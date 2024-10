Examen de Celo, la blockchain à carbone négatif et axée sur le mobile

*Remarque : une analyse SWOT est une évaluation des éléments fondamentaux, opérationnels, techniques, sociaux, économiques et même, dans une certaine mesure, administratifs d'un projet. Ce n'est pas un modèle destiné à être utilisé à des fins commerciales. (NFA, DYOR)





Composé de quatre éléments, Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces, un cadre d'analyse SWOT fournit un excellent aperçu pour établir une compréhension de haut niveau de l'état de bien-être d'un projet à travers le prisme d'une vue d'ensemble.





Cela peut aider à formuler des décisions autour des domaines nécessitant plus d’attention, à fixer des objectifs de performance et à organiser une compréhension fondamentale de la direction vers laquelle un projet se dirige.





Rarement (voire jamais) utilisée en cryptographie, il est temps d’appliquer cette méthode d’évaluation intemporelle à l’espace des actifs numériques.





Aujourd'hui, Celo (CELO), la blockchain mobile à bilan carbone négatif dédiée à « créer des conditions de prospérité pour tous » grâce à la finance régénérative, obtiendra un SWOT.









💪 Points forts (internes) (utiles)

1. Positionnement REFI

Combinaison de DEFI et de bien social, la finance régénérative est un mouvement qui exploite les avantages écologiques pour la société et/ou l’environnement. Aucun réseau ne possède autant d'esprit intellectuel autour des innovations qui se produisent dans cet espace que Celo. S'affilié au bien social dès son lancement, Celo est devenu l'hôte des principaux projets d'aujourd'hui, notamment Toucan, Kolektivo, Flowcarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market et d'autres. Compte tenu de la façon dont les REFI ont été mal desservis et sous-explorés dans leur ensemble, il n’y a pas de limite supérieure pour modéliser les rendements potentiels qu’un secteur peut attirer lors du remaniement saisonnier des capitaux.





2. Floraison des métriques en chaîne

Après un marché baissier douloureux et un hiver prolongé, les saisons ont changé et les mesures en chaîne ont dégelé. Celo a affiché une croissance forte et durable dans tous les domaines. Les DAA (adresses actives quotidiennes) deviennent paraboliques depuis mai 2023, passant de 5 000 en décembre 2022 à environ 200 000 exactement un an plus tard, soit un 40x net. Le nombre total d'adresses est passé de 1,5 million à environ 4 millions (un facteur notable de 2,67). TVL a commencé à grimper d'environ 80 millions de dollars à environ 120 millions de dollars. Le nombre total de contrats intelligents actifs, vérifiés et en hausse constante au-delà de 33 000. Les transactions quotidiennes ont rebondi depuis leurs creux douloureux d'environ 100 000 par jour plus tôt cette année à environ 400 000 aujourd'hui, et aucun signe de ralentissement.





3. Concentrez-vous sur les paiements Stablecoin

Beaucoup de gens sous-estiment à quel point la cryptographie est encore naissante et petite par rapport aux énormes marchés économiques auxquels elle s’attaque. Restant l'un des plus grands secteurs financiers prêts à être perturbés, les paiements sont étroitement corrélés aux pièces stables, et les pièces stables sont étroitement corrélées à l'adoption réelle par le commerce et la vente au détail ; par conséquent, le cas d’utilisation et la proposition de valeur poursuivis par Celo ont un attrait universel. De plus, le fait d’avoir une vision concrète et un marché clair autour duquel innover n’est pas suffisamment reconnu. La grande majorité des couches alternatives 1 manquent de concentration et s'efforcent trop de devenir les solutions généralisées ultimes capables de prendre en charge tous les cas d'utilisation exotiques sous le soleil dégénéré. Celo peut allouer ses ressources et ses efforts plus efficacement et ne pas perdre de temps sur des choses telles que les Memecoins. Cela ne veut pas dire que les memecoins sont mauvais, cela souligne simplement la nature du projet.





4. Réseau de validateurs

Il abrite 110 nœuds de validation, détenus par 78 entités indépendantes, dont certaines des sociétés de technologie Web2 les plus importantes de l'usine, telles que Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica, et al., ainsi que certaines des sociétés de cryptographie les plus connues. et des entités Web3 telles que Binance, Polychain Capital, Blockdaemon et autres ; Celo bénéficie du soutien matériel d'un ensemble de validateurs dont beaucoup rêvent.





