La crypto-monnaie ne brise pas la banque – elle devient la banque

Plus de 15 grandes entreprises d’actifs numériques, dont Circle, Paxos, BitGo et Coinbase, poursuivent activement les licences bancaires américaines. Leur objectif ultime est d’obtenir un accès direct au système de compte principal de la Réserve fédérale – une infrastructure réservée à l’élite du monde financier.





Un compte principal de la Fed offre plus que simplement des règlements plus rapides et moins chers. C'est le point d'entrée dans le cœur même de l'infrastructure financière américaine, en éliminant les intermédiaires et en accordant aux institutions l'accès aux voies de paiement de la banque centrale. Mais au-delà des avantages techniques se trouve une couche de pouvoir plus profonde - la capacité d'opérer sous un cadre de réserve fractionnelle. Traditionnellement, seules une poignée d'institutions privilégiées comme JPMorgan, Goldman Sachs et BNY Mellon ont eu cet accès. Ce ne sont pas seulement des banques; ils sont des parties prenantes dans la Réserve fédérale elle-même. Avec un compte principal, ils ne sont pas seulement des paiements de règlement - ils cré





Les entreprises de crypto-monnaies veulent ce siège à la table non seulement pour améliorer l’efficacité, mais pour évoluer. L’effondrement des banques crypto-friendly telles que Silvergate et Signature a révélé à quel point la dépendance à l’égard de l’infrastructure bancaire tiers peut être fragile. L’indépendance de ces rails hérités est désormais considérée comme une nécessité, pas un luxe. Une licence bancaire fédérale ou d’État augmente également la crédibilité – à la fois avec les clients et les régulateurs – et permet à ces entreprises d’élargir leurs services: prêts, dépôts, émission de stablecoin et intégration de crypto-monnaies, tout sous un même toit réglementé.





Ce que la plupart des titres échouent à mettre en évidence, c’est qu’un compte maître de la Fed permet à une entreprise de participer au processus de création d’argent lui-même. Si Circle voulait monter 10 milliards de dollars en USDC demain, il n’aurait peut-être besoin que de détenir 1 milliard de dollars en trésorerie. Les autres 9 milliards de dollars pourraient être soutenus par des instruments de dette tokenisés ou des actifs cryptocollateralisés. C’est l’essence de la banque de réserve fractionnelle – et cela se traduit par des stablecoins. Coinbase, Paxos et d’autres sociétés crypto-natives pourraient reproduire ce modèle, introduisant une nouvelle vague de liquidité synthétique sur le marché





Fait intéressant, le gouvernement américain lui-même n’est pas aveugle au rôle potentiel de la crypto dans son livre de jeu financier.ProposéUn plan qui permettrait aux États-Unis d'acquérir jusqu'à 200 milliards de dollars en Bitcoin via une nouvelle classe d'instruments souverains connus sous le nom de BitBonds. Ces obligations sont conçues pour atteindre quatre objectifs: réduire les coûts d'intérêt sur la dette traditionnelle du Trésor, construire des réserves Bitcoin stratégiques sans imposer les citoyens, offrir un produit d'épargne sûr et axé sur la croissance aux familles américaines, et tracer une voie progressive vers la réduction de la dette nationale en tirant parti de l'appréciation des actifs plutôt que de s'appuyer uniquement sur des augmentations d'impôts ou des réductions de dépenses.Critiquede l’acquisition.





Ce que nous assistons maintenant n'est pas une prise en charge hostile de la banque par le cryptage, ni l'obsolescence de la finance traditionnelle. C'est une fusion. Si ces licences bancaires sont accordées et les comptes maîtres approuvés, les sociétés de crypto ne seront pas seulement des fournisseurs de services financiers. Ils deviendront des participants systémiques. Ils émettent du crédit, influencent les flux de capitaux, montrent des dollars numériques et peuvent même participer à la stratégie de la dette nationale. Ce n'est pas DeFi par rapport à TradFi. C'est la naissance de quelque chose de nouveau: l'infrastructure bancaire centrale alimentée par le cryptage.





Les régulateurs écoutent.Les applications sont en cours.Et l'infrastructure est en cours de construction.Le système financier est en train de se redéfinir - pas dans un renversement chaotique, mais dans une absorption méthodique.La cryptographie ne frappe plus à la porte.Il est déjà à l'intérieur du bâtiment, le plan en main.





La seule question qui reste est: qui tiendra les clés - et qui sera verrouillé?