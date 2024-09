La porte dans le mur et autres histoires, de HG Wells, fait partie de la série de livres HackerNoon. Vous pouvez accéder à n'importe quel chapitre de ce livre ici . LE SEIGNEUR DES DYNAMOS

Le préposé en chef des trois dynamos qui bourdonnaient et cliquetaient à Camberwell, et maintenaient le chemin de fer électrique en marche, est sorti du Yorkshire, et son nom était James Holroyd. C'était un électricien pratique, mais amateur de whisky, une lourde brute rousse aux dents irrégulières. Il doutait de l'existence de la divinité, mais accepta le cycle de Carnot, et il avait lu Shakespeare et le trouva faible en chimie. Son assistant est venu du mystérieux Orient et son nom était Azuma-zi. Mais Holroyd l'appelait Pooh-bah. Holroyd aimait un nègre parce qu'il supportait les coups de pied - une habitude chez Holroyd - et ne fouillait pas dans la machinerie et n'essayait pas d'en apprendre les rouages. Certaines possibilités étranges de l'esprit nègre mises en contact brusque avec la couronne de notre civilisation Holroyd ne s'en est jamais pleinement rendu compte, bien que juste à la fin il en ait eu une idée.

Définir Azuma-zi était au-delà de l'ethnologie. Il était peut-être plus négroïde qu'autre chose, bien que ses cheveux soient bouclés plutôt que crépus et que son nez ait un pont. De plus, sa peau était brune plutôt que noire et le blanc de ses yeux était jaune. Ses pommettes larges et son menton étroit donnaient à son visage quelque chose de la vipérine V. Sa tête aussi était large derrière, et basse et étroite sur le front, comme si son cerveau avait été tordu dans le sens inverse de celui d'un Européen. Il était de petite taille et encore moins d'anglais. Dans la conversation, il faisait de nombreux bruits étranges sans valeur marchande connue, et ses paroles peu fréquentes étaient gravées et transformées en grotesque héraldique. Holroyd a essayé d'élucider ses croyances religieuses et, surtout après le whisky, lui a fait la leçon contre la superstition et les missionnaires. Azuma-zi, cependant, a évité la discussion sur ses dieux, même s'il a été expulsé pour cela.

Azuma-zi était venu, vêtu de vêtements blancs mais insuffisants, de la cheminée du Lord Clive, des Établissements des Détroits, et au-delà, jusqu'à Londres. Il avait entendu parler même dans sa jeunesse de la grandeur et de la richesse de Londres, où toutes les femmes sont blanches et blondes, et même les mendiants dans les rues sont blancs, et il arriva, avec des pièces d'or nouvellement gagnées dans sa poche, pour adorer à le sanctuaire de la civilisation. Le jour de son débarquement était triste ; le ciel était sombre, et une bruine inquiète du vent filtrait jusqu'aux rues graisseuses, mais il plongea hardiment dans les délices de Shadwell, et fut bientôt jeté, brisé en santé, civilisé en costume, sans le sou et, sauf en matière de nécessité absolue, pratiquement un animal stupide, de peiner pour James Holroyd et d'être intimidé par lui dans le hangar à dynamo de Camberwell. Et pour James Holroyd, l'intimidation était un travail d'amour.

Il y avait trois dynamos avec leurs moteurs à Camberwell. Les deux qui étaient là depuis le début étaient de petites machines ; le plus grand était neuf. Les petites machines faisaient un bruit raisonnable ; leurs sangles bourdonnaient sur les tambours, de temps en temps les pinceaux bourdonnaient et pétillaient, et l'air battait régulièrement, whoo ! whoo ! whoo ! entre leurs pôles. L'un était lâche dans ses fondations et faisait vibrer le hangar. Mais la grosse dynamo couvrait complètement ces petits bruits avec le bourdonnement soutenu de son noyau de fer, qui faisait en quelque sorte bourdonner une partie de la ferronnerie. L'endroit faisait tournoyer la tête du visiteur avec le vrombissement, vrombissement, vrombissement des moteurs, la rotation des grosses roues, la rotation des robinets à tournant sphérique, les crachats occasionnels de la vapeur et, par-dessus tout, la note profonde, incessante et déferlante de la grosse dynamo. Ce dernier bruit était d'un point de vue technique un défaut, mais Azuma-zi l'a imputé au monstre pour sa puissance et sa fierté.

