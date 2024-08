Du monde universitaire à la brillance de la blockchain : miroir du parcours de Tang pour remodeler la sécurité du Web3

Dans le monde en constante évolution de la technologie blockchain, peu d’histoires sont aussi captivantes que celle de Mirror Tang, scientifique en chef chez Salus . D'un doctorat en enseignement informatique à des recherches pionnières sur la blockchain et les ZK-SNARK, le parcours de Mirror n'est pas seulement une histoire d'excellence académique, mais un témoignage du pouvoir transformateur de la recherche interdisciplinaire.





Aujourd'hui, dans cette interview exclusive HackerNoon avec Ishan Pandey, nous examinons les différentes étapes de cet incroyable voyage, explorant les intersections de l'ingénierie blockchain, de la sécurité des contrats intelligents et de l'avenir des applications blockchain. Rejoignez-nous pour découvrir les idées de Mirror et les avancées de pointe de Salus dans le domaine de la blockchain.

Mirror Tang : Mélanger la science et l'innovation de la blockchain chez Salus – Une plongée approfondie de HackerNoon

Ishan Pandey : Mirror, votre parcours est tout à fait remarquable, de l'obtention d'un doctorat en enseignement informatique à la publication de recherches révolutionnaires. Pourriez-vous partager quelques idées sur votre parcours et ce qui vous a motivé à vous plonger dans le monde de la blockchain et des ZK-SNARK ? Comment vos expériences ont-elles façonné votre approche chez Salus ?

Mirror Tang : pour faire court, je suis un chercheur interdisciplinaire en science de la blockchain travaillant sur l'ingénierie de la blockchain et les sciences sociales. Mes domaines d'intérêt incluent la sécurité des contrats intelligents, l'utilisation de technologies sans connaissance dans la couche d'application blockchain, les performances des systèmes distribués, ainsi que les données et l'analyse économique des marchés du gaz. J'étudie la blockchain et ses technologies associées depuis plusieurs années. 2019 est une année charnière importante. Au cours de la période 2016-2019, je me suis principalement concentré sur l'ingénierie de la blockchain ainsi que sur les attaques et la défense de la sécurité de la blockchain. Et après 2019, je me suis concentré sur les travaux de recherche sur la science de la blockchain.





Une raison importante à cela est que les « fruits les plus faciles à trouver » ont été largement cueillis au cours des dernières années et que les problèmes fondamentaux du secteur de la blockchain, tels que les problèmes de performances, ont été mieux résolus. Après cela, chaque étape du développement de la technologie blockchain sera une bataille difficile, nous obligeant à examiner la technologie sous-jacente et à chercher à combiner la recherche de plusieurs disciplines.





Zk-snarks n'est qu'un aspect des recherches de l'équipe. L'équipe Salus a bien plus à offrir que la seule technologie ZK, comme l'article de recherche : Security Analysis of Smart Contract Migration from Ethereum to Arbitrum et EIP Security Analysis: Application Program Standards Attack Events , qui font tous deux un bon travail de expliquant la prévalence de la migration des contrats intelligents et des protocoles EIP. Salus est une société de sécurité blockchain axée sur la recherche qui aide l'industrie à établir une base de sécurité grâce à la recherche sur les nouvelles technologies, et nous sommes heureux de partager nos conclusions dans l'espoir qu'elles contribueront au développement futur de l'industrie.

Ishan Pandey : En tant que scientifique en chef chez Salus, quelles sont les principales innovations technologiques sur lesquelles vous vous concentrez ? Comment ces innovations s'alignent-elles sur la vision plus large de l'entreprise et sur l'évolution du paysage de la technologie blockchain ?

Mirror Tang : Salus est une société de sécurité blockchain, mais nous savons tous que la blockchain est un sujet interdisciplinaire complexe qui est le produit de la convergence de plusieurs sous-disciplines des sciences sociales, de la finance et de l'informatique. Chez Salus, nous nous concentrons non seulement sur l'identification et la découverte de vulnérabilités inconnues en matière de sécurité de la blockchain, mais nous nous concentrons également sur les technologies innovantes, ce qui inclut également les risques que les innovations technologiques peuvent apporter à l'industrie.





Actuellement, je suis très préoccupé par l’utilisation d’une technologie à preuve de connaissance nulle dans la couche d’application blockchain, car cela améliorera considérablement la confidentialité et la sécurité des projets de couche d’application existants.





