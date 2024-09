Astounding Stories of Super-Science April 1930, de Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . Monstros de Moyen - Capítulo I: A Mão de Moyen

"Agora", disse Kleig com a voz rouca,

"observe atentamente, pelo amor de Deus!"

Monstros de Moyen

Por Arthur J. Burks





Prefácio

"The Western World shall be next!" was the dread ultimatum of the half-monster, half-god Moyen!

EM 1935, o poderoso gênio de Moyen agarrou o mundo oriental como uma mão de aço. Em questão de meses, ele fundiu o Oriente em uma máquina de guerra imbatível. Ele, através do puro magnetismo de uma estranha personalidade, carregou o mundo oriental com ele em sua marcha para a conquista da terra, e os homens o seguiram com fé cega como os homens no passado seguiram os estandartes dos taumaturgos.

Um nome estranho, ao som do qual ninguém poderia atribuir nacionalidade. Alguns diziam que seu pai era um refugiado russo e sua mãe uma mongol. Alguns diziam que ele era filho de uma mulher caucasiana perdida no Gobi e resgatada por um louco lama do Tibete, que se tornou pai de Moyen. Alguns diziam que sua mãe era uma deusa, seu pai um demônio do inferno.

Mas isso todos os homens sabiam sobre ele: que ele combinava dentro de si a coragem de um Aníbal, o gênio militar de um Napoleão, os ideais de um Sun Yat Sen; e que ele havia jurado a si mesmo que nunca descansaria até que a terra fosse povoada por uma única nação, com o próprio Moyen no assento do poderoso governante.

Madagascar foi a sede de seu governo, de onde ele olhou para a África Unida, a primeira a se juntar à sua confederação. O Oriente era uma dependência, até mesmo daquela terra proibida dos Goloks, para onde os forasteiros às vezes iam, mas de onde nunca voltavam - e para os Goloks selvagens ele era um deus cuja vontade era absoluta, para prestar obediência a quem era um privilégio concedido apenas ao Escolhido.

Em um curto ano, sua confederação trouxe sob seu poder os milhões da Ásia, que ele fundiu em uma poderosa máquina para conquistas posteriores.

E porque as Américas viram o caligrafia na parede, eles enviaram para ver o homem Moyen, com ordens para penetrar ao seu lado, como um espião, seu Agente Secreto de maior confiança - Preste Kleig.

Apenas os ignorantes acreditavam que Moyen era louco. Os gênios militares e diplomáticos do mundo reconheceram seu gênio e se ressentiram dele.

Mas o Preste Kleig, do Serviço Secreto das Américas, um dos poucos homens cujo quartel-general ficava na Sala Secreta em Washington, havia falado com Moyen.

Agora ele estava voltando para casa.

Ele voltou para casa para contar a seu povo o que Moyen estava planejando e para admitir que suas investigações foram prejudicadas a cada passo pelo estranho gênio de Moyen. Os planos militares foram guardados com um segredo inacreditável. Máquinas de guerra que ele sabia que existiam, mas tinha visto apenas aquelas comuns a todos os exércitos do mundo.

E agora, vinte e quatro horas fora da cidade de Nova York, a bordo do SS Stellar, Preste Kleig estava literalmente desejando que o navio aumentasse a velocidade - e na distante Madagascar o estranho homem chamado Moyen havia dado o ultimato:

"O mundo ocidental será o próximo!"

CAPÍTULO I. A Mão de Moyen

"Quem é aquele homem?" perguntou uma jovem passageira ao comissário, com aquela inflexão imperiosa que fala de riquezas capazes de forçar a obediência dos serviçais que trabalham por conta.

Ela apontou um dedo cheio de joias para a figura esbelta e militar que estava na proa do transatlântico, como uma figura de proa, olhando para a tempestade sob a proa do navio.

"Aquele cavalheiro, milady?" repetiu o mordomo obsequiosamente. "Aquele é o Preste Kleig, chefe dos Agentes Secretos, Mestre da Sala Secreta, que acaba de voltar de Madagascar, via Europa, após uma visita ao reino de Moyen."

Um suspiro de terror saiu dos lábios da mulher. Suas bochechas empalideceram.

"Moyen!" Ela quase sussurrou. "Moyen! O meio-deus da Ásia, a quem os homens chamam de louco!"

"Não é louco, milady. Não, Moyen não é louco, exceto com desejo de poder. Ele é o conquistador de todos os tempos, já governando mais população da terra do que qualquer homem jamais fez antes dele - até mesmo Alexander!"

