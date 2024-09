Pourquoi le métaverse est cassé et comment il peut être réparé — Chapitre 3

Nous revoilà, tu es vraiment un gourmand de châtiment. À présent, nous devrions échanger des identifiants Telegram ou des adresses de portefeuille en tant que version Web3 pour atteindre la "troisième base". Quel chanceux êtes-vous.





Je veux appeler ce chapitre « Composabilité, communauté et contenu », mais il pourrait tout aussi bien être « Commandement, contrôle et conquête » à toutes fins utiles et vous comprendrez pourquoi à la fin.

Quelque chose d'intéressant se passe et ce sera une tendance inquiétante pour ceux qui ne peuvent pas faire la différence , en particulier les entreprises et le consommateur final.





La première tendance — Penny Watson vient de comprendre que ByteDance pourrait potentiellement agir contre Spotify en créant un service de musique lié à TikTok – appelé TikTok Music selon les brevets déposés.





C'est une excellente prise de Penny et si vous pouvez utiliser la musique dans les vidéos TikTok dans le cadre de l'accord d'utilisation et des conditions de licence, c'est une énorme victoire pour les créateurs des deux côtés.





Le vrai gagnant sera de voir si leurs conditions sont plus favorables aux artistes que Spotify, ou le récent accord Warner/SoundCloud. Si les artistes sont rémunérés pour chaque visionnage d'une vidéo ainsi que pour le streaming, compte tenu de la taille de leur base d'utilisateurs… cela pourrait être énorme.





Le problème est que, comme toutes les super-applications chinoises, vous êtes pris au piège de leur écosystème. Il m'a fallu un âge pour me débarrasser d'Apple, ByteDance pourrait être l'Hôtel California des réseaux sociaux.





La deuxième tendance - Warner Bros conclut un accord avec SoundCloud, un accord de licence mondial qui en fait le premier grand label à adopter le modèle de paiement de SoundCloud, Fan-Powered Royalties (FPR). "Lancé en 2021, FPR est un modèle de paiement unique sur le marché, piloté par les fans et conçu pour alimenter l'économie des fans."





Assez inoffensif.





Une autre tendance alors - la dernière de Ticketmaster sur laquelle j'ai brièvement écrit hier, où il semble qu'ils offriront des billets basés sur NFT pour chaque type d'événement majeur répertorié sur la plate-forme, permettant aux artistes d'émettre des NFT sous forme de billets et également de conclure plus de récompenses dans le cadre du package.





Vous n'avez encore rien remarqué ?

Très bien, nous allons faire un autre exemple pour ceux qui sont à l'arrière.





Quelque chose qui aurait pu échapper à beaucoup de personnes qui ne sont pas au Royaume-Uni - McDonalds a lancé un programme national de récompenses. Faites attention car c'est grand.

Les clients pourront utiliser les points pour obtenir des éléments de menu gratuits ou les convertir en espèces pour faire un don à des organismes de bienfaisance tels que Children in Need, FareShare et Ronald McDonald House.

Ils gagneront 100 points pour chaque livre sterling dépensée, chaque centime équivalant à 1 point.





J'adore l'approche caritative à ce sujet. Je regardais The Founder hier soir aussi avant d'écrire cette partie.





Le programme de fidélité semble très bien pensé, mais il y a un soupçon potentiel d'une plus grande stratégie numérique (burger) au travail qui se concentre sur le web3 et le métaverse.





La chaîne a récemment déposé des demandes de brevet indiquant qu'elle est en train de développer des "restaurants virtuels". alors pourquoi ne pas commander la livraison à domicile depuis le métaverse ?

Ils explorent également les NFT qui permettraient aux objets numériques qu'ils créent pour le métaverse d'être uniques, en édition limitée ou uniques, indiquant qu'ils pourraient être intéressés par la création d'objets de collection ou d'articles promotionnels personnalisés.





Comment impliquer les enfants et les familles ? tout à coup, le Happy Meal contient un objet de collection NFT au lieu d'un jouet en plastique. C'est comme ça que tu le fais.





Imaginez maintenant le cercle complet de la combinaison de la fidélité, du métaverse et des NFT et cela devient quelque chose de très important en termes de traction de masse et d'intérêt des consommateurs sans utiliser aucune des technologies dont nous sommes obsédés.





Sommes-nous déjà là?

Ok, dernier et dernier putain d'exemple alors !





Dans la foulée de leur annonce de mai, Starbucks lance maintenant son programme de fidélité et de récompenses NFT le mois prochain et c'est énorme.





En octobre 2021, le programme de fidélité actuel comptait près de 25 millions de membres et Starbucks Rewards.





Aujourd'hui, les clients chargent un montant stupéfiant de 10 milliards de dollars par an sur le programme de cartes, ce qui représente 40 à 45 % des ventes totales de la chaîne. Les avantages et le programme créent des habitudes, les gens reviennent et rechargent encore et encore.





Il y a 32 000 Starbucks disséminés dans le monde.





Ces chiffres sont importants car il s'agit d'une adoption NFT à grande échelle.





«Nous pensons que cette nouvelle initiative numérique activée par le Web3 nous permettra de nous appuyer sur le modèle d'engagement actuel de Starbucks Rewards avec sa puissante approche de dépenses pour gagner des étoiles tout en introduisant de nouvelles méthodes d'engagement émotionnel des clients, en élargissant notre communauté numérique de tiers lieu et en offrant un plus large ensemble de récompenses, y compris des expériences uniques que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs, intégrant notre écosystème numérique Starbucks Rewards avec des objets de collection numériques de marque Starbucks à la fois comme récompense et comme élément de construction de la communauté. "Cela créera un ensemble entièrement nouveau d'effets de réseau numérique qui attirera de nouveaux clients et sera relutif pour les clients existants dans nos principaux magasins de détail"





C'est exactement le même type de stratégie que McDonald's adoptera, qui a commencé à déployer son propre programme de récompenses et est de nature assez similaire à la structure de Starbucks.

De plus, il y avait une rumeur selon laquelle les NFT pourraient être étendus et structurés vers les avantages sociaux, ce qui en soi ouvre d'énormes possibilités pour les entreprises à adopter en interne comme en externe.





Qui se souciera d'un métaverse ouvert lorsque vous pourrez entrer dans un Starbucks virtuel, commander un flat white et le faire livrer pour de vrai tout en gagnant un NFT ?





Encore une fois, ce seront les entreprises Web2 qui attireront leurs clients vers une adoption massive par leurs propres effets de réseau et leurs expériences transparentes, et non les startups Web3 essayant de forcer les gens à utiliser des produits axés sur la technologie dont ils n'ont pas besoin.





Et par conséquent, la véritable idéologie d'un avenir décentralisé et ouvert devient de plus en plus un mythe.





C'est bien pire, surtout dans les exemples de Starbucks et McDonald's. Dès que vous incitez financièrement les clients à participer à un programme de récompenses, leur comportement change et leurs motivations à devenir client changent.





Les valeurs NFT du marché secondaire sont vraiment intéressantes, mais se résument également à l'objectif de la publication NFT en premier lieu.

Si cela est lié à un programme de fidélité ou de récompenses, par exemple, comme Starbucks ou McDonald's, le marché secondaire peut être absolument énorme pour que les clients échangent des objets de collection ou des récompenses, mais modifie ensuite l'ensemble de l'attitude comportementale des consommateurs envers la marque et le système de récompense lui-même.





Vous pourriez finir par détruire une grande partie de votre clientèle fidèle qui ne sera là que pour les nouveaux gains spéculatifs et ne plus jamais toucher à votre produit.





Il se passe beaucoup plus sous la surface que de l'argent et je doute que beaucoup y pensent même.





Ce n'est pas Web3. Cela ressemble au Web3 parce qu'il y a une certaine concentration sur l'artiste, les créateurs, les clients et les fans, mais c'est du pseudo-Web3, c'est très enraciné dans les philosophies Web2 où le courtier en puissance et l'intermédiaire existent toujours.





Web3 est censé les supprimer entièrement, il est censé y avoir une relation directe 1:1 entre le fan, le client et l'artiste. Ce que nous voyons, c'est l'adoption de l'idéologie derrière le Web3 et le métaverse par les mastodontes existants pour suivre les tendances.

L'idée de désintermédiation a déjà été bouleversée.





Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la façon dont vous donnez vie à ces idées pour une adoption massive - mais ne pensez pas une minute que c'est n'importe où près de la fin du jeu qu'il doit être. Qui contrôle ici et qui en profite ? Pour commencer, une fois qu'ils verront combien cela peut être fait, il n'y aura jamais de changement vers Web3 qui le restitue directement aux créateurs, et deuxièmement, les VC qui financent ces mouvements devraient faire un profit net aussi longtemps car ils peuvent maintenir ce statu quo.





