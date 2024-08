Precursores Obyte: Quem ajudou a criar nosso ecossistema descentralizado?

“Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.” Esta velha metáfora, atribuída a Bernardo de Chartres, pode descrever a situação atual de todas as invenções. nossos antecessores, e Obyte (todas as criptomoedas, na verdade) não é diferente.





Sem computadores, Internet, software especializado e criptografia, todo o mundo criptográfico não estaria aqui. Se olharmos mais de perto para os domínios do software e da criptografia, vários marcos tiveram de ser alcançados antes do aparecimento do dinheiro descentralizado. Depois, alguns outros viriam para tornar possível o ecossistema Obyte.





Estamos em dívida com especialistas de todas as partes do mundo e com suas criações anteriores. O Artigo técnico da Obyte dá crédito a eles no final, mas você sabe quem eles são e o que realmente fizeram? Vamos conferir um pouco de história e invenções interessantes.





Satoshi Nakamoto





Claro, este é o mais óbvio. Bitcoin foi a primeira criptomoeda de todos os tempos, e alguém chamado Satoshi Nakamoto a criou. Sabemos pouco sobre ele, no entanto. Ele supostamente nasceu em 5 de abril de 1975, é conhecido como um programador brilhante e um reconhecido cypherpunk – ativistas online por trás de ferramentas descentralizadas. Além disso, há mais perguntas do que respostas sobre sua personalidade. Ou suas personas. Nem sabemos se esse é o seu nome verdadeiro porque ele (ou eles?) Escolheu o caminho da privacidade total.





Bitcoin , por outro lado, é a primeira e mais adotada criptomoeda até o momento. Esse software opera em rede peer-to-peer (P2P), permitindo transferências diretas sem intermediários —além dos mineradores. As transações são verificadas pelos nós da rede por meio de criptografia e registradas em um livro-razão público chamado blockchain. Não é totalmente descentralizado e tem seu próprio conjunto de questões , mas é o começo do mundo das criptomoedas.





Pegamos muito do sistema original do Bitcoin no Obyte, incluindo a cripto-rede transparente P2P e o objetivo de eliminar intermediários. Porém, não temos mineradores ou “validadores”, pois não temos um “blockchain” mas sim uma estrutura de Gráfico Acíclico Direcionado (DAG). Dessa forma, todas as transações enviadas ao DAG são verdadeiramente resistentes à censura e não dependem de terceiros.





Sérgio Demian Lerner





Ele se descreve assim: “Resumindo, meu nome é Sergio Demian Lerner. Sou Cryptofan, pesquisador independente de segurança e especialista em Bitcoin desde 2011.” Pode ser um eufemismo, no entanto. Lerner é um programador argentino que criou e participou de vários projetos de criptomoeda e, mais importante para nós, ele é o designer original de moedas do tipo DAG. Ele até menciona Byteball (agora Obyte) em seu história pessoal .





Ele ajudou a corrigir mais de 8 vulnerabilidades no Bitcoin e esteve envolvido em projetos como Copay (agora BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum e Monero. Curiosamente, a interface da carteira Obyte é baseada no Copay. Lerner colabora em projetos de criptografia de código aberto há anos (e de graça), mas ele não é exatamente um cypherpunk. Entre outros, ele cofundou a empresa de auditoria de blockchain CoinFabrik em 2014, e o ecossistema sidechain baseado em Bitcoin Rootstock (agora RSK/IOV Labs) em 2015. Além disso, ele é considerado um pioneiro em trocas atômicas, também mencionado no whitepaper da Obyte.





Quanto ao DAG, Lerner descreveu como “uma criptomoeda sem blocos”, onde cada usuário seria um “minerador” — no sentido de que eles não precisariam de mineradores, mas criariam eles próprios a cadeia**,** com cada transação. Aproveitamos essa ideia para criar o Obyte e adicionamos Order Providers (OPs) como meros pontos de referência para transações de pedidos, sem que eles fossem intermediários poderosos como mineradores ou empresas centralizadas.





Serguei Popov





Embora Lerner tenha descrito pela primeira vez os DAGs para criar criptomoedas, ele nunca codificou o projeto sozinho. Porém, outros desenvolvedores se interessaram pela ideia e passaram a propor (e criar) novos ecossistemas em torno dela. Serguei Popov e a equipe IOTA foram provavelmente os primeiros em outubro de 2015. Popov é um matemático russo-brasileiro responsável pelo lado conceitual do projeto criptográfico IOTA.





Depois de receber seu Diploma e Ph.D. do Departamento de Matemática e Mecânica da Universidade Estadual de Moscou em 1997, partiu para o Brasil para iniciar a carreira acadêmica como professor. Ele se tornou interessado em criptomoedas até 2013, primeiro no Bitcoin e depois no altcoin Nxt. Ao compartilhar seus próprios cálculos sobre essa rede no Bitcointalk, ele conheceu o fundador do Nxt, Sergey Ivancheglo.





