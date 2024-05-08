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    Bahamut 基金会宣布启动三个 DeFi 项目以及 Bahamut Arena 获胜者经过@btcwire
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    Bahamut 基金会宣布启动三个 DeFi 项目以及 Bahamut Arena 获胜者

    经过 BTCWire3m2024/05/08
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    该计划为广泛的项目提供多方面的支持，主要涉及但不限于 DeFi、游戏和 NFT 等类别。
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    基金会宣布了资助计划，以支持 Bahamut 不断发展的生态系统并促进去中心化项目和应用程序的扩展。该计划为基于主要但不限于 DeFi、游戏和 NFT 等类别的广泛项目提供多方面的支持。


    Bahamut Blockchain 已经见证了赠款计划的成功成果，最新推出了 3 个 DeFi 项目——Lolik、Mutuari 和 SilkSwap。


    这些平台已成功通过所有资格审查阶段，经过广泛的开发过程后，现已在 Bahamut 区块链上上线。新的 DeFi 项目的出现必将提高 Bahamut 原生代币 FTN 的可扩展性和适应性，并扩大其可用性和相关性。


    穆图阿里是一种借贷协议，用于直接在 Bahamut 上进行去中心化资产借贷。Mutuari 让用户可以访问各种加密资产，包括 FTN、USTD、USDC、stFTN，并且可以通过所有支持 EVM 的非托管钱包访问，其中包括 Fastex Wallet、Metamask 和 WalletConnect。该项目已被选中并成功完成“借贷协议”类别的任务，奖金为 60,000 FTN。


    洛利克是下一个获得 Bahamut 基金会资助的项目。它是一个流动质押平台，支持在 Bahamut 等领先区块链上进行质押，以太坊和 Polygon 等其他区块链也即将推出。使用 Lolik，每个用户都可以通过使用 Web3 钱包直接参与区块链的验证过程来获得奖励。

    \最后一个是 DeFi 交易平台， SilkSwap让用户可以享受点对点交易和轻松快捷的交易。该应用程序坚持纯粹的 Web3 概念，完全消除了任何第三方交互。

    申请流程仍在继续，接受越来越多的申请。申请流程的分步说明以及优先类别及其资助的信息可在    Bahamut.io/grants 。该过程透明且公平，与 web3 保持一致。


    巴哈姆特基金会目前正在公布通过巴哈姆特竞技场竞赛的批准申请名单，这些申请将开始在巴哈姆特上构建他们的项目，并祝他们好运并成功完成他们的项目。

    Gotbit 实验室

    类别 - DEX 聚合器

    类别奖金 - 40,000 FTN

    交货期限 - 2个月

    失落的传说

    类别 - NFT 市场

    类别奖金 - 40,000 FTN
    交货期限- 4个月

    Blockstars（贪婪彩票）

    类别 - 去中心化游戏

    类别奖金 - 13,000 FTN

    交货期限 - 1个月

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    类别 - RNG Oracle

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    交货期限 - 3个月

    Erinaceus 价格动态预测器

    类别 - 价格信息预测

    类别奖金 - 50,000 FTN

    交货期限 - 3个月


    此外，Bahamut 基金会将在位于迪拜、威尼斯和埃里温的ftNFT Phygital Spaces举办一系列见面会。这些活动旨在通过聚集 Web3 开发人员、新手和爱好者来促进社区参与。这些见面会旨在通过知识交流和协作促进全球和本地 Web3 领域的增长和发展。


    此外，亚美尼亚还宣布与埃里温国立大学建立合作伙伴关系，以支持亚美尼亚不断发展的 Web3 行业的区块链教育和社区发展。此次合作通过合作备忘录正式确定，代表着朝着整合以区块链和虚拟资产为重点的教育和研究项目迈出了重要一步，强调了促进区块链教育和社区发展的共同承诺。

    关于巴哈姆特基金会

    总部位于瑞士的巴哈姆特基金会始终站在创新的前沿，为促进该领域进步、为区块链生态系统创造价值以及为 Web3 世界带来新用户的项目提供支持和资金，为子孙后代学习和建设奠定基础。

    这个故事由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息这里


    Rootstock Grants Program
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