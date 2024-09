ETH-flexif

Je lis actuellement Alchemy of Finance de George Soros, et cela m'a inspiré pour écrire cet article sur le courant de conscience sur ma thèse macro concernant la fusion des ETH. Soros est le GOAT en matière d'investissement macro. Ses acolytes - tels que Paul Tudor Jones et Stan

Druckenmiller – sont des superstars à part entière, mais ils doivent une grande partie de leur succès aux stratégies et aux principes élucidés par Soros au fil des ans.





Alchemy of Finance présente une discussion philosophique fascinante sur ce qui motive les marchés - et si vous êtes sérieux au sujet de l'art de gérer votre propre argent ou celui des autres, c'est une lecture incontournable.





La théorie centrale de Soros – qu'il appelle la « théorie de la réflexivité » – est qu'il existe une boucle de rétroaction entre les acteurs du marché et les prix du marché. L'idée de base est que la perception qu'ont les acteurs du marché d'une situation de marché donnée influencera et façonnera l'évolution de cette situation. Les attentes des acteurs du marché influencent les faits du marché (ou les soi-disant «fondamentaux»), qui, à leur tour, façonnent les attentes des acteurs, et ainsi de suite. Pour le dire encore plus simplement, les participants – consciemment ou non – jouent souvent un rôle majeur dans la réalisation de l'avenir même sur lequel ils spéculent. Leurs biais peuvent renforcer une tendance à la hausse ou à la baisse des prix car l'avenir devient une prophétie auto-réalisatrice.





C'est une explication très courte et incomplète de la théorie de la réflexivité - mais je l'expliquerai plus en détail au fur et à mesure. Pour l'instant, ramenons cela à la crypto et à son rapport avec la fusion.





Les entrées

L'événement

Soit la fusion se produit, soit elle ne se produit pas. C'est l'événement futur que nous négocions. La fusion elle-même n'est pas affectée par le prix de l'ETH et réussira ou échouera uniquement en fonction des compétences des principaux développeurs d'Ethereum.

Flux structurels

La fusion fera deux choses :





Il supprimera les émissions d'ETH de preuve de travail sur chaque bloc (c'est-à-dire l'ETH qui était payé aux mineurs en échange de la puissance de calcul qu'ils fournissaient pour entretenir le réseau). À l'heure actuelle, ces émissions totalisent environ 13 000 ETH par jour. La fusion devrait remplacer ces ~ 13 000 émissions quotidiennes d'ETH aux mineurs par une émission beaucoup plus petite d'environ 1 000 à 2 000 ETH par jour qui ira à la place aux validateurs de réseau (c'est-à-dire, les gens jalonnant l'ETH, qui reçoivent plus d'ETH en échange d'aider à déterminer quelles transactions ETH sont valides et lesquelles ne le sont pas). Ces émissions se produiront au même rythme quel que soit le prix de l'ETH et l'utilisation du réseau Ethereum.

Une certaine quantité de frais de gaz sera brûlée à chaque bloc (ce qui signifie que l'ETH utilisé pour payer ces frais sera définitivement retiré de la circulation). Cette variable dépend de l'utilisation du réseau. L'usage du réseau est une variable réflexive, que j'expliquerai plus en détail plus tard.





Inflation totale des ETH = émission de bloc - frais de gaz brûlés





Je traiterai Block Emission comme une constante dans les conditions locales actuelles. Ces conditions locales pourraient être violées, mais ce serait à très long terme (c'est-à-dire de l'ordre de centaines d'années). Ainsi, nous pouvons donc traiter confortablement cette variable comme une constante.





Les frais de gaz brûlés dépendent de l'utilisation du réseau.





Inflation = Bloc d'émissions > Frais de gaz brûlés Déflation = Bloc d'émissions < Frais de gaz brûlés





Ceux qui pensent que l'ETH deviendra une monnaie déflationniste doivent également croire que l'utilisation du réseau (et donc la quantité d'ETH brûlée en frais payés par les utilisateurs) sera suffisamment élevée pour annuler la quantité d'ETH émise à chaque bloc en récompense des validateurs. Cependant, pour évaluer s'ils ont ou non raison, nous devons d'abord nous demander : qu'est-ce qui détermine à quel point un réseau cryptographique donné comme Ethereum est utilisé ?





