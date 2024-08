Précurseurs d'Obyte : qui a aidé à créer notre écosystème décentralisé ?

« Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants. » Cette vieille métaphore, attribuée à Bernard de Chartres, peut décrire la situation actuelle de toutes les inventions. Nous sommes à cette étape technologique grâce aux avancées réalisées par nos prédécesseurs, et Obyte (toutes les crypto-monnaies, en effet) n’est pas différent.





Sans les ordinateurs, Internet, les logiciels spécialisés et la cryptographie, le monde de la cryptographie dans son ensemble n’existerait pas. Si l’on regarde de plus près les domaines des logiciels et de la cryptographie, de nombreuses étapes ont dû être franchies avant l’apparition de la monnaie décentralisée. Puis, par la suite, d’autres viendraient rendre possible l’écosystème Obyte.





Nous sommes redevables aux experts du monde entier et à leurs créations antérieures. Le Livre blanc Obyte leur donne du crédit à la fin, mais savez-vous qui ils sont et ce qu'ils ont réellement fait ? Vérifions un peu l'histoire et les inventions intéressantes.





Satoshi Nakamoto





Bien sûr, c’est la plus évidente. Bitcoin a été la toute première crypto-monnaie, et quelqu'un du nom de Satoshi Nakamoto l'a créé. Mais nous savons peu de choses sur lui. Il serait né le 5 avril 1975. Il est connu comme un brillant programmeur et un cypherpunk reconnu, un activiste en ligne derrière les outils décentralisés. Au-delà de cela, il y a plus de questions que de réponses sur sa personnalité. Ou leurs personnages. Nous ne savons même pas si c'est son vrai nom car il (ou eux ?) a choisi la voie de l'intimité totale.





Bitcoin , en revanche, est la première et la plus adoptée crypto-monnaie jusqu’à présent. Ce logiciel fonctionne sur un réseau peer-to-peer (P2P), permettant des transferts directs sans intermédiaires, en dehors des mineurs. Les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau via la cryptographie et enregistrées dans un grand livre public appelé blockchain. Il n'est pas entièrement décentralisé et a son propre ensemble de problèmes , mais c'est le début du monde des crypto-monnaies.





Nous avons repris une grande partie du système original Bitcoin dans Obyte, y compris le réseau cryptographique transparent P2P et l'objectif d'éliminer les intermédiaires. Cependant, nous n'avons pas de mineurs ou de « validateurs », car nous n'avons pas de « blockchain » mais une structure de graphe acyclique dirigé (DAG). De cette façon, toutes les transactions envoyées au DAG sont véritablement résistantes à la censure et ne dépendent pas de tiers.





Sergio Demian Lerner





Il se décrit ainsi : « En bref, je m'appelle Sergio Demian Lerner. Je suis Cryptofan, chercheur indépendant en sécurité et spécialiste du Bitcoin depuis 2011. » Cela pourrait cependant être un euphémisme. Lerner est un programmeur argentin qui a créé et participé à de nombreux projets de crypto-monnaie, et plus important pour nous, il est le concepteur original des pièces de type DAG. Il mentionne même Byteball (maintenant Obyte) dans son histoire personnelle .





Il a aidé à corriger plus de 8 vulnérabilités dans Bitcoin et a été impliqué dans des projets tels que Copay (maintenant BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum et Monero. Chose intéressante, l’interface utilisateur du portefeuille Obyte est basée sur Copay. Lerner collabore à des projets de cryptographie open source depuis des années (et gratuitement), mais il n'est pas vraiment un cypherpunk. Entre autres, il a cofondé la société d'audit blockchain CoinFabrik en 2014 et l'écosystème sidechain basé sur Bitcoin Rootstock (maintenant RSK / IOV Labs) en 2015. De plus, il est considéré un pionnier des échanges atomiques, également mentionné dans le livre blanc d'Obyte.





Quant au DAG, Lerner l'a décrit comme « une crypto-monnaie sans blocs », où chaque utilisateur serait un « mineur » — dans le sens où il n'aurait pas besoin de mineurs, mais créerait lui-même la chaîne**,** à chaque transaction. Nous avons pris cette idée pour créer Obyte et ajouté les fournisseurs d'ordres (OP) comme de simples points de passage pour commander les transactions, sans qu'ils soient de puissants intermédiaires comme les mineurs ou les sociétés centralisées.





Sergueï Popov





Bien que Lerner ait décrit pour la première fois les DAG pour créer des crypto-monnaies, il n’a jamais codé le projet lui-même. Cependant, d’autres développeurs se sont intéressés à l’idée et ont commencé à proposer (et créer) de nouveaux écosystèmes autour de celle-ci. Serguei Popov et l'équipe IOTA ont probablement été les premiers en octobre 2015. Popov est un mathématicien russo-brésilien en charge de l'aspect conceptuel du projet de cryptographie IOTA.





Après avoir obtenu son diplôme et son doctorat. Après avoir obtenu son diplôme du Département de mathématiques et de mécanique de l'Université d'État de Moscou en 1997, il part au Brésil pour entamer une carrière universitaire en tant que professeur. Il est devenu intéressé par les crypto-monnaies d'ici 2013, d'abord par Bitcoin et plus tard par l'altcoin Nxt. En partageant ses propres calculs sur ce réseau sur Bitcointalk, il a rencontré le fondateur de Nxt, Sergey Ivancheglo.





