénieurs capables de développer un monde de réalité mixte 3D pour son prochain casque. Plus .





🚘 Skoda entre dans le métaverse

Dans le Skodaverse, les utilisateurs peuvent conduire le dernier modèle ENYAQ Coupé RS iV, créer des avatars personnalisés et interagir avec les collections NFT de Skoda. Plus .





👑 Harry et Megan Markle vont lancer l'expérience métaverse

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont associés à la plateforme métavers, pax.world, pour le lancement. Plus .





⚽️ Manchester United offrira les premiers NFT officiels aux fans

En partenariat avec leur sponsor officiel, Tezos, Manchester United prévoit d'offrir aux fans des NFT gratuits pour lancer leur passage au web3. Plus .





🏈 Rarity League a publié un ensemble de NFT de casque NFL sous licence officielle

La collection sera utile sur NFL Rivals, un jeu de style arcade où les collectionneurs peuvent accéder à des événements spéciaux, des récompenses en jeu, etc. Plus .





💄L'Oréal & Maybelline s'associent à Ready Player Me

Les partenariats avec la principale plate-forme d'avatars métavers interopérable permettent des styles de coiffure et de maquillage personnalisés pour les personnages d'avatar. Plus .





🟡 Cristiano Ronaldo lance la collection NFT en collaboration avec Binance

La collection CR7 NFT sera la première sortie NFT officielle de Ronaldo. Plus .





👚Adidas Originals dévoile une nouvelle collection NFT de 16 pièces de vêtements virtuels interopérables

Les appareils portables ont été largués par avion sur les détenteurs de la phase 2 Capsule NFT. Les wearables peuvent être portés par des avatars virtuels et ont été conçus pour être interopérables avec d'autres projets et métaverses basés sur l'identité. Plus .





🥤PepsiCo India va lancer des NFT pour les clients indiens célébrant Pepsi Black

La collection Pepsi Black Zero Sugar comprendra 20 NFT. Les NFT seront remis aux gagnants du défi #PepsiBlackeffect. Plus .





🪞Charlotte Tilbury dévoile sa boutique virtuelle 3D

Charlotte's Beauty Realm est la première boutique virtuelle de la marque et propose une expérience de jeu. Le magasin est lancé sur la plate-forme de commerce électronique expérientiel, Odyssey. Les visiteurs pourront acheter des produits dans le magasin. Plus .





💇🏾‍♀️ TRESemme entre dans le métaverse

Le TRESverse comportera un salon virtuel, où les utilisateurs pourront styliser leurs avatars. Plus .





🎾 ATP Tour annonce la prochaine collection NFT basée sur les données

La collection LOVE comprend 300 NFT basés sur les données des finales Nitto ATP et a été créée en collaboration avec Art Blocks Engine et l'artiste Martin Grasser. Plus .





👗 Givenchy et Bstroy lancent des NFT aux côtés d'une nouvelle collection physique

LVHM Givenchy s'est associé à la marque de streetwear pour offrir des NFT gratuits aux acheteurs de la nouvelle ligne de vêtements. Plus .





🥣 Poptarts de Kelloggs crée des personnages NFT dans le jeu pour Blankos Block Party

Les personnages NFT de Poptarts seront jouables dans le jeu basé sur NFT. Plus .





🏎️ Azuki en vedette sur les voitures Red Bull F1 pour la dernière course de la saison 2022

Azuki # 8494 pourrait être trouvé entre Tezos et Bybit. Plus .





🥃 Johnnie Walker laisse les détenteurs de NFT voter sur le design d'une nouvelle bouteille

La principale marque de whisky s'est associée à l'artiste VANDYTHEPINK pour soumettre des dessins pour la bouteille sur laquelle les détenteurs de NFT voteront. Le design avec le plus de votes sera utilisé pour une nouvelle gamme exclusive de Johnnie Walker Blue Label. Plus .





💔 Un certain nombre de collections NFT sont bloquées sur le marché FTX NFT actuellement désactivé

Des marques telles que Tomorrowland, Coachella, Steph Curry, Mercedes et les Golden State Warriors ont toutes leurs NFT bloqués sur des FTX insolvables, empêchant les fans d'interagir avec leurs objets de collection. Les marques recherchent activement des solutions. Plus .