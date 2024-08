La Fondation Bahamut annonce le lancement de trois projets DeFi et les gagnants de la Bahamut Arena

La Fondation a annoncé le programme de subventions pour soutenir l'écosystème croissant de Bahamut et favoriser l'expansion de projets et d'applications décentralisés. Cette initiative offre un soutien multiforme à un large éventail de projets basés sur des catégories tournant principalement, mais sans s'y limiter, DeFi, les jeux et les NFT.





Bahamut Blockchain a déjà été témoin des résultats positifs du programme de subventions avec le dernier lancement de 3 projets DeFi : Lolik, Mutuari et SilkSwap.





Ces plateformes ont passé avec succès toutes les étapes de qualification et, après un processus de développement approfondi, sont désormais disponibles sur la blockchain Bahamut. L’apparition de nouveaux projets DeFi augmentera sûrement l’évolutivité et l’adaptabilité de la pièce native de Bahamut, FTN, et élargira sa convivialité et sa pertinence.





Mutuari est un protocole de prêt conçu pour les prêts et emprunts décentralisés d'actifs directement sur Bahamut. Mutuari donne aux utilisateurs l'accès à divers actifs cryptographiques, notamment FTN, USTD, USDC, stFTN, et est accessible via tous les portefeuilles non dépositaires prenant en charge EVM, parmi lesquels Fastex Wallet, Metamask et WalletConnect. Le projet a été sélectionné et a accompli avec succès la tâche dans la catégorie « Protocole de prêt » avec un prix de 60 000 FTN.





Lolik est le prochain projet qui a reçu une subvention de la Fondation Bahamut. Il s'agit d'une plate-forme de jalonnement liquide qui prend en charge le jalonnement sur les principales blockchains telles que Bahamut, avec d'autres blockchains, notamment Ethereum et Polygon, à venir. Avec Lolik, chaque utilisateur peut gagner des récompenses en participant aux processus de validation de la blockchain directement avec son portefeuille Web3.

\Et la dernière est la plateforme de trading DeFi, SilkSwap qui permet aux utilisateurs de profiter du trading peer-to-peer et de transactions faciles et rapides. L'application reste fidèle à un pur concept Web3, éliminant totalement toute interaction avec des tiers.



Le processus de candidature se poursuit, acceptant de plus en plus de candidatures. La description étape par étape du processus de candidature et des informations sur les catégories préférables et leur financement sont disponibles sur Bahamut.io/grants . Le processus est transparent et équitable, tout en restant réel avec web3.





La Fondation Bahamut annonce actuellement la liste des candidatures approuvées qui commenceront à construire leurs projets sur Bahamut à travers le concours Bahamut Arena et leur souhaite la meilleure des chances et la réussite de leurs projets.

Laboratoires Gotbit

Catégorie - Agrégateur DEX

Fonds de prix de catégorie - 40 000 FTN

Délai de livraison - 2 mois

Savoir perdu

Catégorie - Marché NFT

Fonds de prix de catégorie - 40 000 FTN

Délai de livraison- 4 mois

Blockstars (Loterie gourmande)

Catégorie - Jeu décentralisé

Fonds de prix de catégorie - 13 000 FTN

Délai de livraison - 1 mois

Erinacée RNG Oracle

Catégorie - RNG Oracle

Fonds de prix de catégorie - 50 000 FTN

Délai de livraison - 3 mois

Erinaceus Flux de prix Oracle

Catégorie - Prix Flux oracle

Fonds de prix de catégorie - 50 000 FTN

Délai de livraison - 3 mois



De plus, la Fondation Bahamut organise une série de rencontres dans les __ ftNFT Phygital Spaces __ situés à Dubaï, Venise et Erevan. Ces événements sont conçus pour promouvoir l'engagement communautaire en réunissant des développeurs Web3, des nouveaux arrivants et des passionnés. Les rencontres visent à favoriser la croissance et le développement au sein du secteur Web3 mondial et local grâce à l'échange de connaissances et à la collaboration.





De plus, un partenariat avec l'Université d'État d'Erevan a été annoncé pour soutenir l'éducation blockchain et le développement communautaire dans l'industrie en pleine croissance du Web3 en Arménie. Cette collaboration, formalisée par un protocole de coopération, représente une étape importante vers l'intégration de programmes d'enseignement et de recherche axés sur la blockchain et les actifs virtuels, soulignant un engagement commun à promouvoir l'éducation et le développement communautaire de la blockchain.

À propos de la Fondation Bahamut

La société basée en Suisse Fondation Bahamut reste à la pointe de l'innovation, offrant un soutien et un financement aux projets qui favorisent les progrès dans le domaine, génèrent de la valeur pour l'écosystème blockchain et amènent de nouveaux utilisateurs dans le monde du Web3, jetant ainsi les bases sur lesquelles les générations futures pourront apprendre et s'appuyer.