S'il était possible que nous ayons toujours les bruits de ce hangar autour du lecteur pendant qu'il lit, nous raconterions toute notre histoire avec un tel accompagnement. C'était un flot continu de vacarme, d'où l'oreille captait d'abord un fil, puis un autre ; il y avait le reniflement, le halètement et le bouillonnement intermittents des machines à vapeur, la succion et le bruit sourd de leurs pistons, le battement sourd de l'air lorsque les rayons des grandes roues motrices tournaient, une note que les lanières de cuir faisaient pendant qu'elles roulaient plus serré et plus lâche, et un tumulte agité des dynamos; et par-dessus tout, parfois inaudible, à mesure que l'oreille s'en lassait, puis retombant sur les sens, il y avait cette note de trombone de la grosse machine. Le sol n'était jamais stable et silencieux sous ses pieds, mais tremblait et tremblait. C'était un endroit déroutant, instable, et suffisant pour envoyer les pensées de n'importe qui dans d'étranges zigzags. Et pendant trois mois, alors que la grande grève des ingénieurs était en cours, Holroyd, qui était une jambe noire, et Azuma-zi, qui était un simple noir, n'étaient jamais hors de l'agitation et du tourbillon, mais dormaient et se nourrissaient de la petite cabane en bois entre le hangar et les portes.

Holroyd a prononcé une conférence théologique sur le texte de sa grande machine peu après l'arrivée d'Azuma-zi. Il a dû crier pour se faire entendre dans le vacarme. « Regardez ça, dit Holroyd ; "Où est votre 'idole de la terre pour lui correspondre?" Et Azuma-zi regarda. Holroyd resta un instant inaudible, puis Azuma-zi entendit : « Tuez une centaine d'hommes. Douze pour cent. sur les actions ordinaires », a déclaré Holroyd, « et c'est quelque chose comme un Gord ! »

Holroyd était fier de sa grande dynamo, et s'est étendu sur sa taille et sa puissance à Azuma-zi jusqu'à ce que Dieu sache quels étranges courants de pensée cela et le tourbillon incessant et le shindy se sont installés dans le crâne noir et bouclé. Il expliquait de la manière la plus graphique la douzaine de façons dont un homme pouvait être tué par cela, et une fois il donna un choc à Azuma-zi comme échantillon de sa qualité. Après cela, dans les moments de respiration de son travail - c'était un travail pénible, étant non seulement le sien, mais la majeure partie de celui d'Holroyd - Azuma-zi s'asseyait et regardait la grosse machine. De temps en temps, les pinceaux scintillaient et crachaient des éclairs bleus, ce à quoi Holroyd jurait, mais tout le reste était aussi doux et rythmé que la respiration. La fanfare courait en criant par-dessus l'arbre, et toujours derrière quelqu'un qui regardait, il y avait le bruit sourd complaisant du piston. Ainsi, il vivait toute la journée dans ce grand hangar bien aéré, avec lui et Holroyd pour le servir ; non pas emprisonné et esclave pour conduire un navire comme les autres moteurs qu'il connaissait - de simples démons captifs du Salomon britannique - l'avaient été, mais une machine intronisée. Ces deux dynamos plus petites, Azuma-zi par la force du contraste méprisées ; le grand qu'il baptisa en privé le Seigneur des Dynamos. Ils étaient agités et irréguliers, mais la grosse dynamo était stable. Comme c'était génial ! Comme c'est serein et facile dans son fonctionnement ! Plus grands et plus calmes même que les bouddhas qu'il avait vus à Rangoun, et pourtant non pas immobiles, mais vivants ! Les grandes bobines noires tournaient, tournaient, tournaient, les anneaux tournaient sous les pinceaux, et la note grave de sa bobine stabilisait l'ensemble. Cela affectait bizarrement Azuma-zi.

Azuma-zi n'aimait pas le travail. Il s'asseyait et regardait le Seigneur des Dynamos pendant qu'Holroyd s'éloignait pour persuader le portier de la cour d'obtenir du whisky, bien que sa place n'était pas dans le hangar à dynamo mais derrière les moteurs, et, de plus, si Holroyd le surprenait en train de se cacher, il obtiendrait frappez-le avec une tige de gros fil de cuivre. Il irait se tenir près du colosse et lèverait les yeux vers la grande bande de cuir qui courait au-dessus de lui. Il y avait une tache noire sur la bande qui tournait, et cela lui plaisait d'une certaine manière parmi tout le fracas de regarder ce retour encore et encore. D'étranges pensées filaient avec le tourbillon de celui-ci. Les scientifiques nous disent que les sauvages donnent une âme aux rochers et aux arbres - et une machine est mille fois plus vivante qu'un rocher ou qu'un arbre. Et Azuma-zi était encore pratiquement un sauvage ; le vernis de la civilisation n'était pas plus profond que son costume délavé, ses ecchymoses et la crasse de charbon sur son visage et ses mains. Son père avant lui avait vénéré une pierre météorique, du sang apparenté avait peut-être éclaboussé les larges roues du Juggernaut.

