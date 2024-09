超科学の驚くべき物語 1930 年 4 月、Astounding Stories 著は、HackerNoon のブック ブログ ポスト シリーズの一部です。この本のどの章にもここからジャンプできます。 Monsters of Moyen - Chapter I: The Hand of Moyen

「さあ」とクレイグはかすれた声で言った。

「神のためによく見てください!」

モエンのモンスター

アーサー・J・バークス





序文

"The Western World shall be next!" was the dread ultimatum of the half-monster, half-god Moyen!

1935年、モイエンの偉大な天才鋼の手のように東洋の世界を掴んだ。ほんの数か月で、彼は東洋を無敵の戦争機械に溶接しました。彼は、奇妙な性格の純粋な磁力によって、地球征服への行進で東洋の世界を携えてきました。過去の男性が魔術師の旗に従ったように、男性は盲信して彼に従いました。

誰も国籍を付けられない奇妙な名前。彼の父親はロシアの難民で、母親はモンゴルの女性だったという人もいます。彼はゴビで道に迷った白人女性の息子で、狂人に救出されたという人もいます。モエンの父となったチベットのラマ。彼の母親は女神で、父親は地獄の悪鬼だったという人もいます。

しかし、すべての人が彼について知っていたのは、彼がハンニバルの勇気、ナポレオンの軍事的天才、孫文の理想を自分の中で組み合わせたことです。モイエン自身が強大な統治者の座に就き、単一の国が地球に住むようになるまで、彼は決して休むことはないと自分自身に誓った.

マダガスカルは彼の政府の本拠地であり、そこから彼は連合アフリカに目を向け、彼の連合に最初に参加しました。オリエントはゴロク族の禁じられた土地に依存していました。そこには外国人が時々行きましたが、そこから戻ってくることはありませんでした。そして野生のゴロク族にとって、彼は絶対的な意志を持つ神であり、服従を与えるために唯一の特権でした。選ばれし者へ。

短い年で、彼の連合は何百万ものアジアを彼の勢力下に置き、彼はそれらをさらに征服するための強力な機械に溶接した.

そして、アメリカ大陸が壁に手書きで書かれているように、彼らはモイエンという男に会いに出かけ、彼らの最も信頼できる秘密エージェントであるプレスター・クレイグであるスパイとして彼の側に侵入するように命じました。

モエンが怒っていると信じていたのは無知な人だけでした。世界の軍事と外交の天才は彼の天才を認め、憤慨した。

しかし、本部がワシントンのシークレットルームにあった数少ない男性の1人である、アメリカのシークレットサービスのプレスタークレイグがモエンに到着しました。

今、彼は家に帰っていました。

彼は家に帰って、モイエンが何を計画しているのかを人々に話し、彼の調査はモイエンの並外れた才能によってあらゆる場面で妨げられてきたことを認めました。軍事計画は信じられないほどの秘密で守られていました。彼は戦争機械の存在を知っていましたが、世界のすべての軍隊に共通のものしか見たことがありませんでした。

そして今、ニューヨーク市から 24 時間、SS ステラー号に乗って、プレスター・クレイグは文字通り汽船をもっと速く走らせたいと思っていました。

「次は西洋世界だ!」

第一章 モエンの手

"あの男は誰ですか?"と客室乗務員の若い女性の乗客が尋ねた。その横柄な抑揚は、金持ちが雇われて働く平凡な人々に服従を強いることができることを物語っている。

彼女は宝石をちりばめた指を、船首像のように定期船の舳先に立って、船の前足の下で嵐をのぞき込んでいる細身の兵士の姿に向けた.

「あの紳士、お嬢様?」スチュワードはしつこく繰り返した。 「あれはプレスター・クレイグ、シークレット・エージェントの長であり、シークレット・ルームのマスターで、モエン王国を訪れた後、ヨーロッパ経由でマダガスカルからたった今戻ってきたところです。」

女性の口から恐怖の息が漏れた。彼女の頬は白くなった。

「モイエン!」彼女はほとんどささやいた。 「Moyen! 人が狂ったと呼ぶアジアの半神よ!」

「お嬢様、狂っていません。いいえ、モイエンは狂っていません。力への欲望を除いては。彼は時代の征服者であり、彼の前に行ったことのない人よりも多くの地球の人口をすでに支配しています。アレキサンダーでさえも!」

しかし、お嬢様はスチュワードの言うことを聞いていませんでした。裕福な若い女性は、自分自身への個人的なサービスに関する質問を除いて、そうしませんでした.彼女の目はステラー号の舳先に立っていたほっそりした男をむさぼり食い、彼女の唇は世界中の人々の唇にあった恐ろしい名前を何度も形作った。

