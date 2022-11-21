每周 Web3 品牌追踪器：Nike Web3 平台、曼联 NFT 等 🔭

🦧 Yuga Labs 收购 WENEW

WENEW由著名艺术家“Beeple”联合创立，曾与Gucci、Playboy、Wimbledon等多个品牌合作。 更多。





👟 耐克推出新的 web3 平台 .Swoosh

Swoosh 是耐克 web3 成果的发源地。通过与 Polygon 的合作，该平台让 Nike 的社区能够“共同创造 Nike 的未来”，访问虚拟活动，购买 Nike 的数字可穿戴设备，并解锁现实世界的好处，例如实体服装和接触职业运动员。





耐克计划使其创作能够在元宇宙和区块链游戏之间互操作。更多的。





🧢 阿迪达斯的世界杯预告片以一只无聊的猿为特色

阿迪达斯去年 9 月购买的 Indigo Herz Bored Ape NFT 与梅西、本泽马和 Stormzy 一起出现在广告中。 更多。





💆‍♀️ 多芬巴基斯坦在帮助受损头发的活动中推出 NFT

作为活动的一部分，将选出 10 名获胜者来赢得 NFT，这些 NFT 可以为他们的所有者提供现实世界的好处，包括一年的 Dove 洗发水供应。更多。





🍏 招聘启事表明 Apple 计划建立自己的 metaverse

职位发布表明，这家科技巨头正在寻找能够为其即将推出的耳机开发 3D 混合现实世界的工程师。 更多。





🚘 斯柯达进入元宇宙

在 Skodaverse 中，用户可以驾驶最新的 ENYAQ Coupé RS iV 车型，创建自定义头像，并与 Skoda 的 NFT 系列互动。更多。





👑 哈里和梅根·马克尔推出元宇宙体验

剑桥公爵和公爵夫人已与 metaverse 平台 pax.world 合作推出。更多。





⚽️ 曼联将首次向球迷赠送官方 NFT

曼联计划与其官方赞助商 Tezos 合作，为球迷提供免费的 NFT，以启动他们进入 web3 的进程。 更多。





🏈 Rarity联盟发布了一套官方授权的NFL头盔NFT

该系列将在 NFL Rivals 上发挥作用，这是一款街机风格的游戏，收藏者可以在其中获得特殊活动、游戏内奖励等。更多。





💄欧莱雅和美宝莲与 Ready Player Me 合作

与领先的可互操作元宇宙头像平台的合作伙伴关系可以为头像角色提供品牌定制的发型和化妆风格。 更多。





🟡 C罗与币安合作推出 NFT 系列

CR7 NFT 系列将是罗纳尔多的第一个官方 NFT 掉落。 更多。





👚Adidas Originals 展示了全新的 16 件 NFT 系列可互操作虚拟可穿戴设备

可穿戴设备被空投给 Phase 2 Capsule NFT 持有者。可穿戴设备可以由虚拟化身佩戴，并被设计为可与其他基于身份的项目和元宇宙互操作。 更多。





🥤PepsiCo India 将为庆祝 Pepsi Black 的印度客户推出 NFT

百事黑零糖系列将包含 20 个 NFT。 NFT 将赠送给#PepsiBlackeffect 挑战赛的获胜者。 更多。





🪞Charlotte Tilbury 推出 3D 虚拟商店

Charlotte's Beauty Realm 是该品牌的第一家虚拟商店，提供游戏体验。该商店将在体验式电子商务平台 Odyssey 中推出。访客将能够在商店购买产品。 更多。





💇🏾‍♀️ TRESemme 进入元宇宙

TRESverse 将设有一个虚拟沙龙，用户可以在其中设计自己的头像。 更多。





🎾 ATP 巡回赛宣布即将推出的数据驱动 NFT 系列

LOVE 系列包含 300 个基于 Nitto ATP 总决赛数据的 NFT，是与 Art Blocks Engine 和艺术家 Martin Grasser 合作创建的。更多。





👗 Givenchy 和 Bstroy 推出 NFT 以及新的实体系列

LVHM 旗下的纪梵希 (Givenchy) 与街头服饰品牌合作，向新服装系列的购买者提供免费的 NFT。 更多。





🥣 Kelloggs 的 Poptarts 为 Blankos Block Party 创建了游戏中的 NFT 角色

Poptarts 的 NFT 角色将可以在基于 NFT 的游戏中玩。更多。





🏎️ Azuki 在 2022 赛季的最后一场比赛中出现在 Red Bull F1 赛车上

Azuki #8494 可以在 Tezos 和 Bybit 之间找到。 更多。





🥃 尊尼获加让 NFT 持有者对新瓶子的设计进行投票

领先的威士忌品牌已与艺术家 VANDYTHEPINK 合作，提交 NFT 持有者将投票选出的酒瓶设计。得票最多的设计将用于新推出的 Johnnie Walker Blue Label 独家系列。 更多。





💔 许多 NFT 收藏卡在当前禁用的 FTX NFT 市场上

包括 Tomorrowland、Coachella、Steph Curry、Mercedes 和金州勇士队在内的品牌都将他们的 NFT 卡在资不抵债的 FTX 上，让粉丝无法与他们的收藏品互动。这些品牌正在积极寻找解决方案。更多。