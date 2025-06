Crypto no está rompiendo el banco - se está convirtiendo en el banco

Más de 15 grandes empresas de activos digitales, incluyendo Circle, Paxos, BitGo y Coinbase, están persiguiendo activamente las licencias bancarias estadounidenses. Su objetivo final es obtener acceso directo al sistema de cuenta principal de la Reserva Federal, una infraestructura reservada a la élite del mundo financiero. Esto no es una cuestión de simple conveniencia. Se trata de cambiar fundamentalmente el papel de la criptografía de disruptor a arquitecto dentro del sistema existente.





Una cuenta principal de la Fed ofrece más que una liquidación más rápida y más barata. Es el punto de entrada en el núcleo de la infraestructura financiera estadounidense, eliminando a los intermediarios y otorgando a las instituciones acceso a las vías de pago del banco central. Pero más allá de las ventajas técnicas, hay una capa de poder más profunda: la capacidad de operar bajo un marco de reservas fraccionales. Tradicionalmente, solo un puñado de instituciones privilegiadas como JPMorgan, Goldman Sachs y BNY Mellon han tenido este acceso. Estos no son sólo bancos; son partes interesadas en la propia Reserva Federal. Con una cuenta principal, no son simplemente pagos de liquidación: están creando liquidez sintética, emitiendo préstamos y multiplicando las reservas de manera que forman el flujo de capital en toda la economía.





Las empresas de criptomonedas quieren este asiento en la mesa no solo para mejorar la eficiencia, sino para evolucionar. El colapso de los bancos amigables con criptomonedas como Silvergate y Signature reveló lo frágil que puede ser la dependencia de la infraestructura bancaria de terceros. Ganar independencia de estas vías heredadas ahora se ve como una necesidad, no un lujo. Una licencia bancaria federal o estatal también aumenta la credibilidad - tanto con clientes como con reguladores - y permite a estas empresas ampliar sus servicios: préstamos, depósitos, emisión de stablecoin e integración de criptomonedas, todo bajo un techo regulado.





Lo que la mayoría de los titulares no destacan es que una Cuenta Maestra de la Fed permite a una compañía participar en el proceso de creación de dinero en sí. Si Circle quería minar $ 10 mil millones en USDC mañana, quizás solo necesite mantener $ 1 mil millones en Tesoros. Los otros $ 9 mil millones podrían ser respaldados por instrumentos de deuda tokenizados o activos cripto-collateralizados. Esa es la esencia del banco de reservas fraccionarias – y está llegando a los stablecoins. Coinbase, Paxos y otras empresas nativas de criptografía podrían replicar este modelo, introduciendo una nueva ola de liquidez sintética en el mercado de criptografía. Con esa liquidez viene el impulso del precio, y con el impulso viene el valor collateral – lo que a su vez permite más emisión. Esta





Curiosamente, el propio gobierno de Estados Unidos no está ciego ante el papel potencial de la criptografía en su juego financiero.PropuestoUn plan que permitiría a los Estados Unidos adquirir hasta 200 mil millones de dólares en Bitcoin a través de una nueva clase de instrumentos soberanos conocidos como BitBonds. Estos bonos están diseñados para alcanzar cuatro objetivos: reducir los costos de interés en la deuda tradicional del Tesoro, construir reservas estratégicas de Bitcoin sin imponer impuestos a los ciudadanos, ofrecer un producto de ahorro seguro y orientado al crecimiento a las familias estadounidenses, y trazar un camino gradual hacia la reducción de la deuda nacional aprovechando la valoración de los activos en lugar de depender únicamente de aumentos de impuestos o recortes de gastos. Bajo este plan, el 90% de los ingresos de los bonos irían hacia las operaciones del gobierno convencional, mientras que el 10% restante se usaría para comprar Bitcoin.CriptoLa adquisición .





Lo que estamos viendo ahora no es una adquisición hostil de la banca por cripto, ni la obsolescencia de la financiación tradicional. Es una fusión. Si se otorgan estas licencias bancarias y se aprueban las Cuentas Maestras, las compañías de cripto no solo serán proveedores de servicios financieros. Se convertirán en participantes sistémicos. Emitirán crédito, influirán en los flujos de capital, monetizarán dólares digitales y tal vez incluso participarán en la estrategia de deuda nacional. Eso no es DeFi versus TradFi. Eso es el nacimiento de algo nuevo: la infraestructura bancaria central impulsada por cripto.





La línea de tiempo se está acortando. Los reguladores están escuchando. Las aplicaciones están en. Y se está construyendo la infraestructura. El sistema financiero está siendo redefinido - no en un derrocamiento caótico, sino en una absorción metódica. Crypto ya no está llamando a la puerta. Ya está dentro del edificio, el plan en la mano.





La única pregunta que queda es: ¿quién tendrá las llaves y quién será bloqueado?