「もえん!もえん!」

船首の上で、恐ろしい秘密を胸に抱いていたプレスター・クレイグは、若い女性の気遣いを知っていたとしても、何のサインも出さなかった。彼はまだ 40 歳未満でしたが、彼のこめかみには灰色のタッチがありました。彼は自分の 2 倍の年齢のほとんどの男性よりも多くの人生を見て、その恐怖をより多く知っていました。

彼はモイエンのことを考えていた。ゆがんだ体の天才、天使の顔の真ん中に深く置かれた悪魔の魂の火を反映した青白い目。飛行機で帰れなかったのが残念でした。

彼は遠洋定期船の旅の平和が彼の考えを助けるという理由だけでステラーを選んだので、彼はそれらを整理するのに時間がかかりました。ライナー旅行は今やぜいたく品であり、大富豪以外は飛行機で海を渡っていました。プレスター・クレイグは申し訳なく思っていた。

彼は向きを変え、ステラー号の甲板を振り返った。彼の目は、スチュワードに質問した、きちんとしたガウンを着た女性の姿に映った.しかし、実際には彼女に会いませんでした。その後....

"偉大なる神!"その言葉は祈りであり、プレスター・クレイグの唇から爆発のように弾けた。救命艇の風下から乗客が現れた。橋の将校たちは、叫び声を上げた男を見ようとぐるぐる回った。船員たちは仕事の合間に足を止めてじっと見つめていました。カラスの巣の上空で、展望台は地平線を探し回るのをやめて目を伏せ、指さしているプレスター・クレイグを見つめた。

すべての目が指示された方向を向いた。

右舷ビームから 1 マイル離れたところに、球根状の胴体と奇妙に傾いた翼を備えた飛行機が空に登っていました。車輪も浮き輪もなく、信じられないほどの速さで移動しました。それは猛スピードでやって来て、ステラーの側面に向かってまっすぐ向かった。

「船を下ろせ!」クレイグは叫んだ。 「ボートを降ろせ!神のためにボートを降ろせ!」

プレスター・クレイグは、その何気ない方向転換の中で、ステラー号に乗っていた誰も見たことのないものを見たのです。車輪もポンツーンもなかった飛行機は、アフロディーテが波から上がったと言われているように、上がっていました!彼は翼が球根状の胴体から出てきて、所定の位置にスナップバックし、飛行機が現れた瞬間に完全に飛行しているのを見ました。

Prester Kleig は、自分の警告が間に合うとは思っていませんでしたが、警告を出したことでいつも気分が良くなるでしょう。機長が、この狂人を危険人物として監禁すべきかどうかを自問自答していると、奇妙な飛行機は機首を上げて、ステラー号の側面から 100 ヤード離れた海に急降下しました。それが水に衝突する直前に、その翼は前方にパチンと弾け、球根状の体の一部になり、その全体が弾丸のように海に撃ち込まれた.

プレスター・クライクはレールに立って、飛行機がほとんど水しぶきを上げずに突っ込んだ場所をじっと見つめ、最後の絶望的な合図をするかのように右手を上げた。

ステラーに乗った全員の中で、彼は、水面下10フィートで、水没しているが目に見える飛行機の機首から稲妻のように、ステラーの側面のダイスとしてまっすぐに走った黒い筋だけを見ました。飛行機の機首からステラーの側面まで、小さな男の腕よりも大きくない、ただの黒い筋。

カラスの巣から、見張り番の驚いた恐ろしい声が聞こえてきたが、その声は永遠にはっきりとは分からないままであるに違いない。

その目がくらむような瞬間に、世界はその土台で揺れ動くように見えました。音と動きの混沌としたごちゃまぜの中で自分自身を粉々に砕き、身の毛もよだつような炎で突き抜けます。クライグは、自分が上へ、外へと放り出され、果てしなくひっくり返るのを感じた....

彼は嵐に襲われた水が彼の上に迫っているのを感じ、彼が攻撃したことを知った.彼が知った瞬間――忘却、深遠、漆黒、不可解、知識を消し去った。

HackerNoon ブック シリーズについて: 最も重要な技術的、科学的、洞察力に富んだパブリック ドメインの書籍をお届けします。この本はパブリックドメインの一部です。

驚異的なストーリー。 2009. 超科学の驚くべき物語、1930 年 4 月。 イリノイ州アーバナ: プロジェクト グーテンベルク。 2022 年 5 月に取得https://www.gutenberg.org/files/29390/29390-h/29390-h.htm#Monsters_of_Moyen

この eBook は、誰でもどこでも無料で、ほとんど制限なく使用できます。この電子ブックに含まれているプロジェクト グーテンベルク ライセンスの条件の下で、またはhttps://www.gutenberg.org/policy/licenseにあるwww.gutenberg.orgでオンラインで、コピー、譲渡、または再利用することができます。 html .