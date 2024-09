La « dépopulation » des crypto-monnaies est-elle un mal nécessaire ?

Tout d'abord, je dois admettre que j'ai eu du mal avec le titre de cette histoire. J'apprécie et respecte encore plus les éditeurs de HackerNoon. Je me sens bien et confiant pour écrire une histoire intéressante, mais je prends les titres pour acquis.





Juste avant de commencer à vous raconter celle-ci, permettez-moi de partager rapidement ce qui est arrivé à mon histoire précédente. J'ai écrit l'une des histoires les plus positives sur Bitcoin tout en combattant les préjugés les plus courants avec des exemples concrets. Malheureusement, j'ai pris le mauvais virage avec mon titre : Pourquoi le Bitcoin n'est pas une monnaie de ransomware « idéale » .





J'aurais dû savoir mieux, alors j'ai réfléchi un peu plus longtemps au titre de cette histoire.





J'ai failli répéter la même erreur car ma première idée était : Forget About Crypto Winter, The Great Purge of Cryptocurrencies is Next . Accrocheur, mais effrayant. Droit? Les mèmes du film "The Purge" seraient utiles, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Je veux parler de - réduction .





Donc, j'ai pensé que la décimation serait un terme plus approprié à utiliser. Mais voici le problème. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de fans de la franchise "The Purge" ici, mais puis-je en dire autant de l'histoire militaire de la Rome antique ? Plus important encore, il existe plus de 19 000 crypto-monnaies , donc la décimation supprimerait "uniquement" un zéro à la fin du nombre précédent, ce qui ne serait pas "suffisant".





En ce qui concerne les crypto-monnaies, je suis orienté "pro-vie". Toutes les crypto-monnaies méritent une chance égale. Donc, premier arrivé - premier servi , ou la survie des crypto-monnaies les plus adaptées (les plus grandes) ne me semble pas du tout juste et équitable.





Aussi, le concept de « Too big to fail » fait référence à une entité si importante pour un système financier qu'un gouvernement ne permettrait pas qu'elle fasse faillite en raison de la gravité des répercussions économiques . Par exemple, "la loi de 2008 sur la stabilisation économique d'urgence a fourni des fonds de sauvetage aux banques de Wall Street et aux constructeurs automobiles américains, dont la santé financière était considérée comme essentielle à l'économie américaine". Non! Pas mon truc.





Davos et Crypto Chaos





Peu importe ce que nous ressentons et ce que nous en pensons, nous sommes tous bien conscients du Forum économique mondial annuel de Davos, n'est-ce pas ?





Eh bien, cette année, c'était un peu différent. Crypto différente !





"La Promenade, une bande principale où les entreprises et les gouvernements s'emparent des magasins et des bars pendant la semaine du forum, est dominée par des sociétés de cryptographie , nichées entre de grandes entreprises comme Salesforce et Meta, propriétaire de Facebook."





"C'est un grand pas pour l'industrie de la cryptographie, ils ont toujours été anti-Davos", a déclaré un délégué à CNBC.





"Dimanche, Tether, la société à l'origine du stablecoin USDT, a installé un stand offrant des pizzas gratuites sur la Promenade pour le Bitcoin Pizza Day . Le 22 mai 2010, un programmeur a acheté une pizza en utilisant le bitcoin et il est largement considéré comme la première transaction en utilisant la crypto-monnaie. La journée est célébrée chaque année par la communauté crypto."





Un autre délégué a fait remarquer que les sociétés de cryptographie "déversaient de l'argent".





Ce délégué n'est évidemment pas un fan de pizza. Passons à autre chose.

Toutes les crypto-monnaies sont égales, mais certaines crypto-monnaies sont plus égales que d'autres





La "ferme crypto" est-elle surpeuplée ? Je ne veux pas descendre dans ce terrier de lapin. Y avait-il des lapins dans "La ferme des animaux" d'Orwell ? Je ne m'en souviens pas. Cela fait longtemps.





Je veux croire que nous vivons dans une crypto-démocratie . Ainsi, des questions telles que "avons-nous vraiment besoin d'eux tous" ou "doivent-ils vraiment être si nombreux" semblent pour le moins hors de propos.





"Le récent marché baissier de la crypto-monnaie a été bien accueilli par les acteurs de l'industrie car ils ont déclaré que c'était une chance de se débarrasser des mauvais acteurs et de se concentrer sur la construction de produits. Beaucoup ont dit qu'ils s'attendaient à ce que des milliers de crypto-monnaies s'effondrent."





