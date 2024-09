Bain de sang de Solend : comment une seule baleine a presque fait tomber la blockchain de Solana

Imaginez que vous vous réveilliez un matin pour constater que votre protocole de prêt DeFi est sur le point d'être liquidé.





« Quel est le problème ? Les liquidations arrivent tout le temps », dites-vous.





Ce n'est pas grave, sauf que cela pourrait déclencher une chaîne d'événements qui pourraient potentiellement effondrer toute une blockchain et rendre une crypto-monnaie inutile.





"Comment cela s'est-il encore produit?"





Pour faire court, vous avez prêté 95% de vos dépôts cryptographiques à une seule baleine.





"Est ce réel?"





Ouais. C'est ce qui est arrivé à Solend, le plus grand protocole DeFi de prêt de Solana lorsque la valeur de Sol a chuté et s'est dangereusement rapprochée d'un appel de marge important.





Si Sol avait chuté à 22,30 $, il aurait automatiquement liquidé 20% du prêt d'un seul utilisateur - 108 millions de dollars USDC et USDT empruntés contre 5,7 millions de dollars (170 millions de dollars) en garantie SOL et causé un risque énorme pour le réseau.



Oui, il n'est pas rare que les applications DeFi déposent un grand volume de jetons en garantie lorsque les utilisateurs souhaitent emprunter contre d'autres jetons.



D'autres plates-formes de prêt DeFi populaires comme Compound, AAVE et Maker l'avaient déjà fait et avaient géré des liquidations en chaîne à grande échelle sans transpirer.





Mais on ne peut pas en dire autant de Solana, car il s'est déjà écrasé dans le passé et forcer le DEX avec une liquidation de 21 millions de dollars ne sera pas de bon augure pour ses utilisateurs.



De plus, l'incident incitera d'autres liquidateurs de la chaîne à spammer le réseau avec des liquidations et à gagner des profits lucratifs pour leurs efforts, endommageant davantage le réseau.



Ce n'est pas tout. Étant donné que les pools de liquidités de SOL ne peuvent pas gérer une transaction aussi énorme, cela échouerait et entraînerait des créances irrécouvrables.



Cela obligerait également les utilisateurs à retirer des fonds et à faire chuter les prix du sol à des niveaux historiquement bas. En bref, une transaction ferait boule de neige dans une énorme crise pour Solana.



Alors, qu'a fait Solend pour éviter la crise, et que pouvons-nous apprendre du fiasco ?



Nous répondrons à ces questions brûlantes tout en décomposant le fiasco de Solend dans cet article.

Mesures d'urgence

Le co-fondateur pseudonyme de Solend, Rooter, s'est rendu sur des sites de médias sociaux comme Twitter et Reddit pour entrer en contact avec la baleine et les amener à payer plus de garantie.





La source: Twitter





Mais la baleine a refusé de restructurer le prêt et le plan a échoué. Ainsi, au lieu d'arrêter les retraits comme Celsius l'a fait, Solend a annulé tous les emprunts.





Jusqu'ici tout va bien. Mais ils devaient encore obtenir une transaction de gré à gré (OTC) et c'est là qu'ils se sont trompés.



Ils ont pris une mesure drastique et ont organisé un vote de gouvernance pour détourner le portefeuille de l'utilisateur et exécuter eux-mêmes la transaction.





La source: Royaumes



Puisque Solend était coincé entre le marteau et l'enclume qui menaçait l'effondrement de toute une blockchain, ils ont choisi le moindre mal.





Pourtant, on ne peut nier que cette décision était contraire à l'éthique et allait à l'encontre de l'éthique de la cryptographie. Les utilisateurs de Twitter et de Reddit l'ont qualifié de mouvement "centralisé" qui a créé un mauvais précédent pour DeFi parce que :



Solend n'a pas donné plus de 6 heures à ses utilisateurs pour voter.

La part du lion du vote est venue d'une autre baleine. (Voilà pour la décentralisation.)





La source: Royaumes





Après le contrecoup en ligne, Solend a organisé un autre vote de gouvernance pour annuler le précédent. À ce stade, les efforts de sensibilisation parallèles de Rooter avaient porté leurs fruits et ils avaient trouvé un autre moyen de convaincre la baleine.