Curieusement, ce sont aussi eux qui écrivent beaucoup de livres à ce sujet…





Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.





J'avais espéré que Matthew Ball couvrirait cela dans sa partie User and Business Behavior de sa série Primer, mais non, il était plus axé sur les jeux que sur tout ce qui était vraiment significatif et avec une application plus large pour les consommateurs.





Et c'est là que réside la raison pour laquelle le métaverse ne sera jamais ouvert - si vous considérez ces entreprises comme dominantes, vous suggérez également qu'elles en revendiqueront le contrôle. C'est précisément ce qu'ils font. Et ce type de pensée et d'acceptation le normalise.





J'aime à la fois à quel point certains de ces exemples sont progressistes et je déteste que nous soyons distraits par eux. Mais il suffit d'en être conscient et de s'en méfier en même temps. C'est en partie la raison pour laquelle j'écris si prolifiquement, pour suivre le rythme.





Pouvez-vous imaginer que McDonald's décentralise entièrement son modèle de franchise ? Ou que le programme de récompenses devienne un DAO client et que les consommateurs puissent posséder un morceau des Golden Archies ? LOL non moi non plus.





Donc, à présent, il devrait devenir clair que l'idée de Web3 et du métaverse est assez solide, mais l'exécution est putain de terrible et formulée dans les mêmes vieilles conneries - principalement motivées par ceux qui profiteront de cette correction de cap à mi-parcours .





Maintenant, tout ce préambule sur la loyauté et les consommateurs mène en quelque sorte à un joli segway vers un mot qui est lancé plus qu'une paire de culottes lors d'un concert de Tom Jones et c'est Communauté .

Dégénérescences et discordes

Définition — Communauté : un groupe de personnes vivant au même endroit ou ayant en commun une caractéristique particulière. Ou si vous voulez le décomposer, "un groupe de personnes vivant au même endroit [ chambre d'écho ] ou ayant une caractéristique particulière en commun [ étant complètement crédule putain ]".





Je ne comprends pas les messages qui prétendent que la communauté, la collaboration et la coopétition n'existaient pas avant le web3. Ils n'ont rien à voir avec la technologie et tout à voir avec la stratégie et les gens.

Ils ont existé, ils ont toujours existé.





Ce n'était jamais quelque chose d'exclusif qui attendait qu'une nouvelle tendance apparaisse. Ce n'est pas ma faute si vous n'avez pas regardé votre propre marché de la même manière, mais ne le faites pas passer pour quelque chose qui n'a été inventé que lorsque la blockchain ou la crypto et les NFT sont apparus.





Voici un parfait exemple de la façon dont les marques et les spécialistes du marketing ont complètement perdu le fil.





Nous sommes passés du marketing Web1, qui était défini par le marketing par e-mail, le référencement naissant et les placements publicitaires directs, à Web2, qui se concentre sur les médias sociaux et les publicités dynamiques, basées sur les données et les cibles. À l'ère du Web3, les spécialistes du marketing devront tenir compte du NFT, de la décentralisation, de l'IA et des jetons. Alors que dans le Web2, un spécialiste du marketing doit acquérir, interagir avec et fidéliser des clients, les spécialistes du marketing Web3 auront de nombreuses parties prenantes à garder à l'esprit. Le groupe de parties prenantes comprend les utilisateurs, les développeurs et leurs communautés au sens large. Comme Web3 tire parti des capacités offertes par la décentralisation, le transfert du contrôle et de la prise de décision d'une entité centralisée (comme Facebook, Instagram ou Google) se fera vers un réseau distribué, où les données appartiennent à (aucun) utilisateurs détenant leur identités numériques.





Quoi??





"Dans la version 1.0, votre communauté est IRL et basée sur des éléments tels que votre lieu de naissance, votre école, l'équipe sportive que vous avez soutenue, etc. Dans la version 2.0, votre communauté était une URL, où vous rejoigniez des groupes en ligne basés sur vos centres d'intérêt sur Facebook, Reddit, Discord, etc. Dans la version 3.0, la communauté est une question de propriété. Faire partie d'une communauté signifie que vous fournissez des fonds pour gérer la communauté et gagner en transparence et en droit de vote.



"Les produits Web3 n'ont pas d'équipe marketing. Leur communauté, encouragée par la copropriété par le biais de DAO et d'autres contrats intelligents, sert la fonction marketing.





