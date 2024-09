Hacks et trucs

Quelle semaine remplie de drames ce fut. Il y avait des nouvelles d'un acquisition majeure , fuites , hacks , ' la fusion ', et, pour couronner le tout, un développement sain concernant la planète. Si vous êtes un joueur, vous avez probablement aussi regardé le Nintendo Direct et Playstation État des lieux , et probablement entendu parler d'EVGA rupture publique avec Nvidia.





Mais malgré tant de choses qui se passent, Facebook 👑 était apparemment au sommet de toutes les têtes. Classé n ° 1 cette semaine, le géant des médias sociaux a maintenu son meilleur classement pendant quatre semaines consécutives. Bill George, chercheur principal à la Harvard Business School et ancien PDG de la société de technologie médicale Medtronic, a récemment Raconté CNBC que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, était un frein à l'avenir de l'entreprise et était voué à l'échec en tant que leader.





Alors que Zuckerberg décline en tant que leader, il en va de même pour la santé mentale des utilisateurs de Facebook. UN nouvelle étude publié par l'American Economic Review confirme le lien entre Facebook et une "aggravation" des rapports d'anxiété et de dépression chez les étudiants.





Alors que la société mère de Facebook Méta a été conscient du mal ses produits causent, il ne semble pas s'en soucier. Tout récemment, il dissous l'équipe dite d'Innovation Responsable dont la mission était de répondre aux préoccupations sur les inconvénients potentiels des produits de Meta, qui incluent Facebook, WhatsApp et Instagram .

Microsoft, Adobe, Figma : A Tale of Three 👾

Les dernières semaines annonce surprise ce Adobe va acquérir son concurrent Figma pour la modique somme de 20 milliards de dollars (ou 100x des revenus annuels de Figma) a surpris tout le monde dans l'équipe HackerNoon. Bien qu'Adobe n'ait peut-être pas été aussi haut dans le classement cette semaine (il s'est classé n ° 61), l'acquisition et les nouvelles qui en ont résulté ont entraîné une augmentation de 150% de l'intérêt des tendances pour le fabricant de Photoshop et XD.





Il y a un peu d'histoire entre Adobe et Figma, et la colle qui a tout gardé ensemble était Microsoft , qui s'est classé n ° 5 dans le classement de cette semaine. Comme ce rapport de CNBC fait remarquer , Figma était un gros problème chez Microsoft et une écrasante majorité d'employés du géant de la technologie préféraient l'outil de conception collaborative au XD d'Adobe, soulevant des doutes sur l'avenir de Microsoft. relation intime avec son compagnon de lit Adobe.





Avec l'acquisition cependant, Adobe devrait devenir plus proche encore à Microsoft et aux prime c'est payant d'acheter Figma peut mieux s'expliquer comme un sentier d'accéder à une audience encore plus large pour ses produits et maintenir sa domination dans le monde du design.

Hacker Trolls Uber, Rockstar Games 🤠

Uber a commencé à tendance la semaine dernière après qu'un individu violé les systèmes internes de l'entreprise en se faisant passer pour un informaticien et en incitant un employé à partager son mot de passe. Le pirate a ensuite continué à laisser une note dans l'application de messagerie Slack interne de l'entreprise.





Pas satisfait du hack, la même personne, qui se fait appeler Teapotuberhacker sur internet, alors apparemment violé Les systèmes de Rockstar Games et ont vidé des images du prochain jeu vidéo Grand Theft Auto VI tout en affirmant qu'ils avaient accès au code source du méga-populaire Grand Theft Auto V. Maintenant, l'utilisateur essaie d'obtenir Rockstar et l'éditeur Take-Two Interactive à négocier un éventuel accord tandis que offre de vente le code source de GTA V pour pas moins cinq chiffres à quiconque peut payer.





Naturellement, Rockstar et Uber ne sont pas satisfaits. L'application de covoiturage a dit que c'était enquêtant la faille de sécurité de grande envergure dans l'entreprise et a informé application de la loi, tandis que RockStar émet des retraits à gauche et à droite pour empêcher la distribution de vidéos des premières séquences de développement de GTA VI sur des plateformes telles que Twitter et YouTube.





Selon Reuters, ce n'est pas la première fois qu'Uber est piraté : en 2016, un piratage a révélé les informations personnelles d'environ 57 millions de clients et de chauffeurs.





Uber s'est classé au 7e rang du classement technologique de cette semaine.

Il est temps de sauver la planète 🌎

Yvon Chouinard, fondateur de la société de vêtements durables Patagonia et PDG de HackerNoon, David Smooke être humain préféré , a annoncé que sa marque était " objectif ."





Dans un post intitulé " Earth est désormais notre seul actionnaire ", Chouinard a souligné l'avenir de l'entreprise, en particulier sa structure de propriété qui sera transférée à deux organismes à but non lucratif : le Patagonia Purpose Trust, qui protégera les valeurs et la mission de Chouinard d'être dans l'entreprise pour sauver la planète Terre, et le Holdfast Collective, qui lutte contre le changement climatique.





Bien que Patagonia ne se classe pas dans le Tech Company Brief de HackerNoon, elle se classe n°1 dans nos cœurs. Merci Chouinard.





Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company Brief Numéro 16 ! Si vous souhaitez voir quelles entreprises technologiques montent et descendent dans la conscience publique, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️