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2022 年去中心化互联网写作大赛：4 月结果公布！经过@hackernooncontests
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2022 年去中心化互联网写作大赛：4 月结果公布！

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 1m2022/05/20
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太長; 讀書

区块链中的加密哈希函数（使用 Bash 和 Python 代码） @balapriya 获得第一名！其次，我们有第 7 任美国总统安德鲁·杰克逊 (Andrew Jackson) 的 @michael-brooks 对加密货币的看法。如何解释 NFT Boomby @futuristiclawyer 获得第三名！

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嘿嘿黑客！在这里，我们再次与 4 月份的#Decentralized-Internet 写作比赛获胜者一起！


HackerNoon 很高兴与快速节点！这是您从每月高达5,000 USDT的奖池中赢钱的机会。你可以写任何与去中心化互联网相关的东西——它可能是你所知道的令人兴奋的新更新或你对它们的看法。

以下是您可以参与的方式：

  1. 在 HackerNoon 上设置一个帐户
  2. 查看去中心化互联网写作大赛的规则
  3. 写下您的故事并使用#Decentralized-Internet作为标签之一提交

我们如何入围最好的故事？

首先，我们在 HackerNoon 上挑选了所有标记为 #Decentralized-Internet的故事，该故事于 4 月发布。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择前 10 个故事，以：


  • 阅读小时数

  • 达到的人数

  • 内容新鲜度


以下是我们的前 10 名竞争者名单：


  1. 区块链中的加密哈希函数（使用 Bash 和 Python 代码） @balapriya
  2. 百万美元像素：深入 NFT 去中心化、版权和铸币（ @andyleroy）
  3. 区块链技术可以帮助我们解决日益严重的隐私问题吗？通过@gabrielmanga
  4. 如何解释 NFT 繁荣@futuristiclawyer
  5. 第七任美国总统安德鲁杰克逊对加密货币的看法@michael-brooks
  6. @parameters回顾 2022 年的 Terra 白皮书
  7. 为什么 PoW NFT 是@kenyou的下一个蓝筹 NFT 集合
  8. 什么是 Web 3.0 以及它如何改变互联网@juxtathinka
  9. [A Complete Look at Drops, NFT-Backed Loans and NFT Staking](https://A Complete Look at Drops, NFT-Backed Loans and NFT Staking by @Cryptonite) by @Cryptonite
  10. DAO 如何改变我们的生活和工作方式？通过@Gautam

赢家！

像往常一样，我们在 HackerNoon 的写作竞赛频道创建了一个投票，并要求编辑投票。所以这里是结果：

@balapriya 的区块链加密哈希函数（使用 Bash 和 Python 代码）获得第一名！

耶@balapriya！你赢了 你赢了 2,500 USDT！


加密哈希函数是加密安全的一类哈希函数。从密码验证和完整性验证到区块链——这些功能被用于众多应用程序中。


第二，我们有第七任美国总统安德鲁杰克逊对加密货币的看法@michael-brooks

恭喜@michael-brooks！您赢取了 1,500 USDT！


**杰克逊：**所以，我会接受这样一个事实，即社会随着所有这些技术的进步而进步，并且我的原则有助于启动整个加密货币和数字资产趋势。但我必须在某处划清界限。我只是对交通的感觉不一样。我不喜欢汽车和飞机取代我心爱的马的方式。但我是谁来批评进步？现在是我加入他并回到过去的时候了。我见过很多，甚至处理过银行战争，所以我想和你分享一些结束的想法。

史密斯：我听说你喜欢打架。


杰克逊：是的，我什至参加过决斗，但这无关紧要。而且我在 1812 年的战争中赢得了几场战斗。我认为你在加密货币方面朝着正确的方向前进，但要为战斗做好准备。并准备好


@futuristiclawyer的《如何解释 NFT 繁荣》获得第三名！

@futuristiclawer 赢了 500 USDT！


镜像世界尚未完全存在，但它即将到来。很快有一天，现实世界中的每一个地方和事物——每条街道、灯柱、建筑物和房间——都将在镜像世界中拥有其全尺寸的数字双胞胎。目前，通过 AR 耳机只能看到镜像世界的一小部分。这些虚拟碎片一块一块地拼接在一起，形成一个与现实世界平行的共享、持久的地方。


恭喜所有的获胜者。下次见。



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