Il a saisi toutes les occasions que Holroyd lui a données de toucher et de manipuler la grande dynamo qui le fascinait. Il l'a poli et nettoyé jusqu'à ce que les parties métalliques deviennent aveuglantes au soleil. Il ressentait un mystérieux sentiment de service en faisant cela. Il s'approchait d'elle et touchait doucement ses bobines en rotation. Les dieux qu'il avait adorés étaient tous loin. Les habitants de Londres ont caché leurs dieux.

Enfin ses sentiments obscurs devinrent plus distincts, et prirent forme en pensées et enfin en actes. Quand il est entré dans le hangar rugissant un matin, il a salué le Seigneur des Dynamos, puis quand Holroyd était absent, il est allé et a chuchoté à la machine tonitruante qu'il était son serviteur, et l'a priée d'avoir pitié de lui et de le sauver. de Holroyd. Ce faisant, une rare lueur de lumière pénétra par l'arche ouverte du hangar à machines palpitant, et le Seigneur des Dynamos, alors qu'il tourbillonnait et rugissait, était radieux d'un or pâle. Alors Azuma-zi sut que son service était acceptable pour son Seigneur. Après cela, il ne se sentit plus aussi seul qu'il l'avait été, et il avait en effet été très seul à Londres. Et même quand son temps de travail était terminé, ce qui était rare, il flânait dans le hangar.

Puis, la prochaine fois que Holroyd l'a maltraité, Azuma-zi est allé voir le Seigneur des Dynamos et a chuchoté : "Tu vois, ô mon Seigneur !" et le vrombissement furieux de la machinerie sembla lui répondre. Par la suite, il lui est apparu que chaque fois que Holroyd entrait dans le hangar, une note différente entrait dans les sons de la dynamo. "Mon Seigneur attend son heure", se dit Azuma-zi. "L'iniquité du fou n'est pas encore mûre." Et il a attendu et guetté le jour du jugement. Un jour, il y avait des signes de court-circuit, et Holroyd, faisant un examen imprudent - c'était dans l'après-midi - a eu un choc assez grave. Azuma-zi de derrière le moteur le vit sauter et jurer à la bobine peccant.

« Il est prévenu », se dit Azuma-zi. "Sûrement mon Seigneur est très patient."

Holroyd avait d'abord initié son « nègre » à des conceptions élémentaires du fonctionnement de la dynamo qui lui permettraient de prendre provisoirement en charge la remise en son absence. Mais quand il a remarqué la manière dont Azuma-zi s'accrochait au monstre, il est devenu méfiant. Il perçut vaguement que son assistant préparait quelque chose et, le reliant à l'onction des bobines avec de l'huile qui avait pourri le vernis à un endroit, il publia un édit, cria au-dessus de la confusion de la machinerie: "Ne ' ee va plus près de cette grosse dynamo, Pooh-bah, ou tu t'enlèveras la peau ! De plus, s'il plaisait à Azuma-zi d'être près de la grosse machine, c'était du bon sens et de la décence de l'en éloigner.

Azuma-zi a obéi à l'époque, mais plus tard, il a été surpris en train de s'incliner devant le Seigneur des Dynamos. Sur quoi Holroyd lui a tordu le bras et lui a donné un coup de pied alors qu'il se retournait pour s'en aller. Alors qu'Azuma-zi se tenait actuellement derrière le moteur et regardait l'arrière du détesté Holroyd, les bruits de la machinerie prirent un nouveau rythme et ressemblèrent à quatre mots dans sa langue maternelle.

Il est difficile de dire exactement ce qu'est la folie. J'imagine qu'Azuma-zi était fou. Le vacarme et le tourbillon incessants du hangar à dynamo ont peut-être transformé son petit stock de connaissances et son gros stock de fantaisie superstitieuse, enfin, en quelque chose qui s'apparente à de la frénésie. En tout cas, lorsque l'idée de faire d'Holroyd un sacrifice au Dynamo Fetich lui fut ainsi suggérée, elle le remplit d'un étrange tumulte d'émotion exultante.