La source: Royaumes

Binance sauve la situation





Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a réussi à entrer en contact avec la baleine emprunteuse par e-mail, après quoi les membres de Solend les ont convaincus de restructurer et de redistribuer leur prêt.





Au cours des jours suivants, la baleine a transféré son prêt de Solend à Mango Markets, un autre prêteur DeFi sur Solana.



Le prix du jeton SOL a également augmenté régulièrement et a atteint un niveau stable de 38,55 $ à ce moment-là (23 juin), de sorte que la crise a été évitée.





Rooter s'est également rendu sur Reddit pour un Séance AMA pour souligner les futures mesures de Solend et répondre aux questions des utilisateurs sur la crise.





Prochaines étapes





Après le fiasco de Solend, Solend a tenu un troisième vote sur la gouvernance pour limiter l'emprunt à 50 millions de dollars et a déclaré que toute dette supérieure à la limite serait éligible à la liquidation, quelle que soit la valeur de la garantie.





La source: Royaumes





Il a également réduit le facteur de liquidation de 20 % à 1 % et réduit la pénalité de liquidation de 5 % à 2 % pour réduire la pression du réseau et le spam du liquidateur.





La proposition indiquait également que Solend s'adressait aux teneurs de marché pour améliorer la liquidité en chaîne et réduire l'impact du marché DEX à un niveau gérable.





Mais comment Solend aurait-il pu empêcher que cela se produise en premier lieu ?





Pour commencer, cela aurait pu empêcher le surdimensionnement. Oui, cette pratique est omniprésente dans la crypto-communauté en raison de l'anonymat et des rendements élevés que ces activités apportent.





Mais la tendance s'est maintenant inversée et la valeur totale verrouillée (TVL) pour tous les actifs cryptographiques a chuté . Ainsi, Solend aurait pu éviter de s'engager dans cette voie, étant donné qu'ils surveillaient les tendances du marché et avaient une bonne idée des capacités de leurs pools de liquidités.









Et en matière de gouvernance, il ne fait aucun doute que Solend craint beaucoup. Actuellement, il dispose d'un système de vote basé sur les enjeux où 1 jeton constitue 1 vote.





L'idée principale derrière ce système est qu'une participation plus élevée signifierait que la personne voterait de manière à ce que le protocole réussisse et qu'elle en tire des avantages mutuels.





En d'autres termes, plus l'enjeu est important, meilleures sont les décisions de gouvernance. Mais il s'agit d'une approche naïve car rien ne garantit qu'une personne détenant de nombreux jetons prendra les bonnes décisions.





De plus, les personnes qui détiennent des enjeux élevés dans un DAO sont plus susceptibles d'être trop riches et trop occupées pour participer, comme le montre le graphique ci-dessous.





La source: Fabricant DAO





Ainsi, Solend serait mieux s'il adoptait des mécanismes de vote plus efficaces comme 1 personne, 1 vote (1P 1V), dans lesquels les membres doivent produire une «preuve de participation» pour voter, et tous ceux qui détiennent X quantité de jetons de gouvernance DAO ont le même pouvoir de vote.



Ils peuvent également emprunter la voie de l'Oxford Blockchain Society DAO et imposer un plafond dans lequel aucun membre de la DAO ne peut détenir plus de X% des jetons de gouvernance.





Il existe également d'autres mécanismes de vote comme démocratie liquide et vote holographique , qui peuvent être utilisés en combinaison avec leur mécanisme existant ou la méthode 1P1V, mais cela peut empêcher les membres de participer au vote car cela rend le processus trop complexe.

Réflexions finales





Solend est un protocole prometteur, et il vise à tirer parti des frais de transaction bon marché et du débit élevé de Solana pour en faire la destination préférée de DeFi.





Mais il est encore trop tôt pour mordre plus qu'il ne peut mâcher, donc Solend doit prendre les mesures nécessaires pour apporter des liquidités à sa plateforme avant de prêter massivement.





De plus, à l'heure actuelle, de nombreux utilisateurs de Solend se retirent de la plate-forme en raison de la centralisation profondément enracinée intégrée à la gouvernance et à la plate-forme Solana elle-même.





Ainsi, le protocole doit s'efforcer d'améliorer sa gouvernance pour regagner la confiance de la communauté crypto et s'assurer que leurs contributions à DeFi sont prises au sérieux.