Un utilisateur a de nombreux choix lorsqu'il choisit une chaîne de réseau de contrat intelligent de couche 1. Les autres chaînes de couche 1 incluent Solana, Cardano, Near, etc. Voici les facteurs qui, selon moi, influencent un utilisateur à choisir une chaîne plutôt qu'une autre :





Mindshare - Quelle chaîne est la plus connue ? Les médias sociaux et les articles de blog sont les principaux supports par lesquels les informations sont diffusées sur les différentes chaînes de couche 1.

Applications - Quel réseau possède l'ensemble d'applications décentralisées (dApps) le plus robuste ? Lesquelles de ces applications sont les leaders de leur catégorie ? Laquelle de ces applications a le plus de liquidités pour le trading ? etc.

Partage d'esprit

Mindshare et le prix de l'ETH ont une relation réflexive. Le graphique ci-dessus montre les tendances de recherche Google pour "Ethereum" et le prix de l'ETH. Comme vous pouvez le voir, ils sont très étroitement liés. Si j'exécute une corrélation entre les deux séries de données, le r = 0,77. Conceptuellement, cela a du sens. L'intérêt pour le réseau Ethereum augmente et diminue avec le prix de son jeton natif - et à mesure que le prix augmente, de plus en plus de personnes entendent parler d'ETH et souhaitent acheter et utiliser le réseau, ce qui fait encore grimper le prix.

Applications

La qualité des applications sur un réseau commence par la qualité et la quantité de ses ingénieurs. En tant que développeur, vous créez des choses que les gens peuvent utiliser. Si personne n'utilise le réseau, vous n'êtes pas susceptible de développer dessus. Évidemment, un développeur aimerait coder dans un langage qu'il connaît bien, mais cette préférence est secondaire au nombre d'utilisateurs avec lesquels il peut interagir sur un réseau décentralisé donné.





Le nombre de développeurs est directement lié au nombre d'utilisateurs que leurs créations peuvent desservir. Et comme nous l'avons établi plus haut, le nombre d'utilisateurs d'un réseau donné est directement lié au prix de son jeton natif. Et puisque le nombre d'utilisateurs et le prix partagent une relation réflexive, alors le nombre de développeurs et le prix doivent également partager une relation réflexive. À mesure que le prix augmente, de plus en plus de personnes entendent parler d'Ethereum, de plus en plus de personnes utilisent le réseau et de plus en plus de développeurs sont amenés à développer des applications sur le réseau pour attirer sa base d'utilisateurs importante et croissante. Plus les applications sont performantes, plus les utilisateurs rejoignent le réseau. On tourne en rond – réflexivité 101.

Les sorties

L'ampleur de la déflation de l'ETH dépend du montant des frais de gaz brûlés.





Le montant des frais de gaz brûlés dépend de la quantité d'utilisation du réseau.





L'utilisation du réseau dépend du nombre d'utilisateurs et de la qualité des applications.





Le nombre d'utilisateurs et la qualité des applications ont une relation réflexive avec le prix de l'ETH.





Par conséquent, par la propriété transitive, l'ampleur de la déflation et le prix de l'ETH ont une relation réflexive.





Dans cet esprit, il existe deux états futurs potentiels du monde.

La fusion se produit :

Si la fusion réussit, il existe une relation réflexive positive entre le prix et le montant de la déflation monétaire. Par conséquent, les commerçants achèteront des ETH aujourd'hui, sachant que plus le prix augmente, plus le réseau sera utilisé et plus il deviendra déflationniste, faisant monter le prix, entraînant une utilisation accrue du réseau, et ainsi de suite. . C'est un cercle vertueux pour les taureaux. Le plafond est lorsque toute l'humanité a une adresse de portefeuille Ethereum.