Cette nuit-là, les deux hommes et leurs ombres noires étaient seuls ensemble dans le hangar. Le hangar était éclairé par une grande lampe à arc qui clignotait et scintillait en violet. Les ombres étaient noires derrière les dynamos, les régulateurs à billes des moteurs tourbillonnaient de la lumière à l'obscurité, et leurs pistons battaient fort et régulièrement. Le monde extérieur vu à travers l'extrémité ouverte du hangar semblait incroyablement sombre et lointain. Il semblait absolument silencieux, aussi, puisque l'émeute de la machinerie couvrait tout son extérieur. Au loin se trouvait la clôture noire de la cour avec des maisons grises et ombragées derrière, et au-dessus se trouvait le ciel bleu profond et les petites étoiles pâles. Azuma-zi a soudainement traversé le centre du hangar au-dessus duquel les bandes de cuir couraient, et est entré dans l'ombre par la grande dynamo. Holroyd a entendu un déclic et la rotation de l'armature a changé.

"Qu'est-ce que tu dewin 'avec ce commutateur?" hurla-t-il de surprise. « Ne vous ai-je pas dit… »

Puis il vit l'expression figée des yeux d'Azuma-zi alors que l'Asiatique sortait de l'ombre vers lui.

À un autre moment, les deux hommes s'agrippaient férocement devant la grande dynamo.

« Espèce d'imbécile à la tête de café ! haleta Holroyd, une main brune à la gorge. "Gardez ces anneaux de contact." À un autre moment, il a été trébuché et ébranlé par le Seigneur des Dynamos. Il desserra instinctivement son emprise sur son antagoniste pour se sauver de la machine.

Le messager, envoyé en toute hâte de la gare pour savoir ce qui s'était passé dans le hangar à dynamo, rencontra Azuma-zi à la loge du portier près de la porte. Azuma-zi a essayé d'expliquer quelque chose, mais le messager n'a rien pu faire de l'anglais incohérent du noir et s'est précipité vers le hangar. Les machines fonctionnaient toutes bruyamment, et rien ne semblait s'être dérangé. Il y avait cependant une drôle d'odeur de cheveux roussis. Puis il vit une étrange masse froissée accrochée à l'avant de la grosse dynamo et, s'approchant, reconnut les restes déformés d'Holroyd.

L'homme le fixa et hésita un instant. Puis il vit le visage et ferma convulsivement les yeux. Il tourna les talons avant de les ouvrir, pour ne plus revoir Holroyd, et sortit du hangar pour obtenir des conseils et de l'aide.

Quand Azuma-zi a vu Holroyd mourir sous l'emprise du Grand Dynamo, il avait eu un peu peur des conséquences de son acte. Pourtant, il se sentait étrangement exalté et savait que la faveur du Seigneur Dynamo était sur lui. Son plan était déjà arrêté lorsqu'il rencontra l'homme venant de la gare, et le responsable scientifique qui arriva rapidement sur les lieux sursauta à l'évidence du suicide. Cet expert remarqua à peine Azuma-zi, sauf pour lui poser quelques questions. A-t-il vu Holroyd se suicider ? Azuma-zi a expliqué qu'il avait été hors de vue au four du moteur jusqu'à ce qu'il entende une différence dans le bruit de la dynamo. Ce n'était pas un examen difficile, n'étant pas teinté de suspicion.

Les restes déformés d'Holroyd, que l'électricien a retirés de la machine, ont été recouverts à la hâte par le portier d'une nappe tachée de café. Quelqu'un, par une heureuse inspiration, alla chercher un médecin. L'expert tenait surtout à remettre la machine en marche, car sept ou huit trains s'étaient arrêtés à mi-chemin dans les tunnels étouffants du chemin de fer électrique. Azuma-zi, répondant ou comprenant mal les questions des personnes qui étaient entrées par autorité ou par impudence dans le hangar, fut bientôt renvoyé au foyer par le directeur scientifique. Bien sûr, une foule s'est rassemblée devant les portes de la cour - une foule, sans raison connue, plane toujours pendant un jour ou deux près de la scène d'une mort subite à Londres ; deux ou trois journalistes se sont infiltrés d'une manière ou d'une autre dans le hangar à machines, et l'un d'eux est même parvenu à Azuma-zi ; mais l'expert scientifique les a de nouveau éclaircis, étant lui-même journaliste amateur.