Je peux voir beaucoup de CMO regarder leur fonction marketing en pensant "pourquoi est-ce que je paie ces gens alors que je pourrais simplement lancer ce truc DAO et laisser la communauté le faire parce qu'ils sont copropriétaires de cette entreprise maintenant?"





Les gens écrivent vraiment cette merde et y croient vraiment comme ils le disent à haute voix.





Je veux dire, dans cette deuxième citation, ils utilisent en fait Discord comme exemple de Web2, et pourtant nous sommes tous entassés dans des serveurs Discord parce que cela signifie que nous sommes Web3 maintenant. Oui, oui, votre identité n'appartiendra à personne… vous avez prêté attention à ce que Meta fait avec Instagram et les NFT, n'est-ce pas ? C'est un vol de données plus important que Cambridge Analytica en cours de réalisation - en liant votre portefeuille à votre identité hors chaîne que Meta possède déjà sur vous, ils seront en mesure de suivre et de combiner les données de portefeuille en chaîne qui, selon vous, vous garderont anonyme. Vous avez vraiment craqué pour celui-là juste pour pouvoir publier votre dernier achat NFT sur votre flux Instagram.





Quoi qu'il en soit, revenons aux communautés. Avez-vous été sur un serveur Discord récemment ? Ce sont les mêmes cinq personnes qui publient dans une communauté en ligne censée contenir 2 300 autres personnes. À chaque fois. Et puis il y a les leaders d'opinion et les experts qui vous disent que Twitter est une exigence absolue pour lancer votre projet NFT, sans comprendre que vous attirez les mêmes spéculateurs qui sautent sur la liste blanche aussi vite que possible, pompent cette merde puis jettent au sommet . Il suffit de regarder la chute de Nickolodeon Rugrat – elle s'est stabilisée plus rapidement qu'un patient dans Grey's Anatomy et la communauté est introuvable.





Vous allez là où sont les fans, la communauté ne signifie rien si vous ne comprenez pas vos fans ou vos clients. Les personnes qui achètent ces gouttes ne sont pas des fans, ce sont des spéculateurs et ne se soucient donc pas de la communauté.





Les gens continuent d'utiliser les mêmes exemples - créez une communauté sur Twitter ou Discord bla bla, désolé mais connaissez-vous réellement votre public, ou tombez-vous dans le même piège en faisant de la publicité auprès de la même foule de flippers NFT à chaque fois sur le mêmes canaux.





Je ne vois pas McDonald's ou Gucci perdre leur temps à créer une "communauté" sur Twitter ou Discord - pourquoi ? parce qu'ils connaissent leur clientèle et où est la valeur réelle.

La première et la seule erreur de Nickelodeon a été d'utiliser Recur et de suivre un modèle de chute à l'emporte-pièce, il a été condamné à partir de là.





Parce que la communauté n'a jamais existé. Une communauté n'est pas égale à votre client. Je m'en remets à mon point de départ sur le fait de ne pas comprendre qui est vraiment votre client, et si le lancement de NFT ou de stratégies Web3 attirera l'attention extérieure sans intérêt pour vos biens ou services mais qui aliénera complètement vos clients fidèles qui se font piquer par leurs activités.





Il y a aussi un autre choix à considérer également - autorisez-vous des influences extérieures dans votre communauté avec des attributs d'échange de jetons à tout ce que vous concevez, ou mettez-vous en place un jardin clos autour de votre stratégie et ne permettez-vous pas que vos NFT soient échangés ouvertement et sur un marché secondaire ?





En effet, faites chier vos clients ou faites chier tout le monde pour protéger vos clients.

Papa-Ooo-DAO-DAO

Je dois m'éloigner des conneries marketing sur les communautés et passer à quelque chose de plus prometteur par peur d'un anévrisme.

J'aime beaucoup l'idée des DAO ( organisations autonomes décentralisées ). Beaucoup. En fait, je vois des parallèles et des promesses sur ce que les DAO pourraient être alignés sur ce que les pirates se sont efforcés de réaliser eux-mêmes avec Libertalia.