La fusion ne se produit pas :

Si la fusion ne réussit pas, il y aura une relation réflexive négative entre le prix et le montant de la déflation monétaire. Ou, pour le dire autrement, il y aura une relation réflexive positive entre le prix et le montant de l'inflation monétaire. Par conséquent, dans ce scénario, je pense que les traders vont soit vendre à découvert, soit choisir de ne pas posséder d'ETH.





Il y a un plancher à cette relation dans la mesure où le réseau est le réseau décentralisé fonctionnant le plus longtemps. ETH a atteint une très grande capitalisation boursière sans récit de fusion. Les dApps les plus populaires sont construites à l'aide d'Ethereum, et Ethereum possède également le plus grand nombre de développeurs de toutes les chaînes de couche 1. À la lumière de cela, et comme je l'ai mentionné dans mon essai précédent " Max Bidding ", je pense que l'ETH n'ira pas plus bas que les prix de 800 $ à 1 000 $ qu'il a connus lors de l'effondrement du crédit crypto TerraUSD / Three Arrows.

L'avis du marché

Nous devons maintenant déterminer ce que nous pensons que le marché croit quant à savoir si la fusion réussira ou échouera.





À mon avis, il est préférable de le vérifier à partir du graphique ci-dessous, qui montre le taux de change ETH/BTC. Plus il monte, plus l'ETH surpasse le Bitcoin. Comme Bitcoin est l'actif de réserve pour les marchés des capitaux cryptographiques, si l'ETH le surclasse à ce stade, pour moi, cela signifie que le marché pense qu'une fusion réussie est de plus en plus probable.

Depuis les conséquences du dénouement du crédit crypto, ETH a surperformé BTC d'environ 50%. Donc, je pense qu'il est juste de supposer que le marché est de plus en plus convaincu qu'une fusion réussie est à l'horizon. La date de fusion actuelle prévue - telle que proposée par les principaux développeurs d'Ethereum - est le 15 septembre 2022.





Mais ce n'est que l'opinion du marché au comptant. Selon nous, que croient les traders de produits dérivés ?





Le graphique ci-dessus illustre la structure des termes à terme pour Ether. La structure à terme des contrats à terme trace les prix actuels des contrats à terme en fonction de leurs échéances. Il nous permet de faire des prédictions sur les conditions de l'offre et de la demande pour différentes échéances en calculant la prime ou la décote d'un contrat à terme par rapport au prix au comptant sous-jacent.





Déport = prix à terme < prix au comptant actuel ; Négociation des contrats à terme à escompte Contango = cours des contrats à terme > cours au comptant actuel ; Le commerce à terme à prime





Étant donné que toute la courbe jusqu'en juin 2023 se négocie en déport - ce qui signifie que le marché à terme prédit que le prix de l'ETH à la date d'échéance sera inférieur au prix au comptant actuel - il y a plus de pression de vente que de pression d'achat à la marge.





Ceci est un graphique de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme ETH. L'intérêt ouvert est le nombre total de contrats à terme ouverts détenus par les acteurs du marché à un moment donné. Comme vous pouvez le constater, il s'élève par rapport aux creux enregistrés lors de l'effondrement du crédit crypto à la mi-juin. L'intérêt ouvert augmente en même temps que la courbe est en déport. Pour moi, cela indique une pression de vente élevée et croissante à la marge. Inversement, si la courbe était en Contango (prix à terme > prix au comptant actuel) et que l'intérêt ouvert augmentait, cela suggérerait une pression d'achat élevée et croissante à la marge.





Il y a deux raisons potentielles à la pression de vente actuelle :

Vous êtes un ETH physique long, mais vous ne savez pas si la fusion réussira ou quand elle se produira - vous couvrez donc totalement ou partiellement votre exposition à l'ETH en vendant des contrats à terme à des prix supérieurs au prix au comptant actuel. Vous vous attendez à ce que la fusion se produise et souhaitez pouvoir récupérer les jetons de chaîne gratuits qui seront frappés et distribués à tous les détenteurs d'ETH lorsqu'une faction des fidèles de l'ETH résistera inévitablement à la fusion et créera un fork pour maintenir un ETH Chaîne de preuve de travail. Donc, vous êtes un ETH physique long – mais vous souhaitez également couvrir votre exposition à l'ETH en vendant des contrats à terme. Si vous vendez le contrat à terme avec une décote inférieure à la valeur du ou des jetons en chaîne reçus, vous réalisez un profit.