Puis dans fin 2015 , Sergey et David Sonstebo l'ont invité à contribuer au côté théorique de l'IOTA - et c'est ainsi que le Livre blanc sur les enchevêtrements est né, inspiré du travail précédent de Lerner. IOTA est une crypto-monnaie conçue pour l'Internet des objets (IoT). Il utilise Tangle, un réseau DAG, tout comme Obyte. Les utilisateurs valident les transactions en confirmant deux précédentes, favorisant ainsi l'évolutivité et les microtransactions sans sensation. Cependant, contrairement à Obyte, leur réseau est toujours contrôlé par leur fondation , et non par les utilisateurs.





Tom Holden





Quelques mois avant la sortie d'Obyte (Byteball, à l'époque), un membre de Bitcointalk connu sous le nom de Tom Holden a proposé un autre système de type DAG pour créer une crypto-monnaie améliorée. Il l’a nommé Transaction Directed Acyclic Graph (TDAG). Il utilise un DAG structuré qui doit former un réseau délimité, garantissant un nœud racine unique et un nœud sans enfant. Chaque transaction fait référence aux précédentes, comme dans chaque DAG. En outre, il offre des incitations telles que des frais de transaction et la combustion de frais.





Nous ne savons pas qui est vraiment Tom Holden, ni ce qu'il fait. Cependant, sa première proposition est connecté aux écosystèmes de type DAG et nous a probablement poussé à réfléchir et à corriger certaines vulnérabilités potentielles que ce type de système peut apporter.





Tony Chryumov (Tonych), le fondateur d'Obyte, a participé à ce fil de discussion et a souligné un vecteur d'attaque potentiel dans lequel un adversaire pourrait construire un DAG fantôme, y compris des dépenses doubles, et dépenser plus en frais dans le DAG fantôme que dans le DAG légitime. L’attaquant pourrait alors publier le shadow DAG, amenant les utilisateurs à y basculer car il semble plus rentable en raison des frais plus élevés dépensés. Obyte a résolu ce problème avec la création de témoins (Order Providers).





Stuart Haber et W. Scott Stornetta





Ils apparaissent également dans le livre blanc Bitcoin comme les partisans du Linked Timestamping, une méthode cryptographique qui consiste à associer un horodatage à une donnée ou une information, établissant ainsi un ordre chronologique des événements (ou transactions). Ce processus crée une chaîne ou un maillon d'horodatages, où chaque horodatage est lié au précédent, formant une séquence sécurisée et inviolable enregistrée sur une plate-forme difficile à modifier et largement observée, telle qu'un journal imprimé ou un grand livre public. .





En d’autres termes, ils sont les créateurs de la première « blockchain », pour ainsi dire. Tous deux américains, Haber est cryptographe et informaticien, tandis que Stornetta est physicien – comme Tim May était. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient pour la société de communication Bellcore (aujourd'hui Iconectiv) et ont co-écrit l'article " Comment horodater un document numérique » en 1991. Actuellement, Haber est membre conseiller de la crypto-monnaie Kadena et Yugen Partners, une société de capital-investissement pour les projets de cryptographie. Entre-temps, Stornetta est associé et scientifique en chef chez ce dernier.





L'ordre dans un DAG est différent de celui d'une blockchain, mais Obyte a pris l'idée de publier les transactions dans un système largement observé, tel qu'un journal, et a créé les témoins . Ils remplissent la même fonction que le journal de notre premier exemple : ils sont connus et fiables pour publier en série, ce qui équivaut à ne pas publier deux versions du même numéro du journal. Les clients légers d'Obyte s'appuient sur des témoins pour prouver qu'une transaction existe. Par défaut, les clients légers sélectionnent les fournisseurs de commandes comme témoins de leur client léger.



Bonus : 1984





Également mentionné dans notre livre blanc : " 1984 " de George Orwell, publié en 1949, est un roman dystopique qui explore une société totalitaire dirigée par un gouvernement oppressif dirigé par le Parti et son énigmatique chef, Big Brother. Se déroulant dans une année alternative, 1984, l'histoire suit Winston Smith, un membre subalterne du Parti qui devient désillusionné par le régime oppressif.





Le roman aborde les thèmes de la censure, de la surveillance et de la manipulation de la vérité, dépeignant un avenir sombre où l'individualisme est supprimé, l'histoire est réécrite et le concept de réalité est déformé. C’est un monde dans lequel personne n’aimerait vivre et, malheureusement, il n’est pas si loin de ce que sont devenus certains pays modernes, à des degrés divers.









Surveillance de masse , régimes totalitaires , censure démocratique , et contrôle injustifié de l'argent de chacun sont désormais des réalités partout. C'est pourquoi les militants comme des cypherpunks se consacrent à la création d’outils de liberté, et c’est (ou cela devrait être) la raison d’être des crypto-monnaies. Obyte a également été créé comme un outil de liberté, encore plus décentralisé que ses prédécesseurs. Nous travaillons dur pour créer un monde libre pour tous, partout. Prêt à nous rejoindre ?









Image vectorielle en vedette par storyset / Freepik