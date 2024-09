De la tendance à l'effondrement : un rappel de l'importance de la réglementation de la blockchain

Ce n'est que le mois dernier que j'ai écrit sur les projets NFT et pourquoi ils ne devraient pas hésiter à respecter les réglementations . Non seulement parce que les NFT représentaient une nouvelle classe d'actifs numériques (du moins pour les régulateurs), mais aussi à cause de la ferveur du battage médiatique qui semblait le pousser dans une vague d'adoption soudaine et inexplicable.





Du moins, c'était comme ça juste avant que les terreurs de mai ne frappent l'économie mondiale, dont les effets se sont répercutés sur la crypto-monnaie. Les NFT n'étaient pas en reste.

Leçons répétées

Peu de temps après, le LUNAcy of Terra nous a rappelé les positions instables et précaires auxquelles tout projet de blockchain et de crypto doit faire face. Des choses se sont passées et des mesures ont été prises pour remédier à la situation après la débâcle. Mais la vraie viande des leçons n'était pas de nouveaux délices, si nous sommes honnêtes.





Ce ne sont pas seulement les personnes crypto qui se sont assises la nuit non plus, se balançant silencieusement et remettant en question leurs voyages. Au milieu de chaque catastrophe cryptographique, la lumière est faite sur ce qui aurait dû être fait pour l'éviter. En voyant le marché en chute libre, et les investissements et les économies d'une vie perdues, les régulateurs se sont demandé s'ils avaient bien fait leur travail.





Ce n'était pas la première fois que cela se produisait, mais cela a démontré qu'une fois de plus, des réglementations n'ont pas été mises en place au moment où nous en avions besoin. Tel que rapporté par Reuters, l'effondrement de la cryptographie a été un signal d'alarme pour un besoin urgent de réglementations cryptographiques harmonisées au niveau mondial.





Même si nous voulons nous voir comme des poches décentralisées et autonomes de personnes sur Internet, il était clair que la majorité des participants sont encore, après tout, humains. Et nouveau.





Nous, la communauté crypto, avons montré que nous avions besoin directives réglementaires sur les stablecoins, les garanties de transparence, les mesures de confinement et la divulgation des risques au minimum. Et les pouvoirs en place ont été poussés à l'action une fois de plus - ou du moins à sonner les cloches pour s'alerter de la nécessité d'agir.





La nécessité de réglementer le marché de la cryptographie a attiré l'attention du G7, de la SEC américaine, de l'UE et d'autres acteurs importants parmi les régulateurs mondiaux. Pour une fois, ils ont présenté un front uni affirmant que nous avons besoin de réglementations, de règles et de divulgations pour protéger les investisseurs dans un marché qui a été partiellement méprisé.





De nombreuses autres autorités décident de rejoindre le train de régulation annonçant des actes sur les actifs numériques. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passera ensuite, de la rapidité avec laquelle le marché de la cryptographie se rétablira et de la manière dont les régulateurs agiront comme promis. Cependant, une chose est sûre; le marché de la cryptographie a été pris aussi au sérieux que possible et il est là pour rester.





Il pourrait être tentant de rejeter la faute sur des gens comme Terra, mais les boucs émissaires ne changent rien au fait que c'était inévitable. Le crash de Terra a aiguisé l'attention des régulateurs et a déplacé leur attention vers l'industrie de la blockchain - quelque chose qui aurait dû être fait avant que la catastrophe ne se produise.





Le jeu blockchain et ses nuances de gris

Le concept de blockchain gaming n'est plus une nouveauté pour les régulateurs du monde entier. Semblable à toute technologie qui a approfondi ses racines sur le marché mondial, le modèle commercial de la blockchain a attiré une pléthore d'investisseurs à ses côtés. Cependant, chaque nouvel investisseur qui souhaite prendre une part du gâteau de la blockchain doit savoir comment sécuriser l'investissement et s'assurer qu'il atteint son potentiel optimal.





Tout comme l'impact des facteurs environnementaux sur la croissance d'une industrie, quelle que soit la fréquence à laquelle nous l'arrosons, un certain nombre de facteurs politiques , tels que les lois et les réglementations, influencent gravement le succès d'un certain modèle d'entreprise. Le risque peut être associé à l'investissement, mais l'escalade dans la zone grise juridique ne l'est pas.





Un 2021 rapport par la Blockchain Gaming Alliance a démontré que les jeux basés sur NFT ont accumulé 2,32 milliards de dollars de revenus entre juillet et septembre de l'année dernière, ainsi que des activités liées à Metaverse qui explosent au premier semestre 2021, en particulier aux États-Unis et dans les pays asiatiques. Le même rapport a en outre montré que la majorité des développeurs actifs dans l'industrie du jeu blockchain sont préoccupés par l'impact des lois et réglementations imposées par le gouvernement sur l'industrie ou par leur absence également.





Une autre rapport fait la lumière sur le statut du marché du jeu, prédisant qu'il devrait croître de 125,65 milliards de dollars de 2020 à 2025 en raison de l'intégration de la technologie blockchain en tant que moteur clé du marché.





L'examen de ces chiffres suggère que les régulateurs accélèrent la course pour réguler le marché des jeux de blockchain, mais la réalité est qu'ils en sont encore au point de départ.





Si l'on regarde maintenant les situations juridiques dans plusieurs juridictions, on peut y voir un objectif général de réglementer avec un certain nombre de disparités. Par exemple, les États-Unis sont considérés comme le pays le plus avancé en ce qui concerne l'adoption de réglementations sur la blockchain et la crypto-monnaie au niveau fédéral et la coopération entre agences, ainsi que des lois qui diffèrent d'un État à l'autre.





Cependant, il est intéressant que le Gouvernement des États-Unis a pris une position active sur la réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie, mais l'habitude de se taire concernant d'autres modèles commerciaux liés à la blockchain est restée.





D'autre part, l'UE, en tant qu'autre régulateur principal au niveau mondial, a joué un rôle plus actif dans la réglementation des modèles commerciaux et des actifs cryptographiques basés sur la blockchain, mais tout cela est encore au stade de propositions. L'Union adopté un vaste ensemble de propositions législatives visant à réglementer les actifs cryptographiques et à augmenter les investissements, ainsi qu'un régime pilote pour les infrastructures de marché. En s'éloignant des crypto-monnaies et en ouvrant le bac à sable du jeu basé sur la blockchain, nous pouvons constater que la plupart des pays qui ont adopté des lois sur la crypto ne couvraient pas tout à fait toute la zone.





Par exemple, il existe des différences entre pays asiatiques en ce qui concerne la réglementation des NFT. Qu'il s'agisse de l'interpréter pour s'adapter aux lois existantes en raison de l'absence de réglementation traitant des NFT au Japon ou de déterminer ces transactions au cas par cas, il n'y a pas de certitude juridique pour le moment, mais seulement des promesses pour un avenir meilleur.

Prends garde et fais confiance

Si une technologie recèle un immense potentiel, l'adