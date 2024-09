Histoires étonnantes de la super-science Avril 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Monstres du Moyen - Chapitre I : La Main du Moyen

"Maintenant," dit Kleig d'une voix rauque,

"regarde bien, pour l'amour de Dieu !"

Monstres du Moyen

Par Arthur J. Burks





Avant-propos

"The Western World shall be next!" was the dread ultimatum of the half-monster, half-god Moyen!

EN 1935 le grand génie du Moyen a saisi le monde oriental comme une main d'acier. En quelques mois, il avait soudé l'Orient en une machine de guerre imbattable. Il avait, par le pur magnétisme d'une personnalité étrange, emporté le monde oriental avec lui dans sa marche à la conquête de la terre, et les hommes l'ont suivi avec une foi aveugle comme les hommes dans le passé ont suivi les bannières des thaumaturges.

Un nom étrange, au son duquel personne ne pourrait attribuer de nationalité. Certains ont dit que son père était un réfugié russe, sa mère une Mongole. Certains disaient qu'il était le fils d'une femme caucasienne perdue dans le Gobi et sauvée par un fou lama du Tibet, devenu père du Moyen. Certains disaient que sa mère était une déesse, son père un démon de l'enfer.

Mais ceci, tous les hommes le savaient : qu'il réunissait en lui le courage d'un Hannibal, le génie militaire d'un Napoléon, les idéaux d'un Sun Yat Sen ; et qu'il s'était juré qu'il n'aurait jamais de repos tant que la terre ne serait pas peuplée par une seule nation, avec Moyen lui-même dans le siège du puissant souverain.

Madagascar était le siège de son gouvernement, d'où il regardait vers l'Afrique unie, la première à rejoindre sa confédération. L'Orient était une dépendance, même de cette terre interdite des Goloks, où les étrangers allaient parfois, mais d'où ils ne revenaient jamais - et pour les Goloks sauvages, il était un dieu dont la volonté était absolue, pour rendre obéissance à qui était un privilège accordé seulement aux Élus.

En une courte année, sa confédération avait amené sous sa puissance les millions d'Asie, qu'il avait soudés en une puissante machine pour une conquête ultérieure.

Et parce que les Amériques ont vu le écriture manuscrite sur le mur, ils envoyèrent voir l'homme Moyen, avec l'ordre de pénétrer à ses côtés, en tant qu'espion, leur agent secret le plus fiable, le prêtre Kleig.

Seuls les ignorants croyaient que Moyen était fou. Les génies militaires et diplomatiques du monde ont reconnu son génie et lui en ont voulu.

Mais le prêtre Kleig, des services secrets des Amériques, l'un des rares hommes dont le quartier général se trouvait dans la salle secrète de Washington, avait atteint le Moyen.

Maintenant, il rentrait à la maison.

Il est rentré chez lui pour dire à son peuple ce que Moyen prévoyait et pour admettre que ses enquêtes avaient été entravées à chaque tournant par le génie étrange de Moyen. Les plans militaires avaient été gardés avec un secret incroyable. Des machines de guerre dont il connaissait l'existence, il n'avait pourtant vu que celles communes à toutes les armées du monde.

Et maintenant, à vingt-quatre heures de New York, à bord du SS Stellar, le Prester Kleig poussait littéralement le paquebot à une plus grande vitesse - et dans le lointain Madagascar, l'étrange homme appelé Moyen avait donné l'ultimatum :

« Le monde occidental sera le prochain ! »

CHAPITRE I. La Main du Moyen

"Qui est cet homme?" demanda une jeune passagère à l'intendant, avec l'inflexion impérieuse qui parle des richesses capables d'imposer l'obéissance aux valets qui travaillent à gages.

Elle pointa un doigt orné de bijoux vers la silhouette svelte et militaire qui se tenait à la proue du paquebot, telle une figure de proue, scrutant la tempête sous l'avant-pied du navire.

"Ce monsieur, madame?" répéta obséquieusement l'intendant. "C'est le Prêtre Kleig, chef des Agents Secrets, Maître de la Chambre Secrète, qui revient à l'instant de Madagascar, via l'Europe, après une visite au royaume du Moyen."

Un hoquet de terreur jaillit des lèvres de la femme. Ses joues ont blanchi.

« Moyen ! » Elle l'a presque chuchoté. « Moyen ! Le demi-dieu de l'Asie, que les hommes appellent fou !

"Pas fou, milady. Non, Moyen n'est pas fou, sauf avec une soif de pouvoir. Il est le conquérant des âges, régnant déjà sur plus de la population de la terre qu'aucun homme n'a jamais fait avant lui, même Alexandre!"