5. Finalité d'un bloc

Sujet de préoccupation commun dans le contexte de l’infrastructure publique de blockchain, la finalité est devenue un facteur déterminant dans les préférences de conception des institutions financières du monde entier. En ce qui concerne le financement de détail, plus la finalité est rapide, plus les utilisateurs ont confiance dans leurs transactions, plus ils sont susceptibles de revenir et d'utiliser à nouveau le produit. Celo a toujours eu cela à l’esprit dans ses opérations. Cette structure de finalité « immédiate » atténue les réorganisations (quelque chose d’infiniment précieux au niveau de l’entreprise) et a peut-être été un facteur important permettant à Celo de nouer des relations puissantes avec les anciens conglomérats Web2.





6. Inflation de l’offre finie de CELO

Lancé avec 60 % (600 millions) de l'offre totale de jetons en circulation (selon la façon dont elle est mesurée), Celo dispose d'un modèle d'émission extrêmement fluide pour libérer les 40 % (400 millions) de jetons restants sur une période de 30 ans (se terminant en 2050). . À la fin des émissions, le modèle d’offre de jetons deviendrait en fait légèrement déflationniste en raison des brûlures des transactions. De plus, les émissions sont principalement affectées au renforcement de la communauté et aux incitations aux validateurs/jalonnements, ce qui signifie qu’elles pourraient potentiellement favoriser des réseaux économiquement résilients d’acteurs alignés. Ceci s’ajoute, bien entendu, à l’avantage le plus sensible de l’équilibre entre les impacts de la dilution sur les participants existants/premiers.





7. Paiements des frais de transaction

Alors que la plupart des grandes blockchains sont constamment confrontées à la difficulté de forcer les participants à acquérir des jetons natifs afin d'interagir avec les réseaux, Celo a introduit des paiements de frais de réseau semi-agnostiques, permettant de payer les transactions avec n'importe lequel des actifs alternatifs approuvés. Opter pour un tel modèle semble contre-intuitif car cela irait à l’encontre de l’objectif existentiel du jeton de gaz lui-même ; cependant, il n’est pas improbable que cette convivialité se traduise par un degré d’adoption plus élevé. En proposant des paiements de frais multi-actifs, le réseau peut, en fait, contribuer à renforcer la vélocité des actifs et à s’intégrer économiquement à d’autres projets.

😞 Faiblesses (Internes) (Nocives)

1. Crises d'identité en pain d'épice

Celo se distinguait sur le marché en jouant le rôle d'un réseau blockchain de couche 1 indépendant et compatible EVM, axé sur les clients mobiles et les paiements (alias stablecoins). Récemment, cependant, le projet s'est lancé dans une restructuration technique (connue sous le nom de hard fork « Gingerbread ») pour passer à une extension de l'écosystème Ethereum en devenant une couche 2 basée sur une pile OP. communauté elle-même à travers une proposition de gouvernance, un tel pivot fondamental peut entraîner un chaos organisationnel qui, s’il n’est pas maîtrisé, peut entraîner un effondrement de l’intérêt. Si le projet a construit sa communauté sur un ensemble spécifique de croyances fondamentales et que ces croyances changent, il court le risque d’aliéner les membres précédents.





2. Faibles revenus du réseau par rapport à MCAP

Les revenus des validateurs sont un thème qui touche tous les réseaux de couche 1 à faible coût et à haut débit. Les revenus sont établis en fonction du montant que les validateurs perçoivent grâce aux frais de transaction. Étant donné que la plupart des transactions sur Celo sont inférieures à 0,001 $ et que seule une petite partie d'entre elles est payée aux validateurs, il n'est pas surprenant que le réseau CELO ait enregistré des revenus annuels inférieurs à 50 000 $ US. Par rapport à sa capitalisation flottante de 324 577 949 $, nous arrivons à un ratio de 6 500:1. Pour être tout à fait honnête, en tant que mesure individuelle permettant d’évaluer la « juste valeur » d’une crypto-monnaie, celle-ci est incomplète, mais peut certainement être utilisée comme élément pour construire une image plus complète.

🧐 Opportunités (externes) (utile)

1. Faible diversité DEFI

Actuellement assise à seulement trois (3) avec Mento, Curve et Uniswap contrôlant plus de 90 % du DEFI TVL total de Celo, la scène financière décentralisée de Celo a soif de développement. Parmi les solutions Celo nativement construites, seul Mento a une pertinence matérielle avec ses quelque 60 millions de pièces stables garanties émises ; sinon, le principal DEX n’est pas natif, les marchés de prêts sont effectivement inexistants et aucun dérivé/perp n’est construit sur celui-ci. Les jeunes projets cherchant à occuper une place centrale dans un écosystème et les anciens cherchant à s'étendre vers de nouveaux horizons trouveraient Celo une opportunité agréable en raison de son manque de concurrence et de sa compatibilité EVM. Il est presque certain qu’au cours des 12 à 24 prochains mois, cet équilibre va changer ; les projets qui surgissent pour conquérir des parts de marché apporteront l'abondance à la sphère sociale de Celo.