Si Salus est un guerrier, alors la technologie sans connaissance est l'épée dans la main du guerrier. Je dois mentionner ici que la technologie de preuve sans connaissance n'est pas nouvelle, elle a été proposée pour la première fois en 1985 dans un article intitulé « Complexité des connaissances des systèmes de preuve interactifs ». Il a également été largement utilisé dans diverses pièces de monnaie de confidentialité et techniques de mise à l'échelle de la chaîne publique au cours des dernières années, mais ces applications sont relativement superficielles du point de vue de la recherche sur la blockchain et de la promotion de l'industrie. La technologie ZKP serait beaucoup plus utile au niveau de la couche application, où elle pourrait aider à prévenir les erreurs de validation des données, les interruptions ou restaurations de service et le vol de fonds. En outre, cela peut, sous certaines conditions, améliorer la confidentialité des utilisateurs et la durabilité des modèles économiques pour relever des défis majeurs.





Bien entendu, en plus de la technologie ZK, l'équipe de recherche de Salus a de nombreuses autres réalisations, telles que nos articles de recherche Analyse de la sécurité de la migration des contrats intelligents d'Ethereum vers Arbitrum et Analyse de la sécurité EIP : Événements d'attaque des normes du programme d'application. Ces deux études font un excellent travail. d'expliquer les risques présents dans les protocoles Smart Contract Migration et EIP, faisant écho à notre mission : Salus s'attaque aux défis de sécurité les plus complexes grâce à la recherche scientifique et en repoussant les limites de la sécurité Web3.

Ishan Pandey : Vos recherches sur « L'application des ZK-SNARK dans la solidité » ont eu une influence sur la communauté Ethereum. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’impact de cette recherche et sur la manière dont elle profite à l’écosystème Ethereum au sens large ?

Mirror Tang : C'est un honneur de vous présenter ma recherche, qui a été l'article le plus consulté de l'année dernière et l'article le plus lu jamais vu dans la section ZK du forum de recherche Ethereum ethresear.ch. Dans cet article, je me concentre sur l'intégration de ZK-SNARK (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument from Knowledge) avec les contrats intelligents Ethereum. Cette recherche se concentre sur l'amélioration de la confidentialité des applications EVM en mettant en œuvre des techniques de préservation de la confidentialité dans les contrats intelligents. Il aborde les problèmes de transformation de la confidentialité, d’optimisation informatique et de résistance MEV (Maximum Extractable Value) dans la couche d’application EVM.





Nous fournissons également des exemples d'applications ZK bien écrites et des comparaisons de performances, y compris des transactions privées et des processus de calcul améliorés. Une fois la technologie déployée dans l’écosystème Ethereum, elle permettra d’économiser beaucoup de coûts de gaz et facilitera la confidentialité des applications de l’écosystème EVM. En même temps, je lui ai également confié une mission importante : le tueur de L2. Compte tenu du cycle de preuve inter-chaînes et de la fragmentation des liquidités ainsi que des problèmes de sécurité L2, une fois que le réseau principal lui-même pourra directement implémenter la fonction de confidentialité et le module ZK hors chaîne pour économiser les dépenses en gaz, la demande des utilisateurs pour L2 sera considérablement réduit. Cela évite également à certains projets opérationnels à haute fréquence déployés sur des chaînes coûteuses de devoir subir des migrations douloureuses et de perdre des utilisateurs.

Ishan Pandey : D'après votre expérience, quels sont les défis les plus importants auxquels vous avez été confrontés en matière de recherche et de développement de blockchain, et comment avez-vous relevé ces défis chez Salus ?

Mirror Tang : Pour moi, le plus important est de trouver un équilibre. Passer d’une bonne recherche à une bonne technologie, puis à de bons produits et services est un long processus, je dois l’admettre. Il est important de faire des compromis : abandonner la paranoïa à l'égard de la technologie et de la recherche au niveau des produits et des services et se concentrer sur l'expérience utilisateur. Et il est également important de ne pas faire de compromis : une bonne recherche doit être persévérée contre vents et marées.

Ishan Pandey : Comment envisagez-vous l’avenir d’Ethereum et l’évolution des technologies sans connaissance dans les prochaines années ? Quel rôle voyez-vous Salus jouer dans cette évolution ?

Mirror Tang : En regardant l’avenir d’Ethereum et des technologies sans connaissance, je vois des progrès significatifs dans les années à venir. Ethereum évoluera probablement vers une plus grande évolutivité et efficacité, en utilisant des preuves sans connaissance pour améliorer la confidentialité et la sécurité. La technologie sans connaissance deviendra plus accessible et intégrée dans diverses applications blockchain.





