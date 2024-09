Le problème de l'éducation est un problème d'incitations

J'ai constaté que presque tous ceux à qui je parle sont d'accord avec l'affirmation :





Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'éducation, en particulier l'enseignement supérieur.





Chose intéressante, tout le monde a également des idées très différentes sur les problèmes et sur la manière de les résoudre. Quelques idées populaires incluent:





Payer plus les enseignants

Rendre l'université gratuite

Annuler la dette étudiante existante

Première université en ligne





Il y a quelques semaines, j'écoutais un vieux podcast Indiehackers où l'intervieweur parlait avec Austen Allred, le fondateur de Lambda School (maintenant Bloom University). Austen a déclaré qu'il croyait que le plus gros problème avec l'éducation était l'une des incitations - en particulier que les universités ne se soucient pas de savoir si leurs étudiants sont placés ou non dans un bon emploi après l'obtention de leur diplôme . J'ai tendance à être d'accord, même si Boot.dev , mon projet parallèle actuel, a fini par emprunter un chemin différent de celui que Lambda a emprunté.





L'école Lambda a fait la une des journaux ces dernières années, parfois de bonnes choses ont été rapportées, parfois non. Je ne suis pas ici pour bavarder, je veux simplement les considérer comme un exemple de la façon dont les croyances originales d'Austen sur les incitations à l'éducation ont fini par se concrétiser. Tout d'abord, parlons de ce sur quoi Austen et moi sommes d'accord, puis nous aborderons certaines des choses que je pense que nous pouvons apprendre de l'école Lambda et comment nous pouvons améliorer encore l'éducation.

Que signifie « aligner les incitations » ?

Regardons un exemple simple utilisant une société hypothétique "Auto Parts United". Voici quelques-uns de leurs vendeurs, qui seront tous des cobayes testant 4 nouvelles structures de rémunération.

Nom Base Commission Explication Sortie 50k dix% Commission forfaitaire de 10 % John 100k 0% Aucune commission George 40k 10%, 20% 10% de commission sur les 10 premières ventes, puis 20% Taylor 70k 10 % plafonné 10% de commission pour les 10 premières ventes, puis aucune commission

Sur la base de données historiques, le service comptable de "Auto Parts Unlimited" a pu montrer que si un vendeur réalisait le nombre moyen de ventes, 20 ventes par mois, alors tous ces packages de rémunération finiraient par lui payer le même 100 000 $ par an. . Cependant, comme vous pouvez probablement le deviner, ces différentes structures de rémunération créent des incitations très différentes pour les vendeurs.





Maintenant, je ne dirige pas une organisation de vente, mais je peux vous dire avec certitude que les « Johns » et les « Taylors » de l'entreprise ne seront pas très performants une fois que les nouveaux packages de rémunération seront déployés. Ils ne sont pas incités à vendre ! John est incité à apparaître comme s'il vendait afin de ne pas perdre son salaire pépère de 100 000. Taylor est incité à réaliser rapidement 10 ventes, puis à se relâcher pour le reste du mois.





Seuls « George » et « Sally » ont leurs incitations alignées sur celles de l'entreprise. Quand l'entreprise va bien, George et Sally vont bien. Ce type de système est idéal dans presque toutes les relations qui peuvent le supporter. Les accords gagnant-gagnant/perdant-perdant sont beaucoup plus durables que n'importe quelle structure unilatérale. Nous voyons des exemples de ce type d'alignement partout, bien que certains finissent par être moins alignés que d'autres. Par exemple:





Coûts du serveur Payez pour ce que vous utilisez

Frais de transaction basés sur un pourcentage

Retours gratuits sur les achats en ligne

Le problème avec l'université

Je pense qu'il est prudent de dire qu'Austen avait raison lorsqu'il a souligné sur le podcast que les universités ne sont pas suffisamment incitées à se soucier des taux de placement. Non seulement les établissements n'ont aucune raison de s'inquiéter du placement, mais souvent les professeurs eux-mêmes considèrent l'enseignement après coup. Beaucoup sont là principalement pour faire des recherches, publier des articles et faire avancer les limites de leur domaine.

Comment Lambda School a abordé un nouveau modèle incitatif

Lambda a été le pionnier du « accord de partage des revenus », ou ISA. L'idée est que vous ne payez pas d'avance vos frais de scolarité. Au lieu de cela, si vous obtenez un emploi après l'obtention de votre diplôme, vous remboursez à l'école un pourcentage de votre salaire jusqu'à ce que vous atteigniez un plafond. Cela garantit que l'école Lambda est incitée à s'assurer que vous obtenez un emploi après l'obtention de votre diplôme.

