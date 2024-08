La Rainbowfication du logo Hacker Noon : Joyeux mois de la fierté !

Avertissement : Hacker Noon ne veut en aucun cas profiter du mois de la fierté. Nous reconnaissons qu'en tant que publication technologique, ce geste symbolique est le moins que nous puissions faire pour soutenir les communautés LGBTQA+ à travers le monde – pour aider à promouvoir la libération et sensibiliser davantage de personnes dans l'esprit de la fierté. Ce n'est que le début, attendez-vous à d'autres choses à venir alors que nous travaillons chaque jour pour favoriser la diversité et la fluidité dans la communauté, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Hacker Noon.





Salut à tous, Kien ici - votre personne qui écrit à peine une histoire pendant les 3 années de travail chez Hacker-Noon-Brand-Executive.

Pour être franc, écrire un essai complet n'est pas ma tasse de thé - et c'est probablement la raison pour laquelle je mets beaucoup trop de temps à retourner à l'université - mais quand je le fais, c'est généralement pour des occasions spéciales.

Dans certains cas, c'est le lancement de Slogging (un logiciel qui transforme les conversations Slack en histoires avec un seul bouton) où Hang et moi avons discuté du bœuf qui tourne autour de Gamestop et Robinhood . Dans d'autres cas, c'est généralement moi qui suis menacé par une certaine personne du directoire dont je ne divulguerai pas le nom (c'était Linh, la maman de l'équipe).

Aujourd'hui, l'esprit du Mois de la Fierté 🏳️‍🌈 a sorti ce paresseux paresseux de son lit et a pris un stylo (techniquement un clavier) pour écrire une histoire pour la deuxième fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arc-en-ciel le logo Hacker Noon, ou n'importe quel logo de votre choix, pour célébrer avec les communautés LGBTQA+ du monde entier !

Tout d’abord, je dois faire quelques recherches.

Le drapeau de la fierté a-t-il été mis à jour récemment ? Qu'est-ce qui est différent avec le Mois de la Fierté 2021 ? Comment l’esprit de la Pride devrait-il s’exprimer au mieux à travers votre travail ?

Toutes ces questions devraient trouver une réponse dans votre recherche.

Les couleurs du logo Hacker Noon Pride sont inspirées du Progress Pride Flag de Philadelphie , qui a été redessiné par Daniel Quasar en 2018. Nous avons décidé d'opter pour le design moderne du Pride Flag car il intègre les couleurs qui représentent les transgenres et le noir et communautés brunes, qui ont toutes joué un rôle important dans la conduite des émeutes de la fierté dans le passé. Sans eux, la fierté n’aurait pas lieu aujourd’hui. Dans cet esprit, nous espérons que ce logo pourra souligner l’importance de l’inclusivité.

« Avec tout ce qui se passe en ce moment, cela semble être le bon moment pour faire de ce drapeau le symbole principal par défaut de la communauté [LGBTQ+] », Chris Godfrey, journaliste du Guardian .

source

Après avoir fait des recherches, vous aurez une idée globale de ce que vous ferez avec le logo de votre choix. Certaines entreprises changent d’arrière-plan tandis que d’autres appliquent les drapeaux arc-en-ciel directement sur leurs marques. Dans ce cas, nous nous amuserons avec les couleurs du fond.

Ensuite, lancez Illustrator CC. Que la fête commence.

Étape 1 : Le drapeau de la fierté du progrès

Créez des rectangles du drapeau, empilés les uns sur les autres.

Étape 2 : Le contexte

Créez un nouveau plan de travail de 1 000 px sur 1 000 px

Faites glisser les 6 couleurs de l'arc-en-ciel vers le plan de travail

Regroupez-les

Redimensionnez le groupe à 1000px par 1000px





Avec l'outil « Rectangle Arrondi », dessinez un rectangle avec :



Hauteur et largeur : 1 000 px

Rayon de coin : 100 px

Vide, sans bordure



Hauteur et largeur : 1 000 px Rayon de coin : 100 px Vide, sans bordure Empilez le rectangle au-dessus des couleurs, alignez le centre verticalement et horizontalement.

Sélectionnez les deux objets -> Créer un masque d'écrêtage

Étape 3 : L'Ombre

Sélectionnez un logo de votre choix, placez-le au milieu.

BTW, Hacker Noon a récemment obtenu une marque déposée par l'USPTO , je ne peux pas m'en vanter assez !

Avec l'outil Plume, créez une ligne à 315 degrés depuis le(s) bord(s) le plus éloigné(s) du logo jusqu'à l'extérieur des cadres du Artboard. Il s'agit de créer l'ombre du logo. Dans le cas du logo Hacker Noon, l'ombre passe par 4 bords, à savoir le coin le plus à droite et 3 des coins gauches (illustrés dans le GIF ci-dessous)

Disposez les 4 blocs d'ombre sous le logo

Avec l'outil "Ligne", tracez une ligne à 45 degrés

Sélectionnez la ligne -> Créer un guide

Faites glisser les 5 autres couleurs vers le groupe Artboard, puis inclinez-les à 315 degrés. Assurez-vous que les bords du groupe sont alignés avec les bords de l'ombre à l'arrière, tandis que le haut du groupe touche la ligne directrice (haha, vous comprenez ?)

(haha, vous comprenez ?) Copiez le groupe de couleurs (*)

Disposez le groupe de couleurs pour qu'il passe sous le premier bloc d'ombre

Sélectionnez les deux objets -> Créer un masque d'écrêtage

(*) Collez le groupe de couleurs, alignez-les une fois de plus sur les bords des blocs d'ombre et du guide.

Effectuez les mêmes tâches pour les 3 autres blocs d'ombre

Résultat de l'étape 3

Étape 4 : Retouches !

Avec l'outil "Rectangle Arrondi", dessinez un autre rectangle avec les mêmes dimensions que l'actuel, laissez-le vide et sans bordure.

Alignez le rectangle au centre

Regroupez les blocs d’ombre ensemble

Sélectionnez à la fois le rectangle nouvellement créé et le groupe de blocs d'ombre -> Créer un masque d'écrêtage

Isoler le groupe de couleurs de l'arrière-plan

Inclinez le groupe de couleurs à 45 degrés

Ajuster en fonction du cadre rectangle

ET, VOILA !

Ci-dessus se trouve le didacticiel rapide sur la façon d'arc-en-ciel littéralement tout, dans le style Hacker Noon. Oui, n'hésitez pas à copier le nôtre et à diffuser la positivité, la diversité et le caractère unique auprès de vos amis, de votre famille et des autres personnes autour de vous. Commençons à célébrer le mois de la fierté avec Hacker Noon !

Je ferai un retour avec plus de tutoriels, probablement sur la conception de cyborgs Hacker Noon, comme ce Dr.One.

Backstory par @ Limarc , notre VP Croissance

Jusqu'à la prochaine fois, c'était Kien, votre directeur de marque.