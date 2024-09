Les systèmes monétaires Proof of Stake ne sont pas nouveaux. Le fait est que la preuve de participation a été tentée à plusieurs reprises. Cela échoue toujours… éventuellement. Le temps qu'il faut pour échouer dépend généralement de la discipline des participants.





Le système Proof of Stake sous lequel nous fonctionnons actuellement semble un peu fragile. L'effondrement des systèmes financiers mondiaux en 2008-09 a incité "Satoshi Nakomoto" à créer Bitcoin. Le cri d'une nouvelle ère de l'argent régnait à l'époque. Les banques centrales seront en mesure de gérer cela très bien était la position de beaucoup en 2008-09.





Les prix de l'or sont restés assez stables par rapport à toutes les crises financières précédentes, mais il y avait la puanteur de la manipulation des prix de l'or lourde dans l'air. JP Morgan a maintenant payé une amende de près d'un milliard de dollars pour son rôle dans une telle manipulation. Satoshi a créé Bitcoin en réponse à cet environnement. Il / Elle / Ils ont peut-être considéré le manque de réaction du prix de l'or comme un très mauvais signe et une motivation puissante pour écrire du code pour y remédier.





Un examen attentif révèle que beaucoup d'argent a été créé aux États-Unis, puis expédié à l'étranger pour faire fonctionner les banques étrangères à l'époque. Puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale, les États-Unis avaient un énorme intérêt à maintenir la confiance dans le système qui avait le dollar comme monnaie de réserve. Les États-Unis ont payé en 2008 , mais la foi a néanmoins été ébranlée.





Le fait que le dollar américain soit la monnaie de réserve mondiale n'est pas un hasard des circonstances. Il a été orchestré par des négociateurs américains après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont devenus le plus grand acteur du programme monétaire Proof of Stake après la Seconde Guerre mondiale connu sous le nom de Bretton Woods. Les États-Unis possédaient la majeure partie de l'or mondial. Cela a donné le pouvoir aux États-Unis et ils ont pu orienter les choses dans une direction favorable. Le système de Bretton Woods a mis en place un système de règles, d'institutions et de procédures pour réglementer la système monétaire international , et créé le FMI et le Groupe de la Banque mondiale .





Les États-Unis ont insisté pour que le système de Bretton Woods soit basé à la fois sur l'or et sur le dollar américain. La position économique et financière dominante des États-Unis a apporté de grands avantages. Comme tout était libellé en dollars, les États-Unis disposaient d'une grande latitude dans leur capacité à imprimer davantage de devises. Depuis le début de Bretton Woods, le dollar était une monnaie fiduciaire partielle.





Il y avait une échappatoire à Bretton Woods et tout le monde le savait, mais les États-Unis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, l'échappatoire a été de plus en plus exploitée par les États-Unis. La monnaie des États-Unis n'était pas vraiment adossée à l'or selon certains des autres signataires. Les Français en particulier ne croyaient pas que la monnaie des États-Unis était vraiment soutenue par des lingots d'or.





Les Français ont commencé à protester contre la nature fiduciaire partielle du dollar. L'Amérique a nié cela, mais Charles De Gaulle a ensuite enseigné aux États-Unis une leçon de monnaie fiduciaire . Dans les années soixante, il a commencé à convertir tous les dollars en mains françaises en or. C'était la promesse de Bretton Woods, les dollars pouvaient être convertis en lingots d'or à tout moment. Parce que les États-Unis avaient tiré parti de l'échappatoire fiduciaire, il est devenu beaucoup trop coûteux à soutenir.





Le 15 août 1971, les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar américain en or. Cela a effectivement mis fin au système de Bretton Woods, faisant du dollar une monnaie fiduciaire. Peu de temps après, de nombreuses autres nations ont emboîté le pas et sont devenues flottantes. Le système de Bretton Woods était complètement mort en 1973. Depuis 1973, les monnaies se caractérisent par des taux de change flottants.





À partir de ce moment, le dollar américain a été une monnaie fiduciaire sans véritable soutien autre que la pleine foi et le crédit des États-Unis. Cependant, parce que les États-Unis sont restés la nation la plus puissante et la plus riche de la planète, le dollar est resté la monnaie de réserve mondiale. En tant que tel, le monde a fonctionné sous une sorte de régime de preuve de participation. La Banque mondiale et le FMI maintiennent un compte de partie prenante pour quelque chose appelé droits de tirage spéciaux.





Allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) L'allocation de DTS à chaque pays membre est basée sur les quotes-parts du membre au FMI. Plus l'économie d'un pays est forte, plus ses parts de quota sont élevées. Par exemple, les États-Unis ont 82 994 actions, tandis que l'Afghanistan a 323 actions.

Plus un pays a de parts de quota, plus il verse au FMI, ce qui lui confère un plus grand pouvoir de vote. La part des DTS des économies émergentes et en développement est d'environ 42,2 %. De ce montant, 3,2 % sont destinés aux pays à faible revenu.





Les États-Unis, en tant que plus grand acteur de ce système monétaire mondial, ont une tendance naturelle à exploiter le système de manière responsable. Tant que les États-Unis respectent l'État de droit et gèrent leur monnaie de manière responsable, le reste du monde est enclin à jouer le jeu. Le monde a en fait joué le jeu pendant un certain temps, même si les États-Unis se sont taillé la part du lion des bénéfices en tant que plus grand acteur du système.





Lorsque tout est libellé en dollars, il est plus facile d'imprimer des devises supplémentaires en dollars. Les États-Unis fournissaient des devises AU MONDE, pas seulement à l'Amérique. Cela a eu de nombreuses « récompenses » pour la nation fournissant au monde sa monnaie de réserve. Post-Bretton Woods est en fait un régime de preuve de participation. Tant que les États-Unis agissaient de manière responsable, tout allait bien. L'Amérique a obtenu la plupart des récompenses, mais le monde a également bénéficié d'une monnaie de réserve stable.





Malheureusement, la cupidité et la corruption ont paralysé les États-Unis. L'État de droit est remis en question alors que le Congrès débat d'une récente insurrection. La débâcle des swaps sur défaillance de crédit et le gel du marché du crédit qui en a résulté en 2008-2009 étaient le résultat direct d'une mauvaise réglementation par le plus grand acteur du système monétaire post-Bretton Woods Proof of Stake.





Toutes les personnes responsables et informées ont compris que le système post-Bretton Woods était en plein déclin. Un retour à l'or semblait inévitable, mais tous savaient que cette option était extrêmement impraticable. Ce fut un chemin rempli de douleur, alors lorsque les États-Unis ont réuni tous les investisseurs étrangers , la plupart étaient enclins à simplement pousser un soupir de soulagement.





La preuve de participation échoue TOUJOURS. Cela dépend simplement de la durée pendant laquelle les parties prenantes peuvent conjurer l'inévitable entropie de la corruption et de la cupidité. Lorsque les systèmes Proof of Stake échouent, il est TELLEMENT pénible que beaucoup s'accrochent jusqu'à la fin amère.





Pas Satoshi Nakamoto cependant. Il/Elle/Ils ont fait quelque chose au sujet des fissures évidentes apparaissant dans le système. Il/Elle/Ils ont créé une nouvelle version de l'or en Bitcoin. Bitcoin est devenu un atout de preuve de travail à peu près de la même manière que l'or. Vous devez travailler pour obtenir l'or et vous y accrocher.





Il semble que le système post-Bretton Woods Proof of Stake soit sur le point de succomber à l'inévitable entropie. Il est très difficile d'adopter avec enthousiasme tout autre système de preuve de participation avec cette connaissance préalable. À certains égards, la preuve de participation est une sorte de schéma de Ponzi. Tant que tout le monde joue le jeu et que les règles ne sont pas trop mal jouées, cela peut durer assez longtemps. C'est un chemin tentant mais qui demande beaucoup de confiance et de discipline qui n'est pas toujours immédiatement comprise tant que le chemin n'a pas été parcouru.





Appeler Proof of Stake un sauveur est exagéré. Appeler Proof a Stake un palliatif… peut-être. Appeler Proof of Stake quelque chose de nouveau n'est tout simplement pas vrai. À mon avis, Proof of Stake est un système fiduciaire où les plus grandes parties prenantes gagnent toujours et tous les autres… eh bien… ils peuvent tout simplement le sucer.