Bahamut 基金会宣布启动三个 DeFi 项目以及 Bahamut Arena 获胜者

基金会宣布了资助计划，以支持 Bahamut 不断发展的生态系统并促进去中心化项目和应用程序的扩展。该计划为基于主要但不限于 DeFi、游戏和 NFT 等类别的广泛项目提供多方面的支持。
Bahamut Blockchain 已经见证了赠款计划的成功成果，最新推出了 3 个 DeFi 项目——Lolik、Mutuari 和 SilkSwap。
这些平台已成功通过所有资格审查阶段，经过广泛的开发过程后，现已在 Bahamut 区块链上上线。新的 DeFi 项目的出现必将提高 Bahamut 原生代币 FTN 的可扩展性和适应性，并扩大其可用性和相关性。
\最后一个是 DeFi 交易平台，
申请流程仍在继续，接受越来越多的申请。申请流程的分步说明以及优先类别及其资助的信息可在
巴哈姆特基金会目前正在公布通过巴哈姆特竞技场竞赛的批准申请名单，这些申请将开始在巴哈姆特上构建他们的项目，并祝他们好运并成功完成他们的项目。
类别 - DEX 聚合器
类别奖金 - 40,000 FTN
交货期限 - 2个月
类别 - NFT 市场
类别奖金 - 40,000 FTN
交货期限- 4个月
类别 - 去中心化游戏
类别奖金 - 13,000 FTN
交货期限 - 1个月
类别 - RNG Oracle
类别奖金 - 50,000 FTN
交货期限 - 3个月
类别 - 价格信息预测
类别奖金 - 50,000 FTN
交货期限 - 3个月
此外，Bahamut 基金会将在位于迪拜、威尼斯和埃里温的ftNFT Phygital Spaces举办一系列见面会。这些活动旨在通过聚集 Web3 开发人员、新手和爱好者来促进社区参与。这些见面会旨在通过知识交流和协作促进全球和本地 Web3 领域的增长和发展。
此外，亚美尼亚还宣布与埃里温国立大学建立合作伙伴关系，以支持亚美尼亚不断发展的 Web3 行业的区块链教育和社区发展。此次合作通过合作备忘录正式确定，代表着朝着整合以区块链和虚拟资产为重点的教育和研究项目迈出了重要一步，强调了促进区块链教育和社区发展的共同承诺。
总部位于瑞士的
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