2. Fourchette dure en pain d'épice

Activé à la fin du troisième trimestre lors du lancement de la restructuration technico-économique de Celo, Gingerbread est un processus en 2 phases qui transformera le réseau d'une couche 1 indépendante compatible EVM en une couche 2 alignée sur l'ETH. Introduisant une multitude de changements, y compris le principe de « l’argent ultravert », qui ajustera le mécanisme de transaction pour brûler 80 % des frais et canaliser 20 % vers un fonds de compensation carbone. Suralimenter les garanties de finalité avec une deuxième couche de sécurité dérivée des époques Ethereum (donc la finalité au sein de Celo lui-même et la finalité de ses données sur Ethereum). Tirer parti de la pile OP pour son exécution et d'EigenDA pour publier son activité engendre Celo dans ces deux écosystèmes, ce qui pourrait se traduire par de puissants effets de réseau. Les validateurs existants verront leurs rôles transférés vers des séquenceurs, ce qui ferait de Celo le premier L2 à disposer d'un ensemble de séquenceurs véritablement décentralisé.





3. Prise en charge de l'écosystème Ethereum

En s'alignant sur Ethereum, il semble plus probable qu'improbable que de nombreux protocoles réputés étendent leurs opérations à Celo, surtout si l'on considère le niveau extrêmement élevé de compatibilité qui sera présent. Ayant déjà reçu les éloges du public de la part des membres éminents Vitalik et Josep Lubin pour leurs innovations, le protocole de prêt AAVE a annoncé son arrivée à Celo, apportant avec lui l'infrastructure mature et l'ensemble des parties prenantes déjà répandues sur de nombreux réseaux compatibles EVM.

😳 Menaces (externes) (nuisibles)

1. Centralisation DEFI

Avec seulement 3 protocoles contrôlant plus de 90 % de la TVL sur Celo, l’écosystème risque de se retrouver avec des protocoles trop concentrés qui découragent les nouveaux concurrents. La liquidité est hautement réflexive ; là où il y a de la liquidité, davantage affluera ; là où il y en a peu, il séchera avec le temps. Certes, on peut faire valoir que la centralisation contrecarre la fragmentation et augmente l’efficacité du marché, mais le fait de dépendre dans une large mesure d’un petit groupe d’acteurs introduit des risques indésirables pour Celo lui-même. Sans une concurrence stimulante, les nouvelles idées ne parviendront pas à Celo et seront plutôt attirées vers des environnements plus propices.





2. Faible présence sociale

CELO n'a pas les membres de la communauté maniaques et purs et durs ravageurs ni la présence sociale commune. Même si ce caractère étrange peut sembler compréhensible du point de vue des entreprises, ces émotions humaines brutes et sauvages qui alimentent les cycles de battage médiatique du marché à travers l’euphorie et le maintiennent en vie au plus profond de l’hiver sont le fondement des marchés. En ne cultivant pas ce type de culture, ce n’est qu’une question de temps avant que les projets qui captent toute l’imagination créative et attirent davantage d’utilisateurs. L'affaire de Meme.

Emporter:

Se rapprochant du côté centralisé du Web3, Celo est un environnement raffiné qui met l'accent sur la coopération, la coordination et la bonne volonté sans tribalisme dégénéré.





La neutralité carbone, la prospérité, la coopération et un assortiment d’autres éléments soucieux de l’ESG et axés sur des objectifs sont tissés dans l’ensemble de son image de marque et de son contenu.





Bien que généralement à l'écart du détaillant moyen, Celo a reçu beaucoup de soutien et de reconnaissance de la part d'initiés renommés du secteur, notamment Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin, et al., pour ses décisions techniques, ainsi que ses intégrations opérationnelles avec les acteurs mondiaux. des mégacorps tels que Kickstarter et Google Cloud.

Conclusion:

Favorisant le bien-être environnemental, dynamisant le capitalisme avec le récit pour devenir un outil de bien social et équilibrant délicatement l'innovation financière, Celo est un projet intellectuellement stimulant qui a déployé des efforts considérables pour se distinguer des autres et définir son adéquation avec le marché des produits.





Dans la position unique d'abandonner son architecture d'origine dans l'espoir de revigorer l'intérêt du marché grâce à la technologie, Celo est devenu un projet intéressant à surveiller, sinon pour le prix, du moins comme une étude de cas sur les mérites de tels changements structurels fondamentaux.





On ne peut tout simplement pas atténuer le potentiel à long terme de Celo.





Merci beaucoup d'avoir lu,

J'espère que cela vous sera utile dans votre voyage.





Vivez longtemps et prospérez 🥂





