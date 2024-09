Hacks n' Stuffs

Que semana cheia de drama foi essa. Houve notícia de um grande aquisição , vazamentos , hacks , ' a fusão ', e, ainda por cima, um desenvolvimento saudável concernente ao planeta. Se você é um jogador, provavelmente também sintonizou para assistir ao Nintendo direto e do Playstation Situação , e provavelmente já ouviu falar da EVGA separação pública com Nvidia.





Mas apesar de tanta coisa acontecendo, Facebook 👑 aparentemente estava no topo da mente de todos. Classificado em primeiro lugar nesta semana, o gigante da mídia social manteve sua posição no topo por quatro semanas seguidas. Bill George, membro sênior da Harvard Business School e ex-CEO da empresa de tecnologia médica Medtronic, recentemente contou CNBC que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, era um empecilho para o futuro da empresa e estava fadado ao fracasso como líder.





Enquanto Zuckerberg declina como líder, o mesmo acontece com a saúde mental dos usuários do Facebook. UMA novo estudo publicado pela American Economic Review confirma a ligação entre o Facebook e uma "piora" nos relatos de ansiedade e depressão entre estudantes universitários.





Enquanto a empresa controladora do Facebook meta foi ciente do dano seus produtos causam, parece que não se importa. Ainda recentemente, dissolvida a chamada equipe de Inovação Responsável cujo trabalho era resolver preocupações sobre as possíveis desvantagens dos produtos da Meta, que incluem Facebook, WhatsApp e Instagram .

Microsoft, Adobe, Figma: Um Conto de Três 👾

Últimas semanas anúncio surpresa este Adobe estará adquirindo o concorrente Figma por US $ 20 bilhões (ou 100x da receita anual da Figma) pegou todos da equipe HackerNoon de surpresa. Embora a Adobe possa não ter subido tão alto no ranking esta semana (ficou em 61º lugar), a aquisição e as notícias resultantes levaram a um aumento de 150% no interesse de tendências para o criador do Photoshop e do XD.





Há um pouco de história entre Adobe e Figma, e a cola que manteve tudo unido foi Microsoft , que ficou em 5º lugar no ranking desta semana. Como este relatório da CNBC aponta , Figma era um grande negócio na Microsoft e uma esmagadora maioria dos funcionários da gigante da tecnologia preferia a ferramenta de design colaborativo ao XD da Adobe, levantando dúvidas sobre o futuro da Microsoft. relacionamento íntimo com o companheiro de cama Adobe.





Com a aquisição, porém, espera-se que a Adobe se torne ainda mais perto à Microsoft e ao Prêmio está pagando para comprar Figma pode ser melhor explicado como um caminho para acessar uma base de público ainda maior para seus produtos e mantendo seu domínio no mundo do design.

Hacker Trolls Uber, Rockstar Games 🤠

Uber começou a ser tendência na semana passada depois que um indivíduo violado os sistemas internos da empresa fingindo ser um profissional de TI e enganando um funcionário para que ele compartilhe sua senha. O hacker então passou a deixe uma nota no aplicativo interno de mensagens Slack da empresa.





Não satisfeito com o hack, a mesma pessoa, que atende pelo nome de Teapotuberhacker na internet, então aparentemente violado Os sistemas da Rockstar Games e imagens despejadas do próximo videogame Grand Theft Auto VI, ao mesmo tempo em que afirmam ter acesso ao código-fonte do megapopular Grand Theft Auto V. Agora, o usuário está tentando obter a Rockstar e a editora Take-Two Interactive para negociar um possível acordo enquanto oferecendo para vender o código-fonte GTA V para não menos de cinco dígitos para quem pode pagar.





Compreensivelmente, Rockstar e Uber não estão felizes. O aplicativo de carona disse que era investigando a ampla brecha de segurança na empresa e informou aplicação da lei, enquanto a RockStar está emitindo remoções a torto e a direito para evitar que vídeos do desenvolvimento inicial de GTA VI sejam distribuídos em plataformas como Twitter e YouTube.





Segundo a Reuters, esta não é a primeira vez que o Uber é invadido: em 2016, um hack expôs as informações pessoais de cerca de 57 milhões de clientes e motoristas.





O Uber ficou em 7º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

É Hora de Salvar o Planeta 🌎

Yvon Chouinard, fundador da empresa de roupas sustentáveis Patagonia e CEO da HackerNoon, David Smooke, de todos os tempos ser humano favorito , anunciou que sua marca era " propósito ."





Em um post intitulado " A Terra agora é nosso único acionista ," Chouinard destacou o futuro da empresa, particularmente sua estrutura de propriedade que será transferida para duas organizações sem fins lucrativos: o Patagonia Purpose Trust, que protegerá os valores e a missão de Chouinard de estar no negócio para salvar o planeta Terra, e o Holdfast Collective, que luta contra as mudanças climáticas.





Embora a Patagonia não esteja classificada no Tech Company Brief do HackerNoon, ela ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Obrigado, Chouinard.





E isso é um embrulho! Obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #16! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️