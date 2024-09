La blockchain est-elle le changement que nous aimerions voir dans le monde ?

Début 2021, 100 millions de personnes sur la planète possédaient un portefeuille crypto. Ce nombre a triplé à peu près à la fin de 2021. Les modèles prédisent 1 milliard d'utilisateurs de crypto à la fin de 2022.





Nous parlons maintenant.





Sans technologie blockchain sous-jacente, il n'y a pas de crypto. En fait, la valeur de toute pièce de crypto-monnaie exprime le succès de sa blockchain sous-jacente. Ce succès peut être mesuré par :





Son effet réseau

Sa sécurité

Sa capacité à évoluer





Plus il y a de personnes qui achètent votre crypto dans un modèle de preuve de participation, plus il y a de personnes qui participent à votre blockchain, mieux elle s'améliore.





Le vrai truc avec la technologie blockchain?





Cela ne devrait pas être le vôtre.





Je crois en une conception décentralisée de l'avenir de la validation. Une grande partie de l'adoption de la crypto consiste à externaliser la confiance à la technologie afin d'éviter les défaillances humaines. Et vouloir un vrai changement dans un monde qui va à la déchiqueteuse à cause d'une hyper centralisation supplémentaire emballée dans un nom trompeur :





Mondialisation.





C'est ainsi que la technologie blockchain et le bitcoin peuvent être le changement que vous aimez voir.









Comment une solution trustles peut paralyser la corruption

Des millions de personnes sur la planète font plus confiance à Bitcoin qu'à leur banque.





Ce n'est pas surprenant si l'on considère que les banques vous demandent de payer un loyer pour stocker vos millions dans leurs coffres.





Cela en dit long sur la valeur actuelle de notre argent. C'est en dessous de zéro.





Assiste-t-on à la fin de l'argent FIAT ?





C'est un journal de jeu monopolistique. C'est imprimé pour toujours. Il n'a pas de fond. Il ne sert que les fabricants. Il tue notre planète. La version numérique centralisée peut être utilisée pour vous contrôler complètement. C'est un système qui touche à sa fin. C'est une idée qui a fait son temps.





La seule raison pour laquelle la valeur de Bitcoin a augmenté de façon exponentielle sur 10 ans, c'est que Bitcoin est une couverture contre exactement tout ce qui ne fonctionne plus dans l'ancien système monétaire.





Commencez votre propre révolution intérieure avec l'éducation, en apprenant le message de liberté que la technologie Blockchain implique. Quand il est entre de bonnes mains. Celle du peuple.





Découvrez comment la technologie Blockchain peut potentiellement libérer l'humanité. Comment l'achat de Bitcoin vous fait participer à un véritable mouvement. Une protestation silencieuse innovante qui pourrait être la réponse à la corruption centralisée, aux abus de pouvoir mondiaux à fort enjeu et aux parasites financiers qui assèchent notre économie tout en vous blâmant pour tout.









Notre argent fonctionne bien - pour l'instant

Dans notre monde occidental privilégié, nous n'avons pas vraiment besoin de crypto comme moyen de paiement. Nos virements PayPal, Western Union et bancaires fonctionnent toujours très bien.





Cela pourrait changer radicalement assez rapidement. La grande réinitialisation économique est en cours, et elle pourrait commencer par un boom , pas progressivement. Un événement économique du cygne noir du siècle rendra peut-être de l'argent obsolète en un week-end. Et devinez quoi ?, nous nous y préparons déjà. La guerre russo-ukrainienne mène à la chute du pétrodollar plus rapidement que vous ne pouvez suivre les « nouvelles » des MSM.





L'ombre de tout ça ?





La technologie et la crypto blockchain avec la même technologie sous-jacente mais hautement centralisée seront utilisées pour lancer un cauchemar dystopique autoritaire technocratique sur l'humanité. Le résultat? En attendant le revenu universel. Crypto gérée par l'État. Tout est en train de se faire et à l'air libre pour ceux qui veulent voir.