De l'autre côté de ces flux à terme directionnels se trouvent les teneurs de marché. Ils gèrent des portefeuilles delta neutres, ce qui signifie qu'ils ne prennent aucune exposition directe à l'ETH. Par conséquent, lorsqu'ils achètent des contrats à terme aux vendeurs, dont j'ai décrit les motivations ci-dessus, ils doivent vendre physiquement des ETH sur le marché au comptant pour se couvrir. Cela ajoute une pression de vente sur le marché au comptant ou au comptant.





Mais rappelez-vous - je viens de vous montrer que l'ETH a surperformé le BTC de 50%. La vente par les teneurs de marché sur le marché au comptant ne fait pas le poids face aux longs flux des haussiers. C'est très encourageant. Cela signifie que la confiance du marché dans une fusion réussie est sous- estimée et masquée par les flux de couverture au comptant des teneurs de marché.





Si le marché pense que les chances que la fusion se produise augmentent de jour en jour, qu'arrivera-t-il à tous ceux qui se sont couverts via des contrats à terme si la fusion réussit ?





Si la fusion réussit, ceux qui possèdent des ETH au comptant rachèteront leur haie afin qu'ils soient longs en ETH et puissent bénéficier de la réflexivité positive que j'ai décrite ci-dessus.

Si la fusion réussit et que les jetons en chaîne sont distribués, ils seront vendus pour ce qu'ils valent, et ceux qui ont couvert leurs positions les dénoueront immédiatement. Maintenant, ils peuvent décider de vendre des ETH au comptant pour clôturer complètement leur position, mais je parie que ces commerçants seront minoritaires. L'ETH sera découvert et pourra bénéficier de la réflexivité positive.





Je pense qu'une fusion réussie entraînera une pression d'achat à la marge, inversant ainsi le positionnement des contrats à terme des teneurs de marché. Ils passeront de contrats à terme longs / short spot à des contrats à terme plats ou short / long spot. Le spot sur lequel ils sont courts doit être couvert (ce qui signifie acheter un spot), et s'ils sont pris sur des contrats à terme nets courts, ils doivent maintenant entrer sur le marché et acheter un spot supplémentaire. Le dénouement des flux dérivés qui conduisent au déport avant la fusion conduira au contango après la fusion.

Décisions commerciales

Pour ceux qui pensent que la fusion se produira avec succès dans les délais prévus, la question devient alors : comment devez-vous exprimer votre vision haussière ?





Spot / ETH physique

Le commerce le plus simple consiste à vendre des fiat sales pour ETH, ou à être en surpoids ETH dans votre portefeuille crypto.





Financement du Lido

Lido Finance est le plus grand validateur Ethereum Beacon Chain. Lido vous permet de miser des ETH avec eux pour gagner des récompenses de validateur. En retour, Lido prend 10% des récompenses ETH gagnées. Lido a un DAO qui a émis un jeton, LDO.





Si vous voulez prendre encore plus de risques de fusion, c'est une option intéressante. C'est plus risqué que de posséder un ETH au comptant, car la proposition de valeur de Lido dépend entièrement du succès de la fusion - alors qu'avec un ETH au comptant, il peut encore réussir sans fusion parce qu'il a d'autres propositions de valeur (c'est-à-dire qu'il alimente le deuxième grand blockchain publique par marketcap).





En raison de ce jeu bêta plus élevé lors de la fusion, le LDO a augmenté de plus de 6 fois depuis l'effondrement du crédit crypto à la mi-juin.





Contrats à terme longs sur les ETH

Pour ceux qui veulent plus de jus en ajoutant un effet de levier au commerce, prendre des contrats à terme longs sur les ETH est une bonne option. En raison de la base négative, les détenteurs de contrats à terme longs sont payés pour prendre une exposition à l'ETH.





