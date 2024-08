Le Shaky Q2 de Nvidia souligne le titre en tant que test décisif du sentiment de Generative AI

Lourd est la tête qui porte la couronne lors d'une course haussière à Wall Street, et le statut de Nvidia en tant que roi du boom actuel de l'IA générative signifie que le titre peut être particulièrement vulnérable à la perspective d'un affaiblissement de l'appétit des investisseurs.





Nvidia (NASDAQ:NVDA) est devenu l'histoire la plus excitante de Wall Street en 2023. Le fabricant de puces a augmenté de 239 % tout au long de l'année, brisant le plafond de verre de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars avant de culminer à plus de 2 000 milliards de dollars.





L’optimisme, alimenté par la reprise actuelle du marché de l’IA générative, a continué de faire des vagues au premier trimestre 2024. NVDA a augmenté de près de 90 % au cours des trois premiers mois de l’année pour poursuivre sa forte domination.





Mais finalement, début avril, le titre a connu sa plus forte chute depuis quatre ans. Les implications plus larges de la vente de Nvidia risquent de bouleverser l’ensemble du marché de l’IA générative.





Compter le coût des ventes de NVDA

Au cours des trois premières semaines d’avril 2024, NVDA a perdu plus de 15 % de sa valeur dans un contexte de ventes massives des investisseurs.





Bien que l'on puisse s'attendre à des degrés plus élevés de volatilité pour les actions prises dans la phase de battage médiatique d'un marché émergent, le ralentissement de Nvidia en avril a été la plus forte baisse de l'entreprise depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020.













Pour Nvidia, l’ère de la pandémie doit sembler lointaine. Ses ventes de mars 2020 ont vu le titre chuter à 51,44 $. Le cours de clôture maximal de l'action en mars 2024 était de 950,02 $.





Mais après quatre années de croissance fulgurante, le récent ralentissement du marché de Nvidia est particulièrement préoccupant – d'autant plus que le titre a acquis le statut de pionnier technologique qui fait grimper le S&P 500 de manière constante.





La position de Nvidia au sommet du boom de l'IA générative pourrait signifier que le titre serait toujours le premier à absorber l'impact d'un changement de sentiment des investisseurs, et les craintes sont que NVDA ne soit le canari dans la mine si nous découvrions soudainement cette technologie générative. L’IA est dans une bulle de battage médiatique prête à éclater depuis un certain temps.





Bien que les récentes difficultés de Nvidia aient coïncidé avec l'annonce selon laquelle les taux d'inflation aux États-Unis ont continué de défier les attentes, plaçant le les perspectives de baisse des taux d'intérêt sont suspendues Dans un avenir prévisible, les analystes suggèrent que les craintes d’un ralentissement du boom de l’IA générative restent la principale cause d’inquiétude des investisseurs à la suite de la sous-performance.





« Le repli des actions a très peu à voir avec les taux » a expliqué Parag Thatte , stratège chez Deutsche Bank, dans une récente interview au Financial Times. "Cela est davantage dû au fait que les investisseurs anticipent un ralentissement de la croissance des bénéfices."





On s’inquiète également de plus en plus du fait que l’IA générative ait commencé à passer de sa phase de battage médiatique à la question de sa mise en œuvre.





Si les grands modèles linguistiques (LLM) comme ChatGPT ont été d'excellents outils pour mettre en valeur la puissance et le potentiel de l'IA générative, ils ont également été largement sujet aux erreurs d’une manière qui pourrait susciter davantage d’hésitations parmi les entreprises cherchant à adopter cette technologie.





C'est pour cette raison que Gil Luria, analyste chez DA Davidson, a prévenu qu'un Baisse de 20% du stock Nvidia pourrait avoir lieu d'ici la fin de 2024. Luria suggère que la phase de mise en œuvre des produits de Nvidia, qui sont actuellement achetés en masse par des sociétés comme Microsoft et Amazon, pourrait rencontrer des difficultés lorsque les principaux acheteurs atteindront leur capacité et que la demande commencera à baisser.





Cependant, d’autres analystes suggèrent que la fin de la phase de battage médiatique de l’IA générative sera accompagnée d’une phase de mise en œuvre plus stratégique qui pourrait maintenir la croissance du secteur.





"Les inquiétudes concernant l'incapacité de GenAI à répondre aux attentes en 2024 doivent être considérées dans le contexte du cycle naturel de battage médiatique et de maturité des nouvelles technologies", a déclaré Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Liberté Finance Europe . "Alors que certains leaders de l'industrie ont exprimé leur frustration face à la rapidité des progrès de l'intelligence artificielle et de la GenAI dans leurs organisations, d'autres restent optimistes quant à son potentiel."





"Les entreprises fortement investies dans GenAI sont sous pression pour prouver leur rentabilité, et les rapports du secteur indiquent une évolution vers des initiatives d'IA plus stratégiques dans les années à venir", a ajouté Manturov.





L’IA générative est-elle un cas exceptionnel ?

Ici, il convient de rappeler que nous parlons du boom de l’IA générative. Il s'agit d'une industrie qui, selon Bloomberg Intelligence l'année dernière, connaîtrait une croissance de 42 % en un TCAC de 42 %. Une industrie de 1,3 billion de dollars d’ici 2032 .





Selon les prévisions, la nouvelle demande de produits d'IA générative devrait générer environ 280 millions de dollars de nouveaux revenus logiciels. Pourrions-nous parler d’une technologie émergente dont l’impact sur le marché est sans précédent ?





Les analystes de Morgan Stanley ont souligné les perspectives indécises de Nvidia et du marché plus large de l'IA générative au deuxième trimestre 2024 en proposant un perspectives plus optimistes pour NVDA ainsi que pour Amazon (AMZN), axé sur l'IA générative.





Alors que Nvidia a annoncé une augmentation de 265 % de ses revenus au quatrième trimestre 2023, pour atteindre 22 milliards de dollars, le PDG Jensen Huang a affirmé que "L'informatique accélérée et l'IA générative ont atteint un point critique", avant d'ajouter que "la demande augmente partout dans le monde, dans les entreprises, les secteurs et les pays".





Les innovations de l'entreprise au cours des dernières semaines incluent le outil de conversion de texte en 3D , LATTE3D, que Nvidia a décrite comme une « imprimante 3D virtuelle », ainsi qu'une collaboration avec Hipocratic AI développer un réseau d’infirmières en IA générative qui pourrait coûter 9 $ de l’heure.





Le rebond rapide de 5 % de Nvidia après ses ventes record devrait servir de vote de confiance plus large dans l'innovation dont l'entreprise est capable. Que son succès en ait fait ou non le canari GenAI, NVDA est certainement une action innovante capable de soutenir sa croissance impressionnante.





Bulle ou Boom ?

En fin de compte, les performances de Nvidia au cours des 12 derniers mois signifient que le titre est devenu un test décisif pour l'opinion des investisseurs à l'égard de l'IA générative. Que ce soit une bonne chose ou non dépend entièrement des capacités de l’industrie elle-même.





La croissance rapide de Nvidia a vu le titre côtoyer des sociétés telles que Microsoft, Apple et Alphabet, et la société souhaite suivre l'exemple d'autres géants de l'industrie pour continuer à soutenir sa croissance grâce à l'innovation.





En tant que leader des semi-conducteurs, les possibilités sont presque infinies pour Nvidia. Tant que les capacités de l’IA générative continuent d’étonner les clients et de tenir leurs promesses, NVDA reste une action qui peut continuer à croître. Si les investisseurs ressentent une bouffée de saturation ou d’inefficacité, le test décisif de Nvidia pourrait être confronté à d’autres défis à venir.