Les pirates des XVIIe et XVIIIe siècles sont tout à fait fascinants. Les pirates et autres bandits sociaux ont adopté des mécanismes sociaux qui peuvent être résumés comme libertaires, démocratiques, fédéraux, égalitaires, fraternels et communautaires. Bien avant les révolutions américaines ou françaises, les pirates vivaient — plus ou moins — selon les principes de liberté, de liberté et d'égalité. Les pirates, en effet, ont été les pionniers de la démocratie. Ils ont développé un système de freins et contrepoids, créé un organe législatif représentatif avec certains pouvoirs réservés. Mais peut-être plus important encore, les codes pirates étaient révolutionnaires dans leur méthode consistant à retirer le pouvoir à un seul homme et à le placer entre les mains de la majorité. En surface, les pirates ressemblent aux pionniers du Web3.





Je ne le répéterai pas en entier ici, mais j'ai écrit à ce sujet dans une entrée précédente sur Pourquoi Web3 est comme le piratage ici .





Quoi qu'il en soit, j'ai déjà écrit sur les DAO (organisations autonomes décentralisées) mais je veux jouer avec l'idée des DAC - Communautés autonomes décentralisées.





Quelle est la différence?





Je considère les DAC comme la véritable raison pour laquelle cette construction Web3 devrait exister - d'une certaine manière, le DAO agit comme une structure de holding ou de gouvernance, et plusieurs filiales, ou communautés, fonctionnent de manière autonome en dessous avec des mandats communs ou séparés, mais chacun avec ses propres ensembles de code, stratégies de jetons, etc.





C'est l'idée folle de devenir un DAO de DAO.





C'est quelque chose qui est repris par a16z dans un de leurs articles sur les « communautés composables ».





"Nous introduisons le terme composabilité communautaire pour décrire la façon dont les communautés peuvent être empilées, comme des blocs, pour créer de nouvelles couches de communautés...

Bien que la composabilité communautaire ne soit pas une panacée pour tous les types de produits, elle peut permettre aux constructeurs de créer des communautés plus collantes en réunissant des sous-communautés dans des espaces de passion, ainsi que de permettre des projets qui profitent à toutes les parties prenantes en permettant à n'importe qui dans le web3 d'offrir des avantages et des expériences à la communauté. membres."





a16z se concentre également plus sur le logiciel que sur la partie humaine plus loin dans leur texte, ce qui est parfaitement acceptable mais ce n'est pas ce dont je veux parler ici tout à l'heure, je pourrais aborder cela dans un chapitre ultérieur ( j'ai parlé à beaucoup de les jeunes récemment dans Web3 - moins de 20 ans - et il y a un sentiment croissant d'agitation et aussi une soif de bien faire Web3. Cela pourrait constituer la base de ce chapitre, donc je le colle ici pour me le rappeler )





a16z





C'est le même net-net et peu importe quelle terminologie l'emporte, mais l'idée de communautés décentralisées en couches ou imbriquées est forte. J'ai délibérément supprimé les références sur la liaison des utilisateurs de Web2.5 à Web3 dans leur texte de présentation parce que je suis violemment contre cela, et j'ai déjà expliqué pourquoi - cela sert le but d'a16z de prolonger ce terrain d'entente plutôt que de construire Web3 dans son plus vrai formulaire.





Lâches .





Les problèmes avec les DAO deviennent évidents en dehors des questions réglementaires, comme la juridiction et la fiscalité. L'apathie des électeurs, la fraude ou la manipulation des électeurs, le manque de véritable gouvernance ou de direction, et le fait que « le code est la loi » signifient qu'il y a très peu de fluidité ou de marge de manœuvre.





C'est extrêmement ironique étant donné que l'absence de hiérarchie et de rigidité est constamment présentée comme un avantage.

Mais que se passerait-il si vous aviez un ensemble de communautés autonomes, structurées de la même manière mais responsables en dernier ressort devant le principal DAO lui-même ?





On pourrait dire que c'est déjà le cas dans certains DAO avec d'énormes réserves à distribuer sur les projets votés, formant des groupes autour de chaque initiative. Mais ils sont tous liés par le même code - et donc également sujets aux mêmes problèmes.





En créant davantage de décentralisation et d'autonomie, ou d'imbrication, certains avantages et protections peuvent être accordés, ainsi que des objectifs clairs et les moyens d'exécution.

Après avoir été dans quelques DAO Discords, il y a maintenant énormément d'air chaud et aucun réel sentiment d'urgence pour résoudre quoi que ce soit de significatif.





Les DAO peuvent également devenir une force essentielle de la transformation numérique.