Base = Futures - Spot





En ce qui concerne la structure des termes, les contrats à terme expirant en décembre 2023 sont les moins chers. Si la fusion est réussie, en raison de la valeur de temps restante, ceux-ci devraient basculer violemment en contango lorsque le short couvre. Les contrats à terme expirant en septembre 2023 auront 1 à 2 semaines de valeur temps restantes après la fusion, et vous n'obtiendrez pas le même effet de base que si vous étiez long sur les contrats à terme de décembre.





Options d'achat longues ETH

Pour ceux qui aiment l'effet de levier mais ne veulent pas s'inquiéter d'être liquidés comme vous le feriez avec des contrats à terme, l'achat d'options d'achat est une bonne stratégie. Les vols implicites actuels sur le commerce à terme de sept et décembre ci-dessous ont réalisé le vol. C'est normal, car les hedgers utilisent non seulement des contrats à terme, mais également des options.





Pour l'anecdote, lorsque je suis allé sur le marché pour acheter mes options d'achat ETH à 3 000 $ en décembre 2022, j'ai pu négocier près du prix offert pour une taille beaucoup plus grande que celle affichée à l'écran. On me dit que c'est parce que les concessionnaires sont tous des options d'achat massivement longues, car les opérateurs en couverture écrasaient les appels pour couvrir leurs positions longues en ETH. Les concessionnaires sont très heureux de réduire leur exposition longue aux options d'achat car cela libère de la marge et ils affichent des prix très serrés du côté de l'offre.





Semblable à la structure des termes des contrats à terme, les appels de décembre se négocient moins chers en termes de vol implicite que les appels de septembre, en particulier sur les ailes. Une autre raison pour laquelle je préfère les appels Dec est que je n'ai pas besoin d'être aussi précis avec le moment de la fusion. Alors que les développeurs nous ont dit que le 15 septembre était la date, les dates de livraison des technologies sont connues pour glisser. Je ne veux pas m'inquiéter d'être à quelques semaines de la date d'achèvement de la fusion.





Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, restez avec des produits plus simples pour que je ne voie pas votre photo sur Faces of REKT.





Contrats à terme longs sur décembre vs contrats à terme courts sur septembre

Il s'agit d'un jeu d'accentuation de la courbe. Vous devez surveiller votre marge très attentivement. Bien que vous ne soyez pas exposé au prix des ETH, vous afficherez sur une jambe une perte non réalisée et sur l'autre jambe un profit non réalisé. Si l'échange en question ne vous permet pas de les compenser, vous devrez mettre une marge supplémentaire contre la jambe perdante de la transaction - sinon, vous serez liquidé.





Vous êtes à court de contrats à terme de septembre avec une décote, ce qui signifie que vous payez thêta (ou valeur temps). Vous êtes long sur les contrats à terme de décembre avec une décote, ce qui signifie que vous recevez du thêta. Lorsque vous nettoyez l'exposition thêta, vous gagnez en fait de l'argent tous les jours en raison du thêta positif net (en supposant qu'il n'y a pas de mouvement dans le prix au comptant). Si nous pensons qu'il y aura une couverture courte intense après la fusion, les contrats à terme de décembre augmenteront par rapport aux contrats à terme de septembre. Par conséquent, la courbe va s'accentuer et vous gagnerez plus d'argent sur votre position longue en décembre que vous n'en perdrez sur votre position courte en septembre.

(Désolé pour le jargon - rappelez-vous simplement la note sur les visages de REKT dans la section précédente.)

Acheter la rumeur, vendre le fait ?

En supposant que vous soyez long via un instrument lié à l'ETH, la question devient : réduisez-vous ou fermez-vous entièrement votre position longue juste avant que la fusion ne se produise ?





Alors que la réflexivité positive fait grimper le prix de l'ETH avant la fusion, le trading de manuels suggère que vous devriez au moins réduire votre position juste avant la fusion. Mais la réalité réelle est rarement à la hauteur des attentes.





Cependant…





La réduction structurelle de l'inflation ne se produira qu'après la fusion. Je m'attends à ce que nous le voyions se dérouler de la même manière que les réductions de moitié de Bitcoin - c'est-à-dire que nous connaissons tous les dates auxquelles elles se produiront, et pourtant, Bitcoin se rallie toujours après la réduction de moitié.