Heureusement que je ne suis pas un "acteur de l'industrie", mais juste un humble lauréat du prix Noonies à deux reprises. Donc, je ne déciderai pas quelle crypto-monnaie vit ou meurt. Il y a cent fois moins de monnaies fiduciaires dans le monde par rapport aux crypto-monnaies. Et alors?! Quel est le problème avec ces monnaies fiduciaires de toute façon ?





"La monnaie fiduciaire est une monnaie émise par le gouvernement qui n'est pas adossée à une matière première telle que l'or. La monnaie fiduciaire donne aux banques centrales un plus grand contrôle sur l'économie car elles peuvent contrôler la quantité d'argent imprimée. La plupart des monnaies papier modernes, telles que le dollar américain , sont des monnaies fiduciaires."





Ah, je vois. Gouvernements. Contrôler. Impression. Qu'est ce qui pourrait aller mal?









Les guerres civiles de la cryptographie





Alors, quelles crypto-monnaies sont les préférées de Davos ? Qui va choisir ? Qui a le droit de choisir ? Cela ne devrait-il pas être le marché lui-même, pas les grands garçons de la crypto ou les gouvernements ? Oh, j'en demande probablement trop.





"Vous avez peut-être entendu parler des stablecoins . Il s'agit d'un type de crypto-monnaie qui est censé être rattaché à un actif du monde réel. En pratique, les stablecoins comme tether ou USD Coin, qui visent à refléter le dollar américain un à un. , sont adossés à des actifs réels tels que des devises ou des obligations. Ils détiennent une réserve de ces actifs afin de maintenir un arrimage au dollar.





Oui, j'ai entendu et appris une ou deux choses sur les stablecoins. Mais, où allez-vous avec ce CNBC ?





"Vous avez peut-être également entendu parler de la débâcle entourant un terraUSD ou UST. Il s'agit d'un soi-disant stablecoin algorithmique. Au lieu de maintenir son ancrage en ayant une réserve d'actifs, il vise à imiter le dollar américain et à maintenir la stabilité grâce à un algorithme complexe ."





Je peux sentir un parti pris ici. Essayez-vous de mettre tout le blâme sur ces "algorithmes complexes ?"





"L'industrie de la cryptographie a tenté d'avertir les utilisateurs pour s'assurer qu'ils connaissent la différence entre un stablecoin algorithmique, comme terraUSD, et d'autres qui sont soutenus par des actifs. L'effondrement de terraUSD" a clairement montré aux gens que tous les stablecoins ne sont pas créés égaux ". a déclaré Jeremy Allaire, PDG de Circle, l'une des sociétés à l'origine de l'émission de l'USDC . "Et cela aide les gens à faire la différence entre une monnaie numérique en dollars bien réglementée, entièrement réservée et adossée à des actifs, comme l'USDC, et quelque chose comme ça (terraUSD) .”





J'aimerais entendre l'autre côté de cette histoire de crypto. Qu'est-ce que les gars de l'algorithmique ont à dire sur ces "avertissements ?" Mais, devinez quoi. Il semble que Davos, les médias et les gouvernements aient déjà choisi leur camp dans cette guerre civile cryptographique.





« Nous sommes dans un marché baissier. Et je pense que c'est bien. C'est bien, car cela va effacer les gens qui étaient là pour de mauvaises raisons », a déclaré Perez de la Fondation Web3.





Donc, c'est toujours la purge, juste une purge contrôlée et sélective.





Méfiez-vous des gouvernements offrant des cadeaux – Règlement





"En mars, le président américain Joe Biden a signé un décret appelant le gouvernement à examiner les risques et les avantages des crypto-monnaies. Pourtant, il n'y a pas de réglementation majeure sur les crypto-monnaies aux États-Unis et dans d'autres grandes économies."





Nous avons donc commencé avec les crypto-monnaies 19K. Je me demande combien vont survivre à l'hiver de la crypto et au printemps de réglementation du gouvernement ? L'avenir de la finance ne pourrait pas être plus brillant avec le système de castes cryptographiques : les crypto-monnaies "traditionnelles" telles que Bitcoin et Ethereum, les stablecoins "miroirs" et les stablecoins "algorithmiques". Ai-je laissé de côté une catégorie de crypto-monnaie, involontairement ?





Béni soient les nouveaux pères de la finance pour nous avoir permis de purger et de nettoyer nos crypto-monnaies. Béni soit l'Amérique, une nation crypto renaissante.