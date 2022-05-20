2022 年去中心化互联网写作大赛：4 月结果公布！

嘿嘿黑客！在这里，我们再次与 4 月份的#Decentralized-Internet 写作比赛获胜者一起！





HackerNoon 很高兴与 快速节点 ！这是您从每月高达5,000 USDT的奖池中赢钱的机会。你可以写任何与去中心化互联网相关的东西——它可能是你所知道的令人兴奋的新更新或你对它们的看法。

以下是您可以参与的方式：

在 HackerNoon 上设置一个帐户 查看去中心化互联网写作大赛的规则 写下您的故事并使用#Decentralized-Internet作为标签之一提交

我们如何入围最好的故事？

首先，我们在 HackerNoon 上挑选了所有标记为 #Decentralized-Internet的故事，该故事于 4 月发布。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择前 10 个故事，以：





阅读小时数

达到的人数

内容新鲜度



以下是我们的前 10 名竞争者名单：





赢家！

像往常一样，我们在 HackerNoon 的写作竞赛频道创建了一个投票，并要求编辑投票。所以这里是结果：

耶@balapriya！你赢了 你赢了 2,500 USDT！





加密哈希函数是加密安全的一类哈希函数。从密码验证和完整性验证到区块链——这些功能被用于众多应用程序中。





恭喜@michael-brooks！您赢取了 1,500 USDT！





**杰克逊：**所以，我会接受这样一个事实，即社会随着所有这些技术的进步而进步，并且我的原则有助于启动整个加密货币和数字资产趋势。但我必须在某处划清界限。我只是对交通的感觉不一样。我不喜欢汽车和飞机取代我心爱的马的方式。但我是谁来批评进步？现在是我加入他并回到过去的时候了。我见过很多，甚至处理过银行战争，所以我想和你分享一些结束的想法。

史密斯：我听说你喜欢打架。

杰克逊：是的，我什至参加过决斗，但这无关紧要。而且我在 1812 年的战争中赢得了几场战斗。我认为你在加密货币方面朝着正确的方向前进，但要为战斗做好准备。并准备好



@futuristiclawer 赢了 500 USDT！





镜像世界尚未完全存在，但它即将到来。很快有一天，现实世界中的每一个地方和事物——每条街道、灯柱、建筑物和房间——都将在镜像世界中拥有其全尺寸的数字双胞胎。目前，通过 AR 耳机只能看到镜像世界的一小部分。这些虚拟碎片一块一块地拼接在一起，形成一个与现实世界平行的共享、持久的地方。





恭喜所有的获胜者。下次见。







