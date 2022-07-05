Solend Bloodbath：一只鲸鱼是如何几乎摧毁 Solana 区块链的

想象一下，你有一天早上醒来，发现你的 DeFi 借贷协议正处于清算的边缘。





“有什么大不了的？清算一直在发生，”你说。





没什么大不了的，除非它可能引发一系列事件，这些事件可能会导致整个区块链崩溃并使加密货币变得无用。





“这怎么又发生了？”





长话短说，你将 95% 的加密货币存款借给了一条鲸鱼。





“这是真的吗？”





是的。当 Sol 的价值暴跌并危险地接近巨额追加保证金通知时，这就是 Solana 最大的借贷 DeFi 协议 Solend 发生的事情。





如果 Sol 暴跌至 22.30 美元，它将自动清算 20% 的单个用户贷款——1.08 亿美元的 USDC 和 USDT 以 570 万（1.7 亿美元）的 SOL 抵押品借入，并对网络造成巨大风险。



是的，当用户希望借用其他代币时，DeFi 应用程序将大量代币存入抵押品的情况并不少见。



其他流行的 DeFi 借贷平台，如 Compound、AAVE 和 Maker 之前已经这样做了，并且毫不费力地处理了大规模的链上清算。





但对于 Solana 来说却并非如此，因为它过去已经崩溃，并且以 2100 万美元清算 DEX 对其用户来说并不是一个好兆头。



此外，该事件将激励链上的其他清算人通过清算向网络发送垃圾邮件并为他们的努力赚取丰厚的利润，从而进一步破坏网络。



那不是全部。由于 SOL 的流动资金池无法处理如此庞大的交易，它会失败并导致坏账。



它还会导致用户撤出资金并导致 Sol 价格跌至历史低点。简而言之，一笔交易会滚雪球，让 Solana 陷入巨大的危机。



那么，索伦德做了什么来避免危机，我们可以从惨败中学到什么？



我们将在本文中分解 Solend 惨败时回答这些紧迫的问题。

应急措施

Solend 的化名联合创始人 Rooter 前往 Twitter 和 Reddit 等社交媒体网站与鲸鱼取得联系，并让他们支付更多抵押品。





资源： 推特





但鲸鱼拒绝重组贷款，计划失败了。因此，索伦德没有像摄氏那样停止取款，而是取消了所有借款。





到目前为止，一切都很好。但他们仍然必须进行场外交易 (OTC) 交易，这就是他们搞砸的地方。



他们采取了激进的措施并举行了治理投票，以劫持用户的钱包并自行执行交易。





资源： 领域



由于 Solend 被困在危及整个区块链崩溃的岩石和坚硬的地方，他们选择了较小的邪恶。





尽管如此，不能否认这一举动是不道德的，并且违背了加密货币的精神。 Twitter 和 Reddit 用户称其为“中心化”举措，为 DeFi 开创了错误的先例，因为：



Solend 给用户的投票时间不超过 6 小时。

大部分选票来自另一条鲸鱼。 （权力下放就这么多。）





资源： 领域





在网上的强烈反对之后，Solend 举行了另一次治理投票以否决之前的投票。至此，Rooter 的平行外展工作取得了成果，他们找到了另一种说服鲸鱼的方法。





资源： 领域

币安拯救世界





全球最大的加密货币交易所 Binance 设法通过电子邮件与借款人鲸鱼取得联系，之后 Solend 成员说服他们重组和重新分配贷款。





在接下来的几天里，鲸鱼将他们的贷款从 Solend 转移到了 Solana 上的另一家 DeFi 贷方 Mango Markets。



SOL Token 价格也稳步攀升，到那时（6 月 23 日）稳定达到 38.55 美元，从而避免了危机。





Rooter 还上了 Reddit AMA 会议 强调 Solend 未来的措施并回答用户关于危机的问题。





下一步





在 Solend 惨败之后，Solend 举行了第三次治理投票，将借款限制在 5000 万美元，并表示任何超过限额的债务都将有资格清算，无论抵押品价值如何。





资源： 领域





它还将清算系数从 20% 降低到 1%，并将清算罚款从 5% 降低到 2%，以减少网络的压力和清算垃圾邮件。





该提案还指出，Solend 正在与做市商接触，以改善链上流动性并将 DEX 市场影响降低到可管理的水平。





但是，Solend 一开始是如何阻止这种情况发生的呢？





首先，它本可以防止过度抵押。是的，由于匿名性和此类活动带来的高回报，这种做法在加密社区中普遍存在。





但现在趋势已经逆转，所有加密资产的总价值锁定（TVL） 已经暴跌 .因此，Solend 本来可以避免走这条路，因为他们密切关注市场趋势并对他们的流动资金池的能力有一个公平的认识。









在治理方面，毫无疑问，索伦德很糟糕。目前，它有一个基于权益的投票系统，其中 1 个代币构成 1 个投票。





该系统背后的主要思想是，更高的股份意味着该人将投票以使协议成功并获得共同利益。





换句话说，赌注越大，治理决策就越好。但这是一种幼稚的方法，因为不能保证持有许多代币的人会做出正确的决定。





此外，在 DAO 中持有高额股份的人更有可能因为太富有和太忙而无法参与，如下图所示。





资源： 创客道





所以，Solend 最好采用更高效的投票机制，比如 1 Person, 1 Vote (1P 1V)，其中成员必须出示“权益证明”才能投票，每个持有 X 数量 DAO 治理代币的人都拥有相同的投票权。



他们还可以沿着牛津区块链协会 DAO 的路径设置上限，即 DAO 的任何成员都不能持有超过 X% 的治理代币。





还有其他投票机制，例如 流动民主和全息投票 ，可以与他们现有的机制或1P1V方法结合使用，但这可能会阻碍成员参与投票，因为这会使过程过于复杂。

结束的想法





Solend 是一个很有前途的协议，它旨在利用 Solana 低廉的交易费用和高吞吐量使其成为 DeFi 的首选目的地。





但现在咬太多还为时过早，因此 Solend 必须采取必要措施为其平台带来流动性，然后再发放大量贷款。





此外，目前，由于治理和 Solana 平台本身的根深蒂固的集中化，许多 Solend 用户正在退出该平台。





因此，该协议必须努力改善其治理，以重新赢得加密社区的信任，并确保他们对 DeFi 的贡献得到认真对待。