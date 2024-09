Quel est le gros problème avec le transfert de technologie ?

et pourquoi les pays et les multinationales ne le feront pas

L'année était 1639. Le Japon s'isolait lentement du reste du monde pour éviter le colonialisme. Il s'est également séparé pour protéger sa culture et sa religion de l'influence espagnole et portugaise. C'était le début du shogunat.

J'irais plus loin, mais ce n'est pas un cours d'histoire.

Jusque dans les années 1830 à 1850, le Japon ne sera pas ouvert aux puissances occidentales, bien qu'il maintienne une relation économique avec la Chine. Le Japon possédait de riches gisements de charbon, dont les États-Unis avaient besoin. Sous le commandement du commodore Matthew Perry, l'ouest est allé au Japon, dans la baie de Tokyo, après avoir remporté la guerre de l'opium chinois. Il serait chargé d' ouvrir le Japon au reste du monde pour le commerce.

En 1858, un traité anglo-japonais sur le commerce fut signé. En 1868, Sir Harry Parkes est envoyé en tant que diplomate britannique au Japon. Il y avait une crise civile au Japon entre deux sectes : pro-modernisation et anti-modernisation. Pour protéger les intérêts britanniques, il s'est rangé du côté des partisans de la modernisation et a fait venir de nombreux conseillers étrangers britanniques pour former la marine et l'armée japonaises à la technologie britannique.

Pendant qu'ils faisaient cela, les Britanniques ont construit des infrastructures modernes comme les chemins de fer, les systèmes télégraphiques, les phares et bien d'autres au Japon, cela a été encouragé, et la recherche sur la médecine, l'éducation et la technologie occidentales a également été applaudie.

Le Japon est devenu plus fort. Ce qui a pris des siècles à l'ouest a pris des décennies au Japon. La révolution industrielle au Japon est devenue une menace pour le progrès technologique de l'Occident, et la Seconde Guerre mondiale s'est produite, avec le Japon à l'offensive contre l'Occident. Le Japon est le meilleur exemple de transfert de technologie et explique pourquoi les pays développés ne veulent pas soutenir technologiquement les pays en développement.

Comment fonctionne le transfert de technologie ?

Demandez à n'importe qui, et il vous dira que le transfert de technologie est le transfert de connaissances en matière de données, de conceptions, d'innovations et d'autres compétences techniques d'un pays à un autre. Il peut même s'agir d'institutions/universités ou d'entreprises. Le transfert de technologie ou le transfert de technologie existe pour doter le destinataire des compétences, des inventions et de la technologie qui manquent dans un pays d'origine.

Le transfert de technologie peut se faire soit en transférant les dispositifs construits nécessaires, soit en partageant les idées. Il est fait pour développer l'économie du pays bénéficiaire. Cependant, il y a un défi avec cela.

Le transfert de technologie nécessite la commercialisation de tels produits, inventions ou idées. Mais les gouvernements sont aussi sceptiques que les entreprises lorsqu'il s'agit de partager leur technologie. Lors de la discussion sur le changement climatique, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que le transfert de technologie était impossible pour les pays en développement parce que le monde est complexe et compliqué.

Ces pays et entreprises sont concernés.

Pourquoi?

Qu'est-ce que le transfert de technologie dans le commerce international ?

Les droits de propriété intellectuelle attachés à l'invention constituent un élément essentiel des innovations ou du transfert de technologie. Le transfert de technologies vers un pays ou une institution destinataire doit s'accompagner de l'assurance que les destinataires respecteront leurs droits de propriété intellectuelle et que leurs idées resteront les leurs. Même avec ces assurances, les pays et les multinationales hésitent à partager leurs inventions. Ils ne veulent pas d'un autre Japon ou d'une autre Chine en raison de leur agence humanitaire.

Les multinationales sont invitées à transférer leur technologie et à utiliser leurs idées pour aider les économies hôtes (bien que certaines soient obligées de le faire en Chine). Ils sont également encouragés à aider les concurrents puisque le partage des innovations peut favoriser la créativité et augmenter la production. Cependant, outre le fait que ces multinationales perdront des bénéfices, les produits contrefaits constituent un défi.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont rejeté 34 143 expéditions en 2017 , saisissant et détruisant des articles d'une valeur de 1,21 milliard de dollars en 2017. 17 % des citoyens britanniques achèteraient des produits contrefaits. Au Nigéria, la plus grande économie d'Afrique, 80 % de tous les biens vendus en 2016 étaient des contrefaçons. Selon l'Organisation mondiale des douanes, la Chine, la plus grande économie d'Asie, est responsable de 70 % des marchandises contrefaites dans le monde .

Les contrefaçons, le fait que les entreprises et les institutions ne bénéficieront pas des droits de propriété intellectuelle ou de la protection de leurs idées, sont un frein. La sécurisation de la propriété intellectuelle par les marques, les dessins industriels, le droit d'auteur, etc., qui pourrait éliminer le piratage et protéger la réputation des marques, devient une illusion.

Le transfert de technologie renforce également la concurrence. Jetez un oeil à Coca-cola. Il essaie d'acheter des concurrents tout en gardant ses recettes secrètes. Comme l'a rapporté Forbes, Coca-Cola acquiert des rivaux , dont certains se spécialisent dans les sodas, l'eau de coco, le thé et même l'eau vitaminée.

Cependant, garantir les droits de propriété intellectuelle peut aider les gouvernements et même améliorer leur économie. En effet, les innovateurs pourront facilement partager leurs inventions. La commercialisation de ces inventions favorise la créativité. Grâce à la créativité, des produits plus efficaces peuvent être fabriqués et les bénéficiaires seront témoins de la croissance attendue de leur économie. Les droits de propriété intellectuelle, qui fournissent et protègent le marché des créations originales, deviennent également essentiels pour le transfert de technologie. Ils protègent les marques des concurrents ou d'autres personnes contre l'exploitation ou l'utilisation abusive des idées et des produits du créateur.

Pourquoi le transfert de technologie est essentiel pour les pays en développement

Le transfert de technologie favorise le développement observé dans le pays bénéficiaire. L'objectif de la stratégie est de transmettre des connaissances avancées à un pays bénéficiaire à un prix rentable, ce qui signifie que le transfert de technologie facilite l'acquisition de connaissances. Cependant, les institutions, les gouvernements ou les organisations qui transmettent les connaissances conserveront leurs droits de propriété intellectuelle et délivreront une licence pour l'utilisation conditionnelle de la technologie par le destinataire.

Cela ne rend pas seulement le pays bénéficiaire meilleur ; lorsque les citoyens d'une telle entreprise ont accès aux brevets et aux découvertes, ils peuvent améliorer la technologie. Ils peuvent développer de meilleurs systèmes technologiques pour améliorer le commerce et rendre les conditions de vie plus conviviales grâce à des recherches approfondies. Cela se traduira également par une hausse des taux d'emploi. Le pays en développement aura un siège avec les pays déjà développés à long terme.

Derniers mots

Bien que le transfert de technologie soit un élément essentiel de la mondialisation, il existe principalement sur le papier. Les pays et les entreprises leaders n'échangent pas leurs idées avec les pays en développement ou les startups de ces pays. Cela s'explique en partie par le fait que le transfert de technologie peut nécessiter l'essor de l'économie du pays destinataire, comme on le voit au Japon. De nombreux pays en développement disposent d'une main-d'œuvre efficace. Si le savoir est passé, le monde va changer, éventuellement au détriment des pays leaders.