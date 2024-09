Prepare-se para novos desastres naturais

A terra precisa de descanso – este deve ser o slogan para as próximas décadas. Devido à deterioração do ambiente geopolítico e à crise energética em curso, muitos países tomaram a difícil decisão de adiar o caminho para serem “verdes responsáveis”. Mesmo na Europa ecológica, a geração de eletricidade a carvão aumentou 18% no ano passado de 2020 para 579 TWh, interrompendo uma tendência de declínio desde 2012.

Quem se importa com o ESG agora?

De acordo com algumas estimativas, se os altos preços do gás continuarem ou o conflito Rússia-Ucrânia reduzir a geração a gás, a geração a carvão poderá expandir 11% para 641 TWh em 2022. Até o chefe do clima da UE, Frans Timmermans , reconheceu que algumas usinas a carvão podem precisar ficar on-line por mais tempo do que o previsto para lidar com a crise energética do continente. A questão então se torna – o que acontecerá com o plano de desligar todas as usinas de carvão até 2024?





Do outro lado do oceano, a produção de carvão dos EUA na previsão aumentou em 43 milhões de toneladas curtas (MMst) (7%) em 2022 para 621 MMst e aumenta em 12 MMSt (2%) em 2023. O consumo de carvão nos EUA deve aumentar em 14 MMst em 2022 e depois diminuir em 32 MMst em 2023 devido aos altos preços do gás natural. A boa notícia é que o consumo geral da coqueria deve cair 10% em 2022, mas aumentar no próximo ano de volta aos níveis de 2021.





A má notícia é que a maioria não será suficiente para deter as mudanças climáticas. Só para lembrar, no ano passado, o mundo viu os piores incêndios florestais desde pelo menos 2003, quando começaram os registros de satélite, enquanto faixas da América do Norte, Sibéria, África e sul da Europa continuam queimando. A combinação de calor extremo e seca prolongada resultou na ignição de florestas e pastagens. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), nos primeiros nove meses de 2021, os Estados Unidos enfrentaram 18 desastres climáticos e climáticos "sem precedentes".





As estatísticas não mentem

Os incêndios florestais em Yakutia queimaram mais de 6 milhões de hectares de taiga, o que é comparável ao território da Dinamarca ou da Suíça. Na Turquia, as autoridades determinaram o tamanho dos danos causados pelos incêndios em aproximadamente US$ 6 milhões. Previa-se que as perdas econômicas causadas pelas graves inundações em toda a Europa se aproximassem de US$ 25 bilhões. Até $ 20 bilhões em danos diretos foram previstos apenas na Alemanha, enquanto as seguradoras do país esperavam perdas de EUR 4,5 a 5,5 bilhões (US $ 5,3 a 6,5 bilhões). Já na primeira economia do mundo, devido ao raso dos rios, os peixes começaram a morrer e a geração de energia foi reduzida em 25%.









Em termos de perspetivas, o número de grandes incêndios na Europa continua a aumentar e as áreas vulneráveis estão a aumentar, de acordo com a Unidade de Gestão de Riscos de Desastres da UE . Assim, o pior ainda está por vir. Já agora, a área de incêndios naturais na Rússia é duas vezes maior do que no ano passado. Em 2021, por esta altura o incêndio foi de 915, 6 mil hectares, sendo que este ano a área já é de 2,2 milhões de hectares desde o início do ano. A Agência Florestal Federal observa que, desde o início da estação de risco de incêndio nas terras do fundo florestal, ocorreram 783 incêndios florestais em uma área de 43.227 ha.

Qual é a principal razão por trás de todos esses desastres naturais?

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas e condições climáticas mais extremas são as culpadas. No ano passado, o professor Petteri Taalasa , secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, afirmou que "temos mais vapor d'água na atmosfera, o que está agravando as chuvas extremas e as inundações mortais. O aquecimento dos oceanos afetou a frequência e a área de existência das mais intensas tempestades tropicais." A ONU, por outro lado, prevê que o limite de temperatura da Terra pode ser ultrapassado se as emissões de dióxido de carbono não forem cortadas pela metade até 2030 e completamente até 2050.

O que o mercado diz?

Agora, falando em investimentos, quem poderia se beneficiar dessa situação? Em primeiro lugar, empresas de construção, empresas de engenharia, fabricantes de geradores, etc. Além disso, poderíamos adicionar ações de água e ETFs de "água" a essa lista. De acordo com a Lei de Infraestrutura de US$ 1 trilhão, assinada em novembro de 2021, US$ 55 bilhões serão gastos para garantir que os cidadãos tenham acesso à água potável.





Por que, então, as ações de empresas como a American States Water Company (AWR), a York Water Company ( YORW ) e a Essential Utilities, Inc. ( WTRG ) caíram tão drasticamente este ano? Para responder a essa pergunta, precisamos lembrar que o índice ISE Clean Edge Water aumentou cerca de 18% em 2021. Portanto, a realização de lucros pode ter sido uma das possíveis razões para o declínio. Falando sobre as perspectivas do setor, as concessionárias foram autorizadas a aumentar as tarifas neste ano e em 2023 e 2024, com base na taxa de inflação. Como nenhum substituto da água foi inventado ainda, os estoques das empresas de água ainda podem aparecer.