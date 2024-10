Rebondir après la fermeture de Storya et raviver notre créativité

Lorsque notre startup Storya a fermé ses portes après deux ans, nous avons vécu le coup de fouet émotionnel familier à de nombreux entrepreneurs. Notre voyage est passé de nobles rêves à une retenue pragmatique presque du jour au lendemain.





Nous avons tous deux trouvé nos moteurs créatifs au point mort une fois l'intensité de notre startup terminée. Praveen Kumar (CTO) a arrêté de dessiner et d'écrire des histoires. «C'est comme un vide», partage-t-il. Paolo Danese (PDG) lutte contre le blocage de l'écrivain depuis des années, et les pressions liées à la gestion d'une startup en tant que fondateur et PDG n'ont pas aidé.





Comment relancer le travail créatif après avoir tout investi dans un projet, pour ensuite que celui-ci échoue ? C'est une question à laquelle nous sommes confrontés, ainsi que de nombreux entrepreneurs, créateurs et artistes. L'épuisement professionnel est réel, mais l'inspiration appelle toujours.





Nous convenons que la peur joue un rôle important.





"La peur est ce qui nous pousse à essayer de trouver le moment idéal, la chose idéale pour recommencer", note Praveen. Après avoir hardiment franchi les barrières, il est tentant pour nous de jouer la carte de la sécurité la prochaine fois. Mais la prudence entraîne également une atrophie créatrice.





« Peut-être devons-nous simplement trouver un moyen de viser un juste milieu », suggère Paolo.





Nous reconnaissons la nécessité d’une approche beaucoup plus pragmatique dans toute nouvelle entreprise. Comme Praveen l'a observé, nous avions initialement de « très grandes idées » avec Storya, mais nous manquions finalement des bases nécessaires aux considérations commerciales pratiques nécessaires pour traduire cette vision dans la réalité.





Cependant, même si le pragmatisme est crucial, nous ne voulons pas non plus abandonner complètement la vision. Comme le pensait Paolo : « S'il n'y a pas de rêve, il nous sera difficile de trouver l'inspiration. » Une certaine dose d’idéalisme est encore nécessaire pour stimuler la créativité, l’innovation et la passion.





Nous visons à atteindre plus d’équilibre en commençant par des étapes pratiques fondées sur la validation du marché. Comme Praveen l'a suggéré, nous allons « commencer par quelque chose de petit », comme une simple page de destination pour engager les utilisateurs potentiels, plutôt que de nous lancer dès le départ dans le lancement et la mise à l'échelle d'un produit complet. D’abord de petites étapes itératives.





Mais nous voulons également laisser une certaine marge pour envisager les possibilités futures. Paolo a plaidé pour trouver un compromis entre un idéalisme effréné et un pragmatisme trop prudent. Nous pouvons conserver une vision plus large de la direction que nous espérons donner à une idée à long terme, sans la laisser trop en avance sur la réalité.





Bref, des gestes pratiques d'abord, mais avec une touche d'idéalisme pour cette étincelle créatrice. Un développement itératif au départ, mais avec une vision plus audacieuse tenue à la légère pour nous inspirer. En mêlant pragmatisme et vision, nous visons à construire quelque chose de significatif, évolutif et alimenté par l'imagination. Notre moi passé et présent contribuera tous deux à cet équilibre.





Nous débattons également du rôle de l’IA dans le travail créatif.





Chez Storya, nous avons construit plusieurs outils d'IA destinés à aider les écrivains de fiction dans leur processus créatif. Par exemple, nous avons proposé des illustrations basées sur l'IA pour donner vie visuellement aux histoires des écrivains, et nous avons utilisé l'IA pour la traduction automatique d'œuvres dans d'autres langues.





Cependant, nous nous sommes demandé si ces outils d’IA franchissaient la limite entre l’augmentation de la créativité et le remplacement potentiel des rôles créatifs humains. Comme Praveen l'a souligné lors d'une de nos conversations, "Pourquoi diable l'IA résout-elle la créativité ? Je veux dire, c'est la seule chose que les humains ont."





Il a ensuite expliqué son point de vue : "Lorsque l'IA essaie de résoudre la créativité, qui va réellement effectuer les tâches banales ? Nous voulons que l'IA effectue des tâches banales afin que nous puissions nous asseoir, réfléchir, puis créer."





Paolo a fait écho à certaines des préoccupations, reconnaissant que nous étions confrontés à une « énigme morale » en prétendant aider les écrivains tout en fournissant également des outils d'IA qui pourraient perturber des professions comme les illustrateurs.

"Je pense que l'astuce consiste vraiment à réanalyser le processus d'écriture et le processus de publication", a-t-il suggéré.





Notre débat a répondu à nos doutes quant au rôle idéal de l'IA dans les domaines créatifs. Chez Storya, dans notre enthousiasme, nous avons d’abord visé très largement l’application de l’IA à de multiples facettes de l’écriture de fiction. Mais des créateurs comme Praveen nous mettent à juste titre au défi de concentrer l’IA uniquement sur l’augmentation des domaines dans lesquels les humains échouent, plutôt que de se substituer purement et simplement à l’imagination et au talent artistique humains.





Alors que nous continuons à explorer les intersections de la technologie et de la créativité, nous faisons avancer ce débat, dans le but d’innover de manière réfléchie et éthique autour de l’IA en tant que collaborateur créatif plutôt que remplaçant. L’esprit créatif humain perdure et nous pensons qu’il est préférable d’utiliser l’IA pour le soutenir.





Trouver le juste équilibre continuera d’être un voyage pour nous. Mais recadrer l’échec comme un apprentissage et laisser certains rêves revenir lentement semble éclairer la voie à suivre. Notre histoire nous rappelle que même après un revers, la créativité et l’équilibre peuvent encore être trouvés.





Alors que nous continuons à tirer les leçons de Storya, nous espérons susciter des discussions et une communauté parmi d’autres fondateurs et créateurs qui ont fait face à l’échec. Dans une prochaine newsletter, nous prévoyons de partager certaines des suggestions créatives qui nous ont aidés à réfléchir et à recadrer notre voyage.





Restez à l’écoute pour en savoir plus alors que nous ouvrons notre histoire et nos apprentissages à la communauté plus large qui continue sur cette voie. Avec compassion et créativité, puissions-nous tous trouver notre chemin.





