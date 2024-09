Préparez-vous pour de nouvelles catastrophes naturelles

La terre a besoin de repos – tel devrait être le slogan des prochaines décennies. En raison de la détérioration de l'environnement géopolitique et de la crise énergétique actuelle, de nombreux pays ont pris la décision difficile de reporter leur volonté d'être « verts responsables ». Même dans l'Europe respectueuse de l'environnement, la production d'électricité au charbon a augmenté de 18 % l'an dernier par rapport à 2020 pour atteindre 579 TWh, interrompant une tendance à la baisse depuis 2012.

Qui se soucie de l'ESG maintenant ?

Selon certaines estimations, si les prix élevés du gaz se maintiennent ou si le conflit russo-ukrainien réduit la production au gaz, la production de charbon pourrait augmenter de 11 % pour atteindre 641 TWh en 2022. Même le chef du climat de l'UE, Frans Timmermans, a reconnu que certaines centrales au charbon pourraient devoir rester en ligne plus longtemps que prévu pour faire face à la crise énergétique du continent. La question devient alors : qu'adviendra-t-il du plan d'arrêt de toutes les installations au charbon d'ici 2024 ?





D'un autre côté de l'océan, la production de charbon américaine dans les prévisions a augmenté de 43 millions de tonnes courtes (MMst) (7 %) en 2022 pour atteindre 621 MMst et augmente de 12 MMst (2 %) en 2023. La consommation de charbon aux États-Unis devrait augmenter de 14 MMst en 2022, puis diminuer de 32 MMst en 2023 en raison des prix élevés du gaz naturel. La bonne nouvelle est que la consommation globale des cokeries devrait chuter de 10 % en 2022 mais augmenter l'année prochaine pour revenir aux niveaux de 2021.





La mauvaise nouvelle est que la plupart d'entre eux ne suffiront pas à arrêter le changement climatique. Pour rappel, l'année dernière, le monde a connu les pires incendies de forêt depuis au moins 2003, date à laquelle les enregistrements par satellite ont commencé, alors que des pans entiers de l'Amérique du Nord, de la Sibérie, de l'Afrique et du sud de l'Europe continuent de brûler. La combinaison d'une chaleur extrême et d'une sécheresse prolongée a entraîné l'inflammation des forêts et des prairies. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, au cours des neuf premiers mois de 2021, les États-Unis ont été confrontés à 18 catastrophes météorologiques et climatiques « sans précédent ».





Les statistiques ne mentent pas

Les incendies de forêt en Yakoutie ont brûlé plus de 6 millions d'hectares de taïga, ce qui est comparable au territoire du Danemark ou de la Suisse. En Turquie, les autorités ont estimé l'ampleur des dommages causés par les incendies à environ 6 millions de dollars. Les pertes économiques dues aux graves inondations à travers l'Europe dépassées devaient approcher les 25 milliards de dollars. Pas moins de 20 milliards de dollars de dommages directs étaient prévus rien qu'en Allemagne, tandis que les assureurs du pays s'attendaient à des pertes de 4,5 à 5,5 milliards d'euros (5,3 à 6,5 milliards de dollars). Quant à la première économie du monde, à cause de la faible profondeur des rivières, les poissons ont commencé à mourir et la production d'électricité a été réduite de 25 %.









En termes de perspectives, le nombre de grands incendies en Europe continue d'augmenter et les zones vulnérables s'élargissent, selon l'unité de gestion des risques de catastrophe de l'UE . Ainsi, le pire est encore à venir. Déjà maintenant, la zone des incendies naturels en Russie est deux fois plus grande qu'elle ne l'était l'année dernière à cette époque. En 2021, à cette époque, le feu était de 915, 6 mille hectares, et cette année, la superficie est déjà de 2,2 millions d'hectares depuis le début de l'année. L'Agence fédérale des forêts note que depuis le début de la saison à risque d'incendie sur les terres du fonds forestier, 783 incendies de forêt se sont produits sur une superficie de 43 227 ha.

Quelle est la raison principale derrière toutes ces catastrophes naturelles ?

Selon les scientifiques, le changement climatique et des conditions météorologiques plus extrêmes sont à blâmer. L'année dernière, le professeur Petteri Taalasa , secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, a souligné que "nous avons plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui exacerbe les précipitations extrêmes et les inondations mortelles. Le réchauffement des océans a affecté la fréquence et la zone d'existence des tempêtes tropicales les plus intenses." L'ONU, quant à elle, prévoit que la limite de température de la Terre pourrait être dépassée si les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas réduites de moitié d'ici 2030 et complètement d'ici 2050.

Que dit le marché ?

Maintenant, parlant d'investissements, qui pourrait profiter de cette situation ? Tout d'abord, les entreprises de rénovation domiciliaire, les sociétés d'ingénierie, les fabricants de générateurs, etc. En plus de cela, nous pourrions ajouter les stocks d'eau et les ETF "eau" à cette liste. En vertu de la loi sur les infrastructures de 1 billion de dollars promulguée en novembre 2021, 55 milliards de dollars seront dépensés pour garantir que les citoyens aient accès à de l'eau potable.





Pourquoi, alors, les actions de sociétés comme American States Water Company (AWR), The York Water Company ( YORW ) et Essential Utilities, Inc. ( WTRG ) ont-elles chuté si drastiquement cette année ? Pour répondre à cette question, nous devons rappeler que l'indice ISE Clean Edge Water a augmenté d'environ 18 % en 2021. Ainsi, la prise de bénéfices pourrait avoir été l'une des raisons possibles de la baisse. Parlant des perspectives du secteur, les entreprises de services publics ont été autorisées à augmenter leurs tarifs cette année et en 2023 et 2024, en fonction du taux d'inflation. Étant donné qu'aucun substitut de l'eau n'a encore été inventé, les actions des compagnies des eaux pourraient encore se montrer.