Il y a plus de dix ans, j'ai écrit une série de blogs qui examinaient la restructuration des organisations vers une hiérarchie moins formelle et plus proche des structures sociales. Les ordres du jour sont normalement fixés au sommet - des personnes dans la salle de réunion sans aucune idée de la vie dans l'atelier. Et si les programmes de transformation numérique devenaient des DAO où les fonds étaient alloués en fonction du vote des personnes qu'ils sont susceptibles d'affecter - c'est-à-dire la communauté de travail ?





Les DAO sont également essentiels pour repenser la manière dont les performances des employés doivent être mesurées. Les KPI ou les OKR ne peuvent plus être le facteur déterminant dans l'évaluation d'une personne dans une organisation - les DAO sont pilotés par les communautés, la réputation et l'influence importent donc davantage.





J'ai écrit comment les RH pourraient utiliser les structures sociales pour découvrir où existaient les vrais réseaux d'information et les experts en la matière, alors pourquoi un DAO ne peut-il pas, surtout si la réputation est reine ?

Et si les DAO pouvaient redéfinir la façon dont les salaires sont calculés pour devenir plus justes et équitables ? Et si les DAO pouvaient éliminer les inégalités ou les écarts de rémunération entre les sexes ?





Et si les DAO intégraient davantage de composants web3 dans le cadre des structures de rémunération ? Les NFT comme historique de carrière, les NFT comme bonus, les NFT comme alternative aux options sur actions, les NFT comme programme de fidélisation (enfin, si ça marche pour les clients, ça peut sûrement marcher pour les employés ?)





Un DAO - quelle que soit la structure juridique qu'il adopte éventuellement - peut potentiellement résoudre certains problèmes fondamentaux de nature purement humaine avant que la technologie de la blockchain ne soit prise en compte.





J'ai déjà dit de commencer par l'expérience client et de revenir à la technologie - dans ce cas, commencez par la structure organisationnelle et travaillez en arrière.

L'impact réel du mot C

Dans Chapitre un J'ai parlé de la notion absolument folle selon laquelle la décentralisation pourrait atteindre un Saint Graal pour la société - le revenu de base universel.





Vous liez le revenu de base universel (UBI) à la fourniture de l'informatique et du stockage distribués nécessaires pour gérer le métaverse et l'entreprise en général. Vous n'avez pas besoin de le lier à un jeton, le capitalisme paie pour cela… … Quoi qu'il en soit, vous rendez cela aussi invisible que possible, mais avec la disposition du gouvernement que tout le monde en aura un et en tirera des revenus. Heck, vous pourriez même en faire un crypto-portefeuille ou une partie d'un système d'identité décentralisé. Et la décentralisation s'accompagne également d'une sécurité supplémentaire. Les DAO communautaires deviennent une chose, une propriété équitable et des droits de vote sur les dépenses des autorités locales liées à des contrats intelligents et accessibles sur votre nœud…





Les DAO communautaires deviennent une chose, une propriété équitable et des droits de vote sur les dépenses des autorités locales liées à des contrats intelligents et accessibles sur votre nœud…





Pour moi, c'est le vrai pouvoir de la décentralisation et de la communauté. C'est quelque chose qui a un impact matériel au niveau sociétal, où la technologie fonctionne pour les gens et non l'inverse. Si vous prenez toutes les idées que j'ai utilisées ci-dessus en relation avec les DAO dans les organisations et que vous les traduisez dans des communautés du monde réel, il y a quelque chose ici qui devrait être exploré au-delà des contextes Web3 et Metaverse en cours de discussion dans ces divers manifestes, règles et cadres .





Et s'il y a une leçon à tirer de la façon dont le Web a commencé, c'est qu'il s'est développé et a évolué avec un réel sentiment d'appartenance à la communauté - un sentiment mondial. Et cela indique son avenir.





En fin de compte, ce chapitre était censé couvrir un certain nombre de sujets, mais il y avait beaucoup trop de choses à couvrir sous la seule communauté que je devrai revenir à la composabilité et au contenu pour le chapitre quatre. S'il y a une chose avec laquelle je vais vous laisser ici, c'est ceci - quand quelqu'un parle de la communauté dans Web3 ou du métaverse, il y a une chance sur neuf qu'il parle de merde.





En fait, je parie qu'aucun d'entre eux n'accorde beaucoup d'attention à la véritable communauté, ils traitent tous la communauté comme une marchandise. Et cela devrait vous donner une idée de la façon dont ils traitent leurs clients.

Également publié ici