La bonne nouvelle? Bitcoin, Blockchain et crypto sont prêts à devenir une « monnaie » alternative, toujours détenue par vous.





Le bitcoin a été créé lors de la dernière crise financière de 2008 . Notre crise actuelle met Bitcoin et crypto à l'épreuve. Soudain, une valeur du monde réel se profile à l'horizon pas si lointain. Une valeur au-delà de l'imagination





Le mouvement de décentralisation peut incarner le changement que vous aimez voir avec la technologie Blockchain jouant un rôle crucial.





L'invention de la blockchain

Vous devrez d'abord connaître quelques bases. Vous devez absolument savoir ce qu'est la Blockchain.





La révolution de l'argent a commencé lors de la crise financière de 2008. Satoshi Nakamoto a inventé une révolution ; un registre numérique appartenant à personne et à tout le monde.





La technologie blockchain est probablement le plus grand moment Aha humain après l'invention de l'automobile, de l'électricité et d'Internet.





Comparez la Blockchain avec un système de validation des transactions basé sur le réseau sur Internet. Considérez les blocs de ce réseau comme des livres magiques interconnectés. Lorsqu'une transaction a lieu entre 2 parties, celle-ci est validée par les blocs sur le réseau. La transaction est un morceau de code, un hachage, une phrase, qui est écrit dans tous les livres magiques du réseau en même temps.





L'un des blocs finira par gagner un prix toutes les 10 minutes en résolvant un puzzle, et ce bloc deviendra le nouveau bloc de la chaîne principale. Le hachage de la transaction validée, une série de chiffres, est public et y reste pour toujours. Les deux parties à l'accord sont anonymes.





Pourquoi est-ce une si grande révolution ?





Nakamoto a résolu le soi-disant problème de la double dépense . Quand je paie 100 $ à John, je ne peux plus dépenser les mêmes 100 $. Normalement, un tiers comme une banque validerait cet accord.





La blockchain rend les banques et autres tiers obsolètes. Obtenir l'image ?









L'élimination des intermédiaires

L'élimination des intermédiaires pour valider nos transactions financières réduit les commissions de ces transactions monétaires à presque rien. Les commissions mondiales versées par les sociétés de cartes de crédit, Western Union et autres représentent 3% de notre économie mondiale.





Ce montant résout la faim dans le monde X 20.





Un autre élément important est qu'il est transfrontalier





Imaginez que les immigrants africains en Europe envoient de l'argent à leurs familles, et maintenant ils n'ont plus besoin d'aller dans un bureau et de payer une commission de 10 à 15 % à Western Union, et l'argent arrive en 10 minutes sur le portefeuille numérique de la famille au Kenya , par exemple. C'est un énorme gain de temps et d'argent et donc très efficace.





Les intermédiaires se trouvent dans toutes les entreprises qui ne sont pas peer-to-peer. C'est-à-dire, d'une personne à l'autre dans la vraie vie, basée sur la confiance. Lorsque nous effectuons des transactions en espèces, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Il s'agit d'offres numériques.





Pensez plus large maintenant pour un moment.





La Blockchain peut également être utilisée dans les actes, les contrats, les dossiers médicaux, les modèles de gouvernance basés sur le consensus et les élections. Dans tout échange de valeur ou contrat entre une ou plusieurs parties, cela peut être rendu numérique.





Cette chaîne comptable magique supprime également l'élément de point de défaillance unique. Une organisation complète peut être impeccable, mais un employé corrompu peut potentiellement entraîner la faillite.





Vous vous souvenez de Nick Leeson qui a fait exploser la banque Barings ?





C'est le seul point d'échec du siècle, et un système financier non transparent sur la fraude l'a rendu possible. La Blockchain élimine le facteur humain qui, jusqu'à présent dans l'histoire, s'accompagnait toujours de corruption, de fraude et de vouloir extraire de la richesse sans vraiment produire quelque chose de valeur.





