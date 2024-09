Concours d'écriture Internet décentralisé 2022 : résultats d'avril annoncés !

Salut les hackers ! Nous revoilà avec les gagnants du concours d'écriture #Decentralized-Internet du mois d'avril !

HackerNoon est ravi d'organiser un concours d'écriture Internet décentralisé en collaboration avec QuickNode ! Voici votre chance de gagner de l'argent à partir d'un énorme prize pool mensuel de 5 000 USDT . Vous pouvez écrire sur tout ce qui concerne l'Internet décentralisé - il peut s'agir des nouvelles mises à jour passionnantes que vous connaissez ou de votre article d'opinion à leur sujet.

Tout d'abord, nous avons sélectionné toutes les histoires taguées avec #Decentralized-Internet sur HackerNoon, publié en avril. Ensuite, nous avons sélectionné les 10 meilleures histoires, en utilisant respectivement la pondération 60:30:10, pour :

Voici la liste de nos 10 meilleurs prétendants :

Comme d'habitude, nous avons créé un sondage sur la chaîne du concours d'écriture de HackerNoon et avons demandé aux éditeurs de voter. Voici donc les résultats :

Youpi @balapriya ! Vous avez gagné Vous avez gagné 2 500 USDT !!

Félicitations @michael-brooks! Vous avez gagné 1 500 USDT !