Bon, jusqu'ici tout va bien. Les ISA ont tout corrigé, n'est-ce pas ?

Si les ISA sont si formidables, pourquoi tout ce tapage autour de Lambda ?

Si vous voulez déterrer l'histoire dramatique de l'école Lambda, je vous laisse faire, je ne veux pas entrer dans le vif du sujet de ce qu'il a dit / elle a dit. Au lieu de cela, je vais vous donner mon résumé basé sur les recherches que j'ai faites. J'ai constaté que la plupart des plaintes les plus virales se résument à deux simples reproches.





Certains étudiants se sont plaints à haute voix que la qualité de l'éducation a diminué au fil du temps. Certains étudiants considèrent que cela coûte très cher. La plupart des étudiants finissent par payer entre 20 000 $ et 40 000 $ pour le programme d'environ 6 mois.





Si je devais deviner la cause de ces problèmes, je dirais qu'il est probable que les marges ont fini par être plus serrées que prévu, et les paris qu'ils ont faits sur les taux de placement de leurs étudiants ont fini par être pires que prévu. Lambda paie à l'avance les études de chaque étudiant, que cet étudiant obtienne ou non un emploi. Si des personnes peu performantes aspirent des ressources sans décrocher d'emplois, Lambda paie la note. Au fil du temps, Lambda recueille des données sur leurs coûts et se rend compte qu'ils doivent facturer beaucoup d'argent aux plus performants pour subventionner les coûts de ceux qui ne paient pas.





Cela devient intéressant car il semble que Lambda paie pour l'éducation de tous les étudiants qui ne peuvent pas trouver d'emploi. En réalité, si Lambda doit continuer à être une entreprise prospère, les plus performants finissent par payer les frais de scolarité des moins performants.





Pour résumer tout cela, qu'est-ce que Lambda est fortement incité à faire ?





Pour autoriser uniquement les plus performants dans le programme, qui, ironiquement, sont ceux qui en ont le moins besoin.

Veiller à ce que tous ceux qui suivent le programme décrochent un emploi rémunéré au moins 50 000 $

Passons en revue ce qu'ils ne sont pas fortement incités à faire :

Enseigner à leurs étudiants d'une manière qui les aidera à progresser après le placement

Fournir une éducation à ceux qui sont moins susceptibles d'être très performants

Quels autres modèles pourraient être meilleurs?

Au lieu d'émettre immédiatement des hypothèses sur de meilleures solutions, examinons quelques concurrents supplémentaires dans l'espace "apprendre à coder" et devinons quelles structures d'incitation ils pourraient avoir.

Montagne des développeurs

Dev Mountain est un camp d'entraînement de développement Web traditionnel dans ma région. Je pense que leur produit est similaire à Lambda en ce sens qu'il s'agit d'une école de développement Web en personne. Ils facturent environ 10 000 $ pour un programme de 16 semaines.

Probablement incité à :

Préparez les étudiants à un emploi, mais seulement pour qu'ils puissent maintenir leur « taux de placement » en marketing à un niveau élevé.

Réduire les coûts afin que les étudiants puissent se les payer dès le départ

Pas susceptible d'être incité à :

Créer une expérience engageante et motivante

Se soucier de combien les étudiants gagnent dans leur premier emploi

Codecademy

Codecademy a un modèle commercial simple. Ils facturent 19 à 39 $ par mois au moment de la rédaction pour un accès «pro» à leurs cours en ligne. Contrairement à l'école lambda, leur contenu numérique est consommé à grande échelle de manière asynchrone par les étudiants, ce qui signifie qu'ils peuvent s'en tirer avec des frais de scolarité bien inférieurs.

Probablement incité à :

Créez une expérience attrayante pour ne pas annuler votre abonnement

Gardez le coût mensuel bas pour rivaliser avec d'autres produits d'information numérique

Pas susceptible d'être incité à :

Préparer les étudiants à un emploi

Se soucier de combien les étudiants gagnent dans leur premier emploi

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp est unique sur cette liste - ils sont totalement gratuits ! Cela dit, cela ne signifie pas que les créateurs et les mainteneurs n'ont pas de structure d'incitation. Il y a toujours un mécanisme incitatif, même s'il n'est pas évident.

Probablement incité à :

Gardez les coûts extrêmement bas

Monétiser les utilisateurs indirectement (par exemple via des publicités, l'exploration de données ou autre chose)

Donner la priorité au trafic et à l'engagement plutôt qu'aux résultats d'apprentissage

Pas susceptible d'être incité à :

Préparer les étudiants à un emploi

Udemy

Udemy est un marché, ils ne créent pas leur propre contenu, à la place, ils permettent aux créateurs de publier leur travail sur la plate-forme, puis Udemy prend une part.

