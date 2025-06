Flipster fait ses débuts avec Esports en tant que partenaire officiel d'échange de crypto-monnaies de l'équipe Dota 2 de TALON

Panama City, /Panama, 8 mai 2025, /Chainwire/--Flipster, l'une des plateformes de négociation de dérivés de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec Talon , l'une des principales organisations de jeu compétitives d'Asie, en compétition dans 10 grands titres - dont Dota 2, League of Legends et Valorant - dans sept pays.





Dans le cadre de cette collaboration, l’équipe de Dota 2 de TALON sera officiellement en compétition sous le nom de Flipster Talon, avec Flipster assurant les droits de dénomination de l’équipe pour l’année prochaine.





Cette étape marque également l’établissement de Flipster en tant que partenaire officiel d’échange de crypto-monnaies de TALON, marquant le début de la plate-forme dans l’espace mondial des e-sports en pleine expansion.Ces initiatives visent à relier l’énergie des e-sports avec l’autonomisation des actifs numériques, en favorisant l’éducation, l’interactivité et la participation inclusive dans les deux mondes.





« Esports est l’une des frontières les plus passionnantes pour que la culture Web3 prospère », a déclaré Youngsun Shin, responsable des produits et des partenariats chez Flipster. « Grâce à Flipster Talon, nous défendons un nouveau type de connexion avec une génération native numérique qui valorise l’ouverture, la créativité et l’inclusion – les mêmes valeurs qui sous-tendent la crypto. »

À partir de la liste Dota 2 de TALON, Flipster et TALON déployeront une série de contenus co-créés, de gouttes de campagne et d'activations numériques de fans visant à approfondir l'engagement des fans et à rendre la crypto plus accessible.





« Le partenariat de Flipster avec TALON repose sur un engagement partagé envers l’accès et l’inclusion, » a ajouté Youngsun. « En se concentrant sur les titres gratuits et une approche parmi les joueurs, Flipster soutient la communauté du jeu à travers son spectre – des fans occasionnels aux athlètes professionnels – tout comme il permet aux traders débutants et expérimentés à travers sa plateforme. »

"Nous sommes ravis d'accueillir Flipster dans la famille TALON", a déclaré Sean Zhang, PDG de TALON. "En tant qu'innovateur dans leur domaine, Flipster partage notre volonté de repousser les frontières et de créer des expériences de fans plus riches.

Depuis sa fondation en 2021, Flipster a connu une croissance rapide, servant désormais plus d'un million d'utilisateurs dans près de 200 pays.Avec une infrastructure de niveau institutionnel et une mentalité communautaire, Flipster a pour mission de rendre le trading crypto plus accessible, récompensant et amusant.

Le déploiement complet de Flipster Talon est prévu pour juin, y compris les signatures des joueurs, le contenu de co-marque et une vidéo de lancement pour marquer le début du partenariat.

À propos de Flipster

Flipster Flipster offre plus de 350 paires de trading sur les marchés spot et futures - avec jusqu'à 100x de levier et zéro frais de trading - Flipster offre aux traders les outils nécessaires pour exécuter efficacement des stratégies.





Au-delà du trading, Flipster offre aux utilisateurs l'accès à des opportunités d'efficacité des capitaux, y compris des programmes de gagner de l'argent et des jetons. Construit sur une base de sécurité, de transparence et d'innovation d'abord pour l'utilisateur, Flipster vise à offrir une expérience de trading sans faille pour les utilisateurs qui s'engagent avec des actifs numériques dans des conditions de marché dynamiques.





Au cours de l’année écoulée, Flipster a connu une croissance rapide, avec un volume de négociation en hausse de 856%. Total des actifs utilisateurs sur la plate-forme en hausse de plus de 6 000%, solidifiant sa position en tant que premier échange de dérivés.

Pour en savoir plus, les utilisateurs peuvent visiter Le flip.io ou suivre X .

À propos de Talon

Talon TALON est une organisation leader de l'esport et du divertissement basée à Hong Kong, avec des équipes compétitives et des opérations à travers l'Asie. TALON est connu pour sa domination dans des titres tels que League of Legends, Dota 2, Arena of Valor et plus, ainsi que pour sa plateforme de contenu en pleine croissance et ses collaborations de marque axées sur le mode de vie.

Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