C'est notre système financier actuel en un mot, extrayant d'énormes sommes dans les poches de quelques-uns tout en externalisant le mal fait aux autres et aux biens communs par le biais de lourdes taxes et de l'hyperinflation.





Ce sera bientôt fini.





Les valeurs réelles seront l'argent du futur.









Technologie Bitcoin & Blockchain : une révolution sans leadership

La technologie Blockchain et Bitcoin est une innovation technique neutre en soi. C'est l'architecture de l'argent de demain. Une toute nouvelle forme de monnaie inconnue de l'humanité à ce jour.





C'est un caméléon et un miroir à la fois.





Le fait que le mythique " fondateur " de Bitcoin, Nakamoto, ait disparu était son propre protocole. Une déclaration très puissante. Lorsqu'un réseau neutre n'a pas de leader, pas même une représentation physique de l'inventeur, alors il doit utiliser et adopter des éléments neutres dès le début, c'est-à-dire parvenir à un consensus et éviter toute centralisation.





La création sans leadership de Bitcoin a été une partie importante de son succès et s'est avérée être une base très solide dans ses premiers jours, mois et années, jusqu'à aujourd'hui.





Il est presque impossible de passer de la centralisation à la décentralisation, de l'autorisation à l'absence d'autorisation.





L'absence totale du fondateur et la façon dont la communauté a sauvegardé les valeurs de Bitcoin est le secret caché de son potentiel à devenir le plus grand changeur de jeu après la révolution Internet.





Le réseau Bitcoin compte plus de 10 000 nœuds. Il a été attaqué un nombre incalculable de fois et il a survécu. Il ne peut plus être démonté.





Bitcoin et la révolution sous-jacente de la technologie Blockchain est une idée, un concept, et le monde était prêt à le recevoir. Il a un secret que peu de gens comprennent . Lorsqu'il est à 51% attaqué ou hard forké, il peut recommencer, anonymement, dans un coin sombre d'internet.









Le futur proche : 2022-2030

Dans quelle mesure les inventions susmentionnées sont une réponse possible à la crise de l'humanité et aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ?





Restons simples





La technologie Bitcoin, CryptoCurrencies et Blockchain est la trinité technologique qui porte les solutions à nos problèmes systémiques économiques et même politiques d'aujourd'hui.





Tant qu'il reste fidèle au rêve de ses inventeurs : cet avenir doit être entièrement décentralisé.





La plupart des humains veulent simplement donner leur cadeau à ce monde, travailler ensemble pour la prospérité, résoudre la famine et la faim et résoudre les énormes inégalités financières sur cette planète. Nous n'aimons pas nous battre, tuer et tout saisir pour nous-mêmes, puis construire un bunker pour nous sentir en sécurité.





Ce n'est pas le protocole de base dont les humains sont faits.





La vie nous est donnée, nous aimons donner en retour.









Vers un monde parallèle ?

De nombreux leaders d'opinion parlent d'une société parallèle qui est en train de se créer. Lorsque suffisamment de personnes quittent le système actuel qui se désagrège et commencent à construire des communautés décentralisées, il n'y a pas grand-chose qu'un groupe de technocrates centralisés avides de pouvoir puisse faire.





Les choses sont sur le point de devenir réelles.





La trinité technologique pourra-t-elle soutenir une croissance ascendante des réseaux décentralisés ? C'est là que le caoutchouc rencontrera la route.





Le mouvement de décentralisation coïncidera avec une renaissance culturelle imminente résultant d'une adhésion et d'une vie collectives à partir de valeurs supérieures. Je vois la co-création de nouvelles communautés sans frontières autour de systèmes à petite échelle qui servent tous, localement. Circulaire et régénératif sont les maîtres mots.





La technologie Bitcoin et Blockchain vous achète aujourd'hui une partie de cette liberté future.