Salus est sur le point de jouer un rôle clé dans cette évolution. Nous visons à être à l’avant-garde de la mise en œuvre de ces technologies, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de la confidentialité et de la sécurité des applications blockchain et en contribuant à l’écosystème plus large grâce à l’innovation et à un leadership éclairé.

Ishan Pandey : Compte tenu de votre solide formation universitaire et de votre expérience dans l’industrie, comment voyez-vous la relation entre la recherche universitaire et l’application pratique dans l’espace blockchain ?

Mirror Tang : Au cours de la dernière décennie, l'intégration entre la recherche universitaire et les applications pratiques dans le domaine de la blockchain n'a pas été étroite. La plupart des projets découlaient de la mise en œuvre technique de certaines recherches, mais cela appartenait au passé. L’industrie actuelle de la blockchain est une discipline professionnelle d’une certaine ampleur.





Comme si il y a 4 ans un développeur Solidity devait seulement être capable d'écrire de simples contrats de tokens ERC 20, alors qu'aujourd'hui il faut apprendre et comprendre les différences entre les différentes versions de Solidity, la compatibilité, les frameworks tels que Hardhat, Foundry et Openzepplin. bibliothèque ainsi qu'une grande variété d'oracles et de dépendances externes. Et aussi, comment développer ZK en Solidity.





Alors qu'est-ce que cela nous dit? La spécialisation et la recherche approfondie seront une condition préalable nécessaire à l’innovation future dans les applications pratiques de la blockchain.

Ishan Pandey : Quels conseils donneriez-vous aux jeunes scientifiques et entrepreneurs qui aspirent à se démarquer dans l’industrie de la blockchain ?

Mirror Tang : Concentrez-vous sur l'apprentissage des principes fondamentaux de la blockchain et de la cryptographie. L’innovation dans ce domaine vient souvent d’une compréhension approfondie de ses aspects techniques.





Adoptez des approches interdisciplinaires, combinant des connaissances en finance, en droit et en technologie. Restez adaptatif et résilient, car le secteur de la blockchain évolue rapidement. Votre point de vue unique et vos idées innovantes sont des contributions précieuses à ce domaine émergent.

Ishan Pandey : Comment abordez-vous les considérations éthiques et les impacts sociétaux potentiels de la technologie blockchain dans votre travail chez Salus ?

Mirror Tang : Dans notre travail, nous accordons la priorité aux considérations éthiques, notamment en matière de confidentialité et de sécurité des données. Nous évaluons activement les impacts sociétaux de nos applications blockchain, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux principes d'équité et d'inclusivité. Notre objectif est de tirer parti de la blockchain pour le bien social, en améliorant la transparence et la confiance dans les interactions numériques tout en étant conscient des conséquences imprévues potentielles.

Ishan Pandey : Qui sont vos inspirations personnelles ou vos modèles dans le monde de la technologie, et comment ont-ils influencé votre travail et votre vision ?

Mirror Tang : Mon inspiration vient du professeur Dan Boneh de l'Université de Stanford, une figure de proue de la cryptographie. Ses travaux, notamment dans le domaine de la cryptographie appliquée et de ses implications pour la technologie blockchain, ont profondément influencé mon approche.





Les recherches du professeur Boneh sur l'avancement des techniques cryptographiques et son engagement à former la prochaine génération de cryptographes ont façonné ma vision de l'intégration de fonctionnalités robustes de sécurité et de confidentialité dans les applications blockchain.

Ishan Pandey : Enfin, quelles sont vos prévisions concernant les principales tendances et avancées en matière de blockchain et de crypto pour l’année à venir ? Comment Salus se positionne-t-il par rapport à ces tendances anticipées ?

Mirror Tang : Je m'attends bientôt à une explosion des technologies de couche d'application blockchain, en mettant l'accent sur l'évolutivité, l'interopérabilité et la durabilité grâce à l'intégration de technologies telles que l'IA, ZK et FHE. Les technologies améliorant la confidentialité telles que ZK-SNARK seront mises en valeur. Nos produits actuels basés sur la recherche incluent Lighting cat , un outil de détection de contrats intelligents basé sur l'apprentissage profond qui a été publié dans Nature's Scientific Reports , et la solution ZK de couche d'application EVM de Salus qui a été la plus consultée sur la plateforme EthResearch au cours du passé. année.





Se positionnant comme un phare de la sécurité Web3, Salus s'attaque aux défis de sécurité les plus complexes grâce à la recherche scientifique et en repoussant les limites de la sécurité Web3. Par conséquent, la recherche sur les tendances technologiques de pointe et l’accent mis sur le développement de solutions blockchain évolutives, sécurisées et conviviales seront autant de domaines d’intervention clés pour Salus.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR