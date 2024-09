Qual é o problema com a transferência de tecnologia?

e por que países e multinacionais não o farão

O ano era 1639. O Japão estava lentamente se isolando do resto do mundo para evitar o colonialismo. Também se separou para proteger sua cultura e religião da influência espanhola e portuguesa. Foi o início do xogunato.

Eu iria mais fundo, mas isso não é uma aula de história.

Até as décadas de 1830 a 1850, o Japão não estaria aberto às potências ocidentais, embora mantivesse uma relação econômica com a China. O Japão tinha ricos depósitos de carvão, dos quais os EUA precisavam. Sob o comando do Comodoro Matthew Perry, o oeste foi para o Japão, Baía de Tóquio, após vencer a Guerra do Ópio Chinesa. Ele seria responsável por abrir o Japão para o resto do mundo para o comércio.

Quando o ano era 1858, um tratado anglo-japonês sobre o comércio foi assinado. Em 1868, Sir Harry Parkes foi enviado como diplomata britânico ao Japão. Houve uma crise civil no Japão entre duas seitas: pró-modernização e anti-modernização. Para proteger os interesses britânicos, ele se aliou à pró-modernização e trouxe muitos conselheiros estrangeiros britânicos para treinar a marinha e o exército japoneses em tecnologia britânica.

Enquanto faziam isso, os britânicos construíam infraestruturas modernas como ferrovias, sistemas de telégrafo, faróis e muitos outros no Japão, isso foi encorajado, e a pesquisa em medicina, educação e tecnologia ocidentais também recebeu tapinhas nas costas.

O Japão ficou mais forte. O que levou séculos para o oeste levou décadas para o Japão. A Revolução Industrial no Japão tornou-se uma ameaça ao avanço tecnológico do ocidente, e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, com o Japão na ofensiva contra o ocidente. O Japão é o melhor exemplo de transferência de tecnologia e por que os países desenvolvidos não querem apoiar tecnologicamente os países em desenvolvimento.

Como funciona a transferência de tecnologia?

Pergunte a qualquer um e eles dirão que a transferência de tecnologia é a transição de conhecimento em dados, designs, inovações e outros conhecimentos técnicos de um país para outro. Pode até ser entre instituições/universidades ou empresas. A transferência de tecnologia ou transferência de tecnologia existe para equipar o destinatário com as habilidades, invenções e tecnologia que faltam no país de envio.

A transferência de tecnologia pode ser feita transferindo os dispositivos construídos necessários ou compartilhando as ideias. É feito para desenvolver a economia do país destinatário. No entanto, há um desafio nisso.

A transferência de tecnologia requer a comercialização de tais produtos, invenções ou ideias. Mas os governos são tão céticos quanto as empresas quando se trata de compartilhar sua tecnologia. Ao discutir a mudança climática, o presidente russo, Vladimir Putin, citou que a transferência de tecnologia tem sido impossível para as nações em desenvolvimento porque o mundo é complexo e complicado.

Esses países e empresas estão preocupados.

Por quê?

O que é Transferência de Tecnologia em Negócios Internacionais?

Uma parte essencial das inovações ou transferência de tecnologia são os direitos de propriedade intelectual associados à invenção. A transferência de tecnologia para um país ou instituição receptora deve estar vinculada à garantia de que os destinatários respeitarão seus direitos de propriedade intelectual e que suas ideias continuarão sendo deles. Mesmo com essas garantias, tanto os países quanto as multinacionais relutam em compartilhar suas invenções. Eles não querem outro Japão ou China devido à sua agência humanitária.

As multinacionais são instruídas a transferir sua tecnologia e usar suas ideias para ajudar as economias anfitriãs (embora algumas sejam forçadas a fazê-lo na China). Eles também são incentivados a ajudar os concorrentes, pois o compartilhamento de inovações pode promover a criatividade e aumentar a produção. No entanto, além do fato de que essas multinacionais perderão lucros, os produtos falsificados são um desafio.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA rejeitou 34.143 remessas em 2017 , apreendendo e destruindo itens no valor de US$ 1,21 bilhão em 2017. Diz-se que 17% dos cidadãos do Reino Unido compram produtos falsificados. Na Nigéria, a maior economia da África, 80% de todos os produtos vendidos em 2016 eram falsos. De acordo com a Organização Mundial de Alfândegas, a China, a maior economia da Ásia, é responsável por 70% dos produtos falsificados globais .

Falsificações, o fato de empresas e instituições não gozarem de direitos de propriedade intelectual ou proteção de suas ideias, é um fator negativo. A segurança da propriedade intelectual através de marcas, desenhos industriais, direitos autorais, etc., que poderiam eliminar a pirataria e proteger a reputação das marcas, torna-se uma ilusão.

A transferência de tecnologia também fortalece a concorrência. Dê uma olhada na Coca-Cola. Ele tenta subornar os concorrentes enquanto mantém suas receitas em segredo. Conforme relatado pela Forbes, a Coca-Cola adquire rivais , alguns dos quais se especializam em refrigerantes, água de coco, chá e até água com vitaminas.

No entanto, garantir os direitos de propriedade intelectual pode ajudar os governos e até mesmo melhorar sua economia. Isso ocorre porque os inovadores acharão fácil compartilhar suas invenções. A comercialização dessas invenções estimula a criatividade. Por meio da criatividade, produtos mais eficientes podem ser feitos e os destinatários testemunharão o crescimento esperado em sua economia. Os direitos de PI que fornecem e protegem o mercado para criações originais também se tornam essenciais para a transferência de tecnologia. Eles protegem as marcas de concorrentes ou outras pessoas de explorar ou fazer mau uso das ideias e produtos do criador.

Por que a transferência de tecnologia é essencial para os países em desenvolvimento

A transferência de tecnologia promove o desenvolvimento testemunhado no país receptor. O objetivo da estratégia é passar conhecimento avançado para um país destinatário a um preço econômico, o que significa que a transferência de tecnologia facilita a obtenção de conhecimento. No entanto, as instituições, governos ou organizações que transmitem o conhecimento manterão seus direitos de propriedade intelectual e emitirão uma licença para o uso condicional da tecnologia pelo destinatário.

Isso não apenas melhora o país receptor; quando os cidadãos dessa empresa obtêm acesso a patentes e descobertas, eles podem aprimorar a tecnologia. Eles podem desenvolver melhores sistemas de tecnologia para melhorar o comércio e tornar as condições de vida mais amigáveis por meio de extensa pesquisa. Isso também resultará em um aumento nas taxas de emprego. O país em desenvolvimento terá um assento com os países já desenvolvidos no longo prazo.

Palavras Finais

Embora a transferência de tecnologia seja uma parte essencial da globalização, ela existe principalmente no papel. Países e empresas líderes não trocam ideias com países em desenvolvimento ou startups desses países. Isso ocorre em parte porque a transferência de tecnologia pode exigir o crescimento da economia do país receptor, assim como é visto no Japão. Muitos países em desenvolvimento têm uma força de trabalho eficiente. Se o conhecimento for repassado, o mundo mudará, possivelmente às custas dos países líderes.