技术转让有什么大不了的？

以及为什么国家和跨国公司不这样做

那一年是 1639 年。为了避免殖民主义，日本逐渐与世界其他地区隔绝。它还独立以保护其文化和宗教免受西班牙和葡萄牙的影响。这是幕府的开始。

我会更深入，但这不是历史课。

直到 1830 年代到 1850 年代，日本才对西方列强开放，尽管它与中国保持着经济关系。日本拥有丰富的煤炭资源，这是美国所需要的。在赢得中国鸦片战争后，在海军准将马修·佩里的指挥下，西线前往日本东京湾。他将负责向世界其他地区开放日本进行贸易。

1858年，签订了英日通商条约。 1868年，哈里·帕克斯爵士作为英国外交官被派往日本。日本在两个教派之间发生了一场国内危机：支持现代化和反现代化。为了保护英国的利益，他支持现代化，并带了许多英国外国顾问来训练日本海军和陆军的英国技术。

在他们这样做的同时，英国人在日本建造了铁路、电报系统、灯塔等现代基础设施，这受到了鼓励，西医、教育和技术的研究也得到了支持。

日本变得更强大了。西方几个世纪所用的，日本用了几十年。日本的工业革命成为对西方技术进步的威胁，第二次世界大战爆发了，日本对西方发动了进攻。日本是技术转让的最好例子，也是发达国家不愿在技术上支持发展中国家的原因。

技术转移如何运作？

问任何人，他们会告诉你技术转移是数据、设计、创新和其他技术专长方面的知识从一个国家转移到另一个国家。它甚至可以在机构/大学或公司之间。技术转让或技术转让的存在是为了使接受者具备派遣国缺乏的技能、发明和技术。

技术转移可以通过转移所需的构造设备或分享想法来完成。这样做是为了发展受援国的经济。然而，这是一个挑战。

技术转让需要将此类产品、发明或想法商业化。但在分享技术方面，政府和公司一样持怀疑态度。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在讨论气候变化时指出，技术转让对发展中国家来说是不可能的，因为世界是复杂的。

这些国家和公司对此感到担忧。

为什么？

什么是国际商务中的技术转移？

创新或技术转让的核心部分是与发明相关的知识产权。向受援国或机构转让技术必须保证受援人尊重其知识产权，并且他们的想法将始终属于他们。即使有这些保证，国家和跨国公司都不愿意分享他们的发明。由于他们的人道主义机构，他们不想要另一个日本或中国。

跨国公司被告知转让他们的技术并利用他们的想法来帮助东道国经济体（尽管有些被迫在中国这样做）。还鼓励他们帮助竞争对手，因为分享创新可以促进创造力和增加产量。然而，除了这些跨国公司将失去利润之外，假冒产品也是一个挑战。

美国海关和边境保护局在 2017 年拒绝了 34,143 批货物，在 2017年扣押并销毁了价值 12.1 亿美元的物品。据说17%的英国公民购买了假冒产品。在非洲最大的经济体尼日利亚，2016 年售出的所有商品中有 80%是假货。据世界海关组织称，中国是亚洲最大的经济体， 占全球假冒商品的 70% 。

赝品，即公司和机构将无法享受知识产权或对其创意的保护这一事实，是一种关闭。通过商标、工业设计、版权等保护知识产权，杜绝盗版，保护品牌声誉，成为一种幻想。

技术转让也加剧了竞争。看看可口可乐。它试图收买竞争对手，同时对其配方保密。正如福布斯报道的那样，可口可乐收购了竞争对手，其中一些专门生产苏打水、椰子水、茶，甚至维生素水。

然而，保障知识产权可以帮助政府，甚至改善他们的经济。这是因为创新者会发现分享他们的发明很容易。将这些发明商业化可以促进创造力。通过创造力，可以制造出更高效的产品，接受者将见证其经济的预期增长。为原创作品提供和保护市场的知识产权也成为技术转让的必要条件。他们保护品牌免受竞争对手或其他人利用或滥用创作者的想法和产品。

为什么技术转让对发展中国家至关重要

技术转让促进了受援国的发展。该战略的目标是以具有成本效益的价格将先进知识传递给受援国，这意味着技术转让使获取知识变得容易。但是，传递知识的机构、政府或组织将保留其知识产权，并为接受者有条件地使用该技术颁发许可。

这不仅使受援国变得更好；当这样一家公司的公民获得专利和发现时，他们可以改进技术。他们可以通过广泛的研究开发更好的技术系统来改善商业并改善生活条件。这也将导致就业率上升。从长远来看，发展中国家将在已经发达国家拥有一席之地。

最后的话

尽管技术转让是全球化的重要组成部分，但它主要存在于纸面上。领先的国家和公司不会与发展中国家或这些国家的初创公司交流他们的想法。这部分是因为技术转让可能需要接受国经济的增长，就像在日本看到的那样。许多发展中国家拥有高效的劳动力。如果知识被传递，世界将会改变，可能以牺牲领先国家为代价。