Então, em final de 2015 , Sergey e David Sonstebo o convidaram para contribuir com o lado teórico da IOTA —e foi assim que o Artigo técnico emaranhado nasceu, inspirado no trabalho anterior de Lerner. IOTA é uma criptomoeda projetada para a Internet das Coisas (IoT). Ele utiliza Tangle, uma rede DAG, assim como Obyte. Os usuários validam as transações confirmando as duas anteriores, promovendo escalabilidade e microtransações sem sensação. No entanto, ao contrário do Obyte, a sua rede ainda é controlada pela sua fundação e não pelos usuários.





Tom Holden





Alguns meses antes do lançamento do Obyte (Byteball, na época), um membro do Bitcointalk conhecido como Tom Holden propôs outro sistema semelhante ao DAG para criar uma criptomoeda aprimorada. Ele o chamou de Gráfico Acíclico Direcionado por Transação (TDAG). Ele utiliza um DAG estruturado que deve formar uma rede limitada, garantindo um nó raiz exclusivo e um nó sem filhos. Cada transação faz referência às anteriores, como em todo DAG. Além disso, oferece incentivos como taxas de transação e queima de taxas.





Não sabemos quem realmente é Tom Holden ou o que ele faz. No entanto, sua proposta inicial está conectado aos ecossistemas do tipo DAG e provavelmente nos incentivou a pensar e corrigir algumas vulnerabilidades potenciais que este tipo de sistema pode trazer.





Tony Chryumov (Tonych), o fundador da Obyte, participou desse tópico e apontou um potencial vetor de ataque onde um adversário poderia construir um DAG sombra, incluindo gastos duplos, e gastar mais em taxas no DAG sombra do que no DAG legítimo. O invasor poderia então publicar o shadow DAG, levando os usuários a migrar para ele, pois parece mais lucrativo devido às taxas mais altas gastas. A Obyte resolveu esse problema com a criação de testemunhas (Provedores de Pedidos).





Stuart Haber e W. Scott Stornetta





Eles também aparecem no whitepaper do Bitcoin como os proponentes do Linked Timestamping, um método criptográfico que envolve associar um carimbo de data/hora a um dado ou informação, estabelecendo uma ordem cronológica de eventos (ou transações). Este processo cria uma cadeia ou elo de carimbos de data e hora, onde cada carimbo de data e hora está vinculado ao anterior, formando uma sequência segura e inviolável registrada em uma plataforma amplamente observada e difícil de alterar, como um jornal impresso ou um livro-razão público. .





Em outras palavras, eles são os criadores do primeiro “blockchain”, por assim dizer. Ambos americanos, Haber é criptógrafo e cientista da computação, enquanto Stornetta é físico - como Tim maio era. Eles se conheceram enquanto trabalhavam para a empresa de comunicação Bellcore (agora Iconectiv) e foram coautores do artigo " Como carimbar um documento digital com data e hora ”em 1991. Atualmente, Haber é membro consultor da criptomoeda Kadena e Yugen Partners, uma empresa de private equity para projetos de criptografia. Enquanto isso, Stornetta é sócio e Cientista Chefe deste último.





A ordem em um DAG é diferente de um blockchain, mas Obyte pegou a ideia de publicar transações em um sistema amplamente observado, como um jornal, e criou as testemunhas . Eles têm a mesma função do jornal em nosso primeiro exemplo: são bem conhecidos e confiáveis para postar em série, o que equivale a não publicar duas versões da mesma edição do jornal. Os clientes Light em Obyte contam com testemunhas para provar que existe uma transação. Por padrão, os clientes light selecionam Provedores de Pedidos como suas testemunhas de clientes light.



Bônus: 1984





Também mencionado em nosso whitepaper, " 1984 "de George Orwell, publicado em 1949, é um romance distópico que explora uma sociedade totalitária governada por um governo opressor liderado pelo Partido e seu enigmático líder, o Big Brother. Ambientado em um ano alternativo, 1984, a história segue Winston Smith, um membro de baixo escalão do Partido que fica desiludido com o regime opressivo.





O romance investiga temas de censura, vigilância e manipulação da verdade, retratando um futuro sombrio onde o individualismo é suprimido, a história é reescrita e o conceito de realidade é distorcido. Este é um mundo onde ninguém gostaria de viver e, infelizmente, também não está muito longe daquilo que alguns países modernos se tornaram, em graus variados.









Vigilância em massa , regimes totalitários , censura democrática , e controle injustificado do dinheiro de todos são agora realidade em todo o lado. É por isso que ativistas como cypherpunks dedicam-se a criar ferramentas de liberdade, e essa é (ou deveria ser) a razão de ser das criptomoedas. O Obyte também foi criado como uma ferramenta de liberdade, ainda mais descentralizada que seus antecessores. Estamos trabalhando duro para criar um mundo livre para todos, em todos os lugares. Pronto para se juntar a nós?









Imagem vetorial em destaque por storyset / Grátis