Probablement incité à :

Mettre l'accent sur une quantité de contenus d'apprentissage

Privilégier les contenus réalisés par des enseignants ayant des compétences en marketing

Pas susceptible d'être incité à :

Préparer les étudiants à un emploi

Créer un parcours d'apprentissage cohérent

Alors, à quoi ressemblerait une meilleure structure d'incitation ?

Tout d'abord, parlons de l'éléphant dans la pièce, je suis un grand hypocrite en ce moment. Boot.dev est mon projet parallèle, et son modèle commercial est essentiellement une copie conforme de celui de Codecademy. Pour l'instant, j'essaie d'amener le projet à un niveau de revenus où je peux me permettre d'y travailler à plein temps. En attendant, je réfléchis à la façon dont un modèle différent pourrait créer une meilleure structure incitative. Nous y arriverons, mais nous n'y sommes pas encore.





D'accord, alors à quoi pourrait ressembler ce "meilleur modèle" ? Eh bien, nous voulons une plate-forme qui est fortement incitée financièrement à faire autant des choses suivantes que possible :





Créer une expérience engageante tout en priorisant les résultats d'apprentissage

Assurez-vous que les étudiants décrochent leur premier travail de codage

Aider les étudiants à continuer à réussir dans leur carrière après leur premier emploi

Privilégiez la qualité à la quantité afin que les meilleurs matériaux soient facilement accessibles

S'abstenir de diffuser des annonces ou de vendre des données utilisateur

Veiller à ce que les apprenants plus lents puissent également réussir

Gardez les coûts globaux pour les étudiants aussi bas que possible afin que le prix ne soit jamais un obstacle

Gratuit + frais de recrutement

Un plan serait d'emprunter la route FreeCodeCamp. Nous pourrions ouvrir tout le contenu d'apprentissage gratuitement, puis au lieu de vendre des publicités, je pourrais monétiser grâce à des stages. J'aimerais faire plus de recherches sur ce chemin, mais avec les données, je prévois actuellement quelques problèmes :





Les entreprises ne paieront pas pour recruter des talents juniors, seulement des talents seniors

Boot.dev serait incité à créer un produit incroyable pour les recruteurs tandis que l'éducation devient une réflexion après coup

Il n'y a aucune incitation monétaire pour aider les étudiants qui sont bloqués - ce sont probablement des sous-performants qui ne seront pas placés

Codecademy + Services de coaching/tutorat de carrière

Le gros problème avec notre modèle actuel chez Boot.dev (le modèle Codecademy), c'est que nous n'avons aucune incitation financière réelle pour aider les étudiants à décrocher un emploi bien rémunéré, autre que de recueillir de doux témoignages. Nous ne sommes pas non plus incités à nous soucier de ce qui leur arrive après l'obtention de leur diplôme. En fait, vous pourriez même affirmer que notre modèle actuel ne veut pas activement qu'ils obtiennent un emploi, car ils seront plus susceptibles d'annuler leur abonnement.





C'est le modèle hypothétique qui, à mon avis, est le plus prometteur :





Les étudiants paient une petite redevance mensuelle pour accéder au contenu d'apprentissage

Cela garantit que le côté apprentissage de la plate-forme reste une priorité pour nous. Quand je dis petit, je veux dire moins qu'il ne l'est maintenant. Quelque chose comme 15 $/mois. Je ne veux jamais refuser des gens en raison d'une barrière de prix.

Un entonnoir de coaching de carrière gratuit si vous êtes placé pour les étudiants qui complètent nos documents.

Les services et le matériel de coaching de carrière garantiraient que nous nous soucions de la réussite professionnelle de nos étudiants. Nous pourrions même les proposer à ceux qui recherchent un deuxième ou un troisième emploi ou qui cherchent simplement à obtenir une promotion ou à obtenir une augmentation. Cela a également l'effet secondaire agréable de nous aider à garder notre contenu d'apprentissage rationalisé et applicable à la carrière, car pour maximiser les revenus, nous devons être en mesure de placer ces étudiants dans des emplois.





Le paiement pour le coaching de carrière facultatif peut être un modèle ISA, ou peut-être s'agit-il d'un forfait qui est remboursé x mois après le résultat de carrière souhaité - je ne suis pas sûr. Mais dans l'ensemble, je pense que cela pourrait être une excellente voie à suivre pour nous.





Si vous avez d'autres idées ou si vous pensez que nous pourrions faire quelque chose de mieux, faites-le moi savoir sur Twitter . De plus, si vous connaissez quelqu'un qui cherche à financer un projet avec traction, nous sommes heureux de discuter .

Également publié ici