Mais la jeune femme n'écoutait pas les stewards. Les jeunes femmes riches ne l'ont pas fait, sauf lorsqu'on leur a posé des questions concernant le service personnel à elles-mêmes. Ses yeux dévoraient l'homme svelte qui se tenait à la proue du Stellar, tandis que ses lèvres façonnaient, encore et encore, le nom redoutable qui était sur les lèvres des gens du monde :

"Moyen ! Moyen !"

A la proue, si le prêtre Kleig, qui portait un terrible secret dans sa poitrine, connaissait l'estime de la demoiselle, il n'en faisait aucun signe. Il y avait des touches de gris sur ses tempes, bien qu'il ait encore moins de quarante ans. Il avait mieux vu la vie, mieux connu ses terreurs que la plupart des hommes deux fois plus âgés qu'eux, parce qu'il avait vécu durement au service de son pays.

Il songeait à Moyen, le génie au corps difforme, aux yeux pâles qui reflétaient les feux d'une âme satanique, enfoncés profondément au milieu du visage d'un ange ; et se demandant s'il pourrait arriver à temps, désolé de ne pas être rentré chez lui en avion.

Il avait pris le Stellar uniquement parce que la tranquillité des voyages en paquebot aidait ses pensées, et il lui fallait du temps pour les rassembler. Les voyages en paquebot étaient désormais un luxe, car tous, sauf les immensément riches, voyageaient en avion à travers les océans. Maintenant, le prêtre Kleig était désolé, car à tout moment, pensait-il, le Moyen pouvait frapper.

Il se retourna et regarda le long du pont du Stellar. Ses yeux jouaient sur la silhouette en robe élégante de la femme qui interrogeait l'intendant, mais ne la voyais pas vraiment. Et alors....

"Bon dieu!" Les mots étaient une prière, et ils jaillirent des lèvres du prêtre Kleig comme une explosion. Les passagers sont apparus sous le vent des canots de sauvetage. Les officiers sur le pont se sont retournés pour regarder l'homme qui a crié. Les marins ont fait une pause dans leurs travaux pour regarder. Là-haut dans le nid de pie, le guetteur baissa les yeux après avoir parcouru l'horizon pour fixer le prêtre Kleig – qui pointait du doigt.

Tous les yeux se tournèrent dans la direction indiquée.

Grimpant dans le ciel, à un mile du faisceau tribord, se trouvait un avion avec un corps bulbeux et des ailes curieusement inclinées. Il n'avait ni roues ni pontons, et il se déplaçait à une vitesse incroyable. Il est arrivé à toute vitesse, se dirigeant directement vers le côté du Stellar.

"Abaissez les bateaux !" cria Kleig. "Abaissez les bateaux ! Pour l'amour de Dieu, abaissez les bateaux !"

Car le Prêtre Kleig, dans ce virage désinvolte, avait vu ce qu'aucun à bord du Stellar, même la vigie au-dessus, n'avait vu. L'avion, qui n'avait ni roues ni pontons, s'était élevé, comme on dit qu'Aphrodite s'était élevée, hors des flots ! Il avait vu les ailes sortir du corps bulbeux, se remettre en place, et l'avion était en plein vol à l'instant où il est apparu.

Le prêtre Kleig n'avait aucun espoir que son avertissement arriverait à temps, mais il se sentirait toujours mieux de l'avoir donné. Alors que le capitaine débattait avec lui-même pour savoir si ce fou devait être confiné comme dangereux, l'étrange avion a piqué du nez et a plongé vers la mer, à une centaine de mètres du côté du Stellar. Juste avant qu'il ne heurte l'eau, ses ailes se sont élancées et sont devenues une partie du corps bulbeux de la chose, qui a tiré comme une balle dans la mer.

Le PRESTER KLEIG se tenait à la rambarde, scrutant l'endroit où l'avion avait plongé avec à peine une éclaboussure, et sa main droite était levée comme s'il donnait un dernier signal désespéré.

De tous à bord du Stellar, il ne vit que cette traînée noire qui, à dix pieds sous l'eau, fila comme un éclair depuis le nez de l'avion submergé mais visible, droit comme un dé pour le côté du Stellar. Juste une traînée noire, pas plus grosse qu'un petit bras d'homme, du nez de l'avion au flanc du Stellar.

Du nid de pie sortait la voix effrayée et terrible du guetteur, au début d'un cri qui devait rester à jamais inarticulé.

Le monde, dans ce moment aveuglant, semblait basculer sur ses fondations ; se briser en morceaux dans un fouillis chaotique de sons et de mouvements, traversé de part en part par des flammes sinistres. Kleig se sentit propulsé vers le haut et vers l'extérieur, retourné et retourné sans fin...

Il sentit les eaux secouées par la tempête se refermer sur lui et sut qu'il avait frappé. Au moment où il savait – l'oubli, profond, ébène et impénétrable, effaçait la connaissance.

