Qu'advient-il de votre crypto-monnaie en cas de faillite ?

Le dépôt de bilan est compliqué et parfois difficile à comprendre. Cependant, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que vous pouvez inventer vos propres règles.





Nous vous recommandons de faire appel à un avocat et de respecter scrupuleusement les règles établies.

Devez-vous divulguer les avoirs en crypto-monnaie en cas de faillite ?

La crypto, qui comprend une variété de monnaies numériques et de «pièces» comme Bitcoin et Ethereum, est une classe d'actifs largement mal comprise. C'est quelque chose de tout nouveau (relativement parlant) et totalement étranger à la personne moyenne.





Même ceux à l'intérieur du monde de la finance et de l'investissement traditionnels sont quelque peu déconcertés. Les gens ne savent pas quoi en penser. Cette confusion s'étend à des questions telles que, la crypto doit-elle être divulguée en cas de faillite ?





La réponse la plus simple à cette question est oui. La crypto-monnaie est clairement un actif et doit être divulguée comme tout autre actif le serait en cas de faillite.





"Ce n'est pas parce que vous êtes le seul à avoir le mot de passe que vous pouvez ne pas divulguer le fait que vous possédez 5 000 ou 5 millions de dollars de Bitcoin", a déclaré l'avocat de la faillite Rowdy G. Williams . "C'est toujours un actif financier."





Peu importe qu'il s'agisse de Bitcoin, d'Ethereum ou d'une petite pièce alternative comme Dogecoin, tous les biens que vous possédez - numériques ou physiques - doivent être divulgués dans votre demande de mise en faillite et vos dépôts. C'est aussi simple que ça.

Le syndic de faillite peut-il trouver/accéder à votre crypto-monnaie ?

Le bitcoin et les autres monnaies numériques étaient autrefois une classe d'actifs très obscure. Et bien qu'ils soient encore assez obscurs dans le sens où la majorité des Américains ne possèdent pas d'importants avoirs en crypto, la crypto-monnaie a gagné en reconnaissance et en importance aux yeux du public au cours des cinq dernières années.





(Vous auriez du mal à trouver un adulte qui n'a pas au moins entendu parler de Bitcoin.) Cela signifie que vous ne pouvez plus faire "voler sous le radar" votre crypto en cas de faillite. Il y aura des questions très spécifiques pour s'assurer que tout votre crypto est pris en compte.





Par exemple, Coinbase - qui est la plus grande plate-forme d'échange de crypto sur le Web - a sa propre page Web dédiée aux syndics de faillite. Coinbase aidera en fait les syndics à localiser les actifs de débiteurs spécifiques et même à geler les comptes si nécessaire.





En d'autres termes, il s'agit d'une grande partie des faillites en ce moment et les syndics trouveront presque certainement votre crypto si nécessaire.

Comment la crypto-monnaie est-elle évaluée en cas de faillite ?

L'un des aspects les plus difficiles de la crypto-monnaie est sa volatilité. Il est très difficile d'attribuer une valeur concrète à Bitcoin, Ethereum, etc. Les prix fluctuent rapidement, souvent au cours de la même heure ou de la même journée.





Cela signifie qu'un actif qui avait une tonne de valeur au moment du dépôt d'une requête pourrait valoir beaucoup moins après la requête (ou vice versa). C'est difficile pour les personnes qui déposent pour le chapitre 7 et le chapitre 13.





Si vous déposez le bilan du chapitre 7, le syndic va examiner vos actifs pour tout ce qui peut être vendu pour rembourser vos créanciers. Si un actif crypto ne valait pas grand-chose au moment de votre dépôt, mais qu'il augmente soudainement de 20 ou 30 %, les exemptions qui auraient pu être utilisées pour protéger votre crypto ont peut-être déjà été utilisées ailleurs. Cela laisse votre Bitcoin exposé.





Avec une faillite du chapitre 13, le montant de votre remboursement est basé sur la valeur de vos actifs non exemptés (qui comprend la crypto-monnaie). Donc, si les prix de la cryptographie décollent soudainement, cela augmentera le montant que vous devrez rembourser.





Les syndics de faillite se familiarisent beaucoup plus avec les nuances de la crypto-monnaie dans les situations de faillite, mais c'est encore un territoire assez nouveau dans l'industrie. La conclusion de base est que c'est compliqué.

La crypto-monnaie sera-t-elle exempte de faillite ?

Bon, passons à la partie dont tout le monde veut parler : les exemptions. Comme vous le savez peut-être, certains actifs sont exonérés en cas de faillite (et cela dépend du type spécifique de faillite que vous déposez). Par exemple, il existe des exemptions qui protègent votre maison jusqu'à une certaine valeur. Et puis il y a des exemptions sur des choses comme les bijoux, les objets de famille, les terrains funéraires et même certains types de comptes de retraite. Cependant, il n'y a pas d'exemptions spécifiques sur la monnaie virtuelle. Cela ne signifie pas que votre avocat de faillite ne sera pas en mesure de structurer votre faillite de manière à protéger certaines de vos pièces numériques, mais cela nécessitera une analyse complète de votre situation.

Mettre tous ensemble

La crypto peut être un sujet déroutant , surtout lorsqu'elle est analysée dans le contexte d'une faillite. Cependant, si vous avez des avoirs en crypto et envisagez la faillite comme une option pour votre situation financière, vous voudrez certainement faire preuve de diligence raisonnable et vous assurer que vous êtes prêt.