Mas a jovem não estava ouvindo os mordomos. Moças ricas não o faziam, exceto quando faziam perguntas sobre serviço pessoal a elas mesmas. Seus olhos devoravam o homem esguio que estava na proa do Stellar, enquanto seus lábios moldavam, repetidamente, o terrível nome que estava nos lábios das pessoas do mundo:

"Moyen! Moyen!"

Na proa, se o Preste Kleig, que carregava no peito um terrível segredo, sabia da estima da jovem, não deu sinal. Havia toques de cinza em suas têmporas, embora ele ainda tivesse menos de quarenta anos. Ele tinha visto mais da vida, conhecia mais de seus terrores do que a maioria dos homens com o dobro de sua idade - porque ele viveu duramente a serviço de seu país.

Ele estava pensando em Moyen, o gênio do corpo disforme, os olhos claros que refletiam o fogo de uma alma satânica, bem no meio do rosto de um anjo; e se perguntando se conseguiria chegar a tempo, lamentou não ter voltado para casa de avião.

Ele havia pegado o Stellar apenas porque a tranquilidade da viagem de transatlântico ajudaria seus pensamentos, e ele precisava de tempo para organizá-los. As viagens de linha agora eram um luxo, já que todos, exceto os imensamente ricos, viajavam de avião pelos oceanos. Agora Preste Kleig estava arrependido, pois a qualquer momento, ele sentiu, Moyen poderia atacar.

Ele se virou e olhou para o convés do Stellar. Seus olhos brincaram com a figura bem vestida da mulher que questionou o mordomo, mas realmente não a vi. E depois....

"Bom Deus!" As palavras eram uma oração e saíram dos lábios do Preste Kleig como uma explosão. Passageiros apareceram a sotavento dos botes salva-vidas. Oficiais na ponte se viraram para olhar para o homem que gritou. Os marinheiros pararam em seus trabalhos para olhar. No alto do ninho de corvo, o vigia baixou os olhos de vasculhar o horizonte para olhar para o Preste Kleig - que estava apontando.

Todos os olhos se voltaram na direção indicada.

Subindo no céu, a um quilômetro e meio da trave de estibordo, estava um avião com um corpo bulboso e asas estranhamente inclinadas. Não tinha rodas nem pontões e viajava com uma velocidade inacreditável. Ele veio rápido como uma bala, indo diretamente para o lado do Stellar.

"Abaixe os barcos!" gritou Kleig. "Abaixe os barcos! Pelo amor de Deus, abaixe os barcos!"

Pois o Preste Kleig, naquela curva casual, tinha visto o que ninguém a bordo do Stellar, mesmo o vigia acima, tinha visto. O avião, que não tinha rodas nem pontões, havia subido, como Afrodite teria subido, das ondas! Ele tinha visto as asas saírem do corpo bulboso, se encaixarem no lugar, e o avião estava em pleno vôo no instante em que apareceu.

Preste Kleig não tinha esperança de que seu aviso chegasse a tempo, mas sempre se sentiria melhor por tê-lo dado. Enquanto o capitão debatia consigo mesmo se esse lunático deveria ser confinado como perigoso, o estranho avião virou o nariz e mergulhou no mar, a cem metros do lado do Stellar. Pouco antes de atingir a água, suas asas estalaram para a frente e se tornaram parte do corpo bulboso da coisa, que disparou como uma bala no mar.

O PRESTE KLEIG estava parado na amurada, espiando o local onde o avião havia mergulhado quase sem respingar, e sua mão direita estava erguida como se desse um sinal final e desesperado.

De todos a bordo do Stellar, ele viu apenas aquela faixa negra que, dez pés abaixo da água, disparou como um raio do nariz do avião submerso, mas visível, direto como um dado para o lado do Stellar. Apenas uma faixa preta, não maior que o braço de um homem pequeno, do nariz do avião até a lateral do Stellar.

Do ninho de corvo veio a voz assustada e terrível do vigia, no início de um grito que deve permanecer para sempre inarticulado.

O mundo, naquele momento ofuscante, parecia balançar em seus alicerces; para se despedaçar em uma confusão caótica de som e movimento, atravessada por chamas sinistras. Kleig sentiu-se arremessado para cima e para fora, revirado infinitamente...

Ele sentiu as águas turbulentas fecharem-se sobre ele e soube que havia atacado. No momento ele soube - o esquecimento, profundo, ébano e impenetrável, apagou o conhecimento.

