Crypto ei riko pankkia – siitä tulee pankki

Yli 15 suurta digitaalisen omaisuuden yritystä, mukaan lukien Circle, Paxos, BitGo ja Coinbase, harjoittavat aktiivisesti Yhdysvaltain pankkilupia. Niiden lopullinen tavoite on saada suora pääsy Federal Reserve Master Account -järjestelmään - infrastruktuuriin, joka on varattu rahoitusmaailman eliitille.





Fed Master Account tarjoaa enemmän kuin vain nopeampia ja halvempia maksuja. Se on sisäänkäyntipiste Yhdysvaltojen rahoitusinfrastruktuurin ytimeen, poistaen välittäjät ja myöntämällä laitoksille pääsyn keskuspankin maksuihin. Mutta teknisten etujen ulkopuolella on syvempi vallan kerros - kyky toimia osittaisen varantokehyksen puitteissa. Perinteisesti vain harvoilla etuoikeutetuilla laitoksilla, kuten JPMorganilla, Goldman Sachsilla ja BNY Mellonilla, on ollut tämä pääsy. Nämä eivät ole vain pankkeja; ne ovat sidosryhmiä itse Federal Reserve -pankissa. Master Accountilla he eivät yksinkertaisesti maksa maksuja - he luovat synteettistä likviditeettiä, myöntävät lainoja ja moninkerta





Crypto-yritykset haluavat tämän paikan pöydällä paitsi tehokkuuden parantamiseksi myös kehittymiseksi. Kryptovapaiden pankkien, kuten Silvergate ja Signature, romahtaminen paljasti, kuinka hauras riippuvuus kolmannen osapuolen pankkiin voi olla. Riippumattomuuden saaminen näistä perinnöllisistä raiteista nähdään nyt välttämättömyydeksi, ei ylellisyydeksi. Liittovaltion tai valtion pankkilupa lisää myös uskottavuutta - sekä asiakkaiden että sääntelyviranomaisten kanssa - ja mahdollistaa näiden yritysten palvelujen laajentamisen: lainaaminen, talletukset, stablecoin-emissiointi ja fiat-krypto-integraatio, kaikki yhden säännellyn katon alla.





Mitä useimmat otsikot eivät korosta, on se, että Fed Master -tili sallii yrityksen osallistua rahan luomisprosessiin itse. Jos Circle halusi rahastaa 10 miljardia dollaria USDC: ssä huomenna, se tarvitsee ehkä vain pitää 1 miljardia dollaria valtiovarainministeriöissä. Muut 9 miljardia dollaria voitaisiin tukea tokenisoiduilla velkainstrumentteilla tai kryptokollateralisoiduilla varoilla. Tämä on osittaisen varantopankin ydin - ja se tulee stablecoineihin. Coinbase, Paxos ja muut kryptovalmistajat voisivat kopioida tämän mallin, joka tuo uuden synteettisen likviditeetin aallon kryptomarkkinoille. Tämän likviditeetin myötä tulee hintamyrkytys, ja momentin myötä tulee vakuudellinen arvo





Mielenkiintoista on, että Yhdysvaltain hallitus itse ei ole sokea kryptovaluutan mahdolliselle roolille taloudellisessa pelikirjassaan.EhdotettuNämä joukkovelkakirjalainat on suunniteltu saavuttamaan neljä tavoitetta: vähentämään perinteisen valtionvelan korkokustannuksia, rakentamaan strategisia Bitcoin-varantoja verottamatta kansalaisia, tarjoamaan turvallista ja kasvua ohjaavaa säästötuotetta amerikkalaisille perheille ja suunnittelemaan vähitellen polkua kansallisen velan vähentämiseen hyödyntämällä omaisuuserien arvostusta sen sijaan, että luottaisivat pelkästään veronkorotuksiin tai menojen leikkauksiin.kryptointiinja hankintaan.





Mitä me nyt todistamme, ei ole kryptopankkien vihamielinen omistaminen, ei myöskään perinteisen rahoituksen vanhentuminen. Se on fuusio. Jos nämä pankkilupat myönnetään ja Master Accounts hyväksytään, kryptopalveluyritykset eivät ole pelkästään rahoituspalvelujen tarjoajia. Niistä tulee järjestelmällisiä osallistujia. He antavat luottoa, vaikuttavat pääomavirtoihin, mittaavat digitaalisia dollareita ja ehkä jopa osallistuvat kansalliseen velkastrategiaan. Se ei ole DeFi versus TradFi. Se on jotain uutta: krypto-pohjainen keskuspankkiinfrastruktuuri.





Aikajana lyhenee. Sääntelyviranomaiset kuuntelevat. Sovellukset ovat käynnissä. Ja infrastruktuuri rakennetaan. Rahoitusjärjestelmä määritellään uudelleen - ei kaoottisessa kaatumisessa, vaan menetelmällisessä imeytymisessä. Crypto ei enää koputa ovelle.





Ainoa jäljellä oleva kysymys on: kuka pitää avaimet – ja kuka lukitaan?