Bientôt le corps fut emporté et l'intérêt public disparut avec lui. Azuma-zi resta très tranquillement à sa fournaise, voyant maintes et maintes fois dans les braises une silhouette qui se tortillait violemment et s'immobilisa. Une heure après le meurtre, pour toute personne entrant dans le hangar, il aurait semblé exactement que rien ne s'était passé là-bas. Jetant un coup d'œil depuis sa salle des machines, le noir vit le Lord Dynamo tourner et tourbillonner à côté de ses petits frères, et les roues motrices battaient en rond, et la vapeur dans les pistons faisait un bruit sourd, exactement comme cela avait été plus tôt dans la soirée. Après tout, du point de vue mécanique, il s'agissait d'un incident des plus insignifiants, la simple déviation temporaire d'un courant. Mais maintenant, la forme élancée et l'ombre élancée du directeur scientifique remplaçaient la silhouette robuste d'Holroyd voyageant le long de la voie de lumière sur le sol vibrant sous les sangles entre les moteurs et les dynamos.

« N'ai-je pas servi mon Seigneur ? dit Azuma-zi de manière inaudible, depuis son ombre, et la note de la grande dynamo retentit pleinement et clairement. Alors qu'il regardait le grand mécanisme tourbillonnant, l'étrange fascination de celui-ci qui avait été un peu en suspens depuis la mort d'Holroyd, reprenait son essor.

Jamais Azuma-zi n'avait vu un homme tué aussi rapidement et sans pitié. La grosse machine à bourdonner avait tué sa victime sans vaciller une seconde de son battement régulier. C'était en effet un dieu puissant.

Le directeur scientifique inconscient lui tournait le dos, griffonnant sur un morceau de papier. Son ombre gisait au pied du monstre.

« Le Seigneur Dynamo avait-il encore faim ? Son serviteur était prêt.

Azuma-zi fit un pas furtif en avant ; puis arrêté. Le directeur scientifique cessa soudain d'écrire, descendit le hangar jusqu'au bout des dynamos et commença à examiner les pinceaux.

Azuma-zi hésita, puis se glissa sans bruit dans l'ombre près de l'interrupteur. Là, il a attendu. Actuellement, les pas du directeur pouvaient être entendus revenir. Il s'arrêta dans son ancienne position, inconscient du chauffeur accroupi à dix pieds de lui. Puis la grande dynamo s'éteignit soudainement, et en un instant, Azuma-zi avait surgi de l'obscurité sur lui.

Tout d'abord, le responsable scientifique a été saisi par le corps et balancé vers la grosse dynamo, puis, donnant un coup de genou et forçant la tête de son antagoniste vers le bas avec ses mains, il a desserré la prise sur sa taille et s'est éloigné de la machine. Puis le noir le saisit à nouveau, posant une tête bouclée contre sa poitrine, et ils se balançaient et haletaient comme il semblait depuis un âge ou deux. Alors le directeur scientifique fut obligé d'attraper une oreille noire entre ses dents et de mordre furieusement. Le noir hurla horriblement.

Ils se roulèrent sur le sol, et le noir, qui avait apparemment glissé de l'étau des dents ou s'était séparé d'une oreille — le directeur scientifique se demanda laquelle à l'époque — essaya de l'étrangler. Le responsable scientifique tentait en vain de saisir quelque chose avec ses mains et de donner des coups de pied, lorsque le bruit bienvenu de pas rapides retentit sur le sol. L'instant d'après, Azuma-zi l'avait quitté et s'était précipité vers la grosse dynamo. Il y eut un crépitement au milieu du rugissement.

L'officier de la compagnie qui était entré, regarda fixement Azuma-zi saisir les terminaux nus dans ses mains, produisit une horrible convulsion, puis se suspendit immobile à la machine, son visage violemment déformé.

"Je suis ravi que vous soyez venu quand vous l'avez fait", a déclaré le responsable scientifique, toujours assis par terre.

Il regarda la silhouette encore tremblante.

"Ce n'est pas une belle mort de mourir, apparemment, mais c'est rapide."

Le fonctionnaire regardait toujours le corps. C'était un homme d'appréhension lente.

Il y eut une pause.

Le responsable scientifique se leva plutôt maladroitement. Il passa pensivement ses doigts le long de son col et remua la tête plusieurs fois.

« Pauvre Holroyd ! Je vois maintenant." Puis, presque machinalement, il se dirigea vers l'aiguillage dans l'ombre et rétablit le courant dans le circuit de chemin de fer. Ce faisant, le corps roussi desserra son emprise sur la machine et tomba face contre terre. Le noyau de la dynamo a rugi fort et clair, et l'armature a battu l'air.

Ainsi s'est terminé prématurément le culte de la divinité Dynamo, peut-être la plus éphémère de toutes les religions. Pourtant, il pouvait au moins se vanter d'un martyre et d'un sacrifice humain.