Cela dit, il est possible que le prix de l'ETH baisse légèrement avant et juste après la fusion. Ceux qui coupent partiellement ou complètement se sentiraient initialement bien dans leur décision. Cependant, à mesure que la déflation se déclenche et en raison de la relation réflexive entre un prix ETH élevé et en hausse et l'utilisation du réseau, le prix pourrait continuer à augmenter progressivement. À ce moment-là, vous devrez décider quand reprendre votre poste. Il s'agit généralement d'une situation de trading très difficile mentalement. Vous croyiez en la tendance à long terme, mais vouliez négocier autour de votre position - et maintenant, vous devez payer des prix plus élevés pour rétablir votre position. Ça fait mal, parce que vous attendez toujours cette baisse alors que vous savez qu'il est temps de racheter. Mais la baisse - ou du moins, une baisse dans la mesure que vous recherchez - ne se produit jamais, et soit vous ne rétablissez jamais la même taille position, ou vous manquez une grande partie des gains.





Avec cette expérience de pensée à l'esprit et ma conviction sur la réflexivité de cette situation, je ne réduirai pas ma position avant ou juste après la fusion. Si quoi que ce soit, j'ajouterai à ma position si le marché se vend, car je pense que le meilleur n'est pas (et ne peut pas) être intégré au marché aujourd'hui.

Comment vendre

Pour être intellectuellement rigoureux, nous devons également envisager la meilleure stratégie pour court-circuiter l'événement de fusion qui se produit. Compte tenu du sentiment actuel du marché et de l'évolution des prix, ceux qui prennent des positions courtes sur les ETH avant la fusion se négocient contre une réflexivité positive. C'est une situation très dangereuse. Lorsque vous vendez quelque chose, votre gain maximum est à 100% sans effet de levier, car le prix ne peut aller qu'à zéro (par rapport à une perte maximale infinie à la hausse). Par conséquent, le timing est extrêmement important.





Le meilleur moment pour court-circuiter est juste avant que la fusion ne soit censée avoir lieu. Ce sera le moment où les attentes seront les plus élevées et vous disposerez d'un court laps de temps entre l'entrée dans le commerce et le moment où la fusion se produira ou ne se produira pas. Si la fusion échoue, le vidage sera rapide et vicieux compte tenu des attentes élevées du marché par rapport à la réalité objective. Cela vous permettra de quitter votre commerce rapidement, avec des bénéfices en main.





Je suggérerais d'utiliser des options de vente pour cette stratégie. En se référant à la courbe des contrats à terme ci-dessus, les contrats à terme de mars 2023 ont la décote la plus faible. Cela signifie que, en tant que short, vous payez le moins. Cela signifie également que les options de vente de mars 2023 seront les plus attrayantes. Si j'étais trop court, j'achèterais 1 000 options de vente d'ETH de mars 2023 le 14 septembre. Vous connaissez a priori votre perte maximale, qui est la prime payée pour les options de vente. Si la fusion réussit, cela vous permet d'éliminer des pertes illimitées. Votre objectif de baisse est un passage rapide de votre grève en dessous de 1 000 $.

Catharsis

La rédaction de ces essais est un excellent moyen pour moi de vraiment réfléchir à mes métiers et, en fin de compte, de renforcer ma confiance dans le positionnement de mon portefeuille. Si je ne peux pas expliquer logiquement la pensée derrière la construction de mon portefeuille, alors je dois réexaminer mes décisions de trading. Au cours du processus d'écriture d'essais antérieurs, j'ai considérablement modifié mon portfolio et perdu confiance dans les croyances antérieures parce que je ne pouvais pas bien les défendre en prose écrite.





Ma tentative d'appliquer la théorie de la réflexivité de Soros à la fusion de l'ETH a accru ma confiance. Je me suis demandé ce que je devais faire avant la fusion, et après avoir mis ces pensées sur papier proverbial, je sais quoi faire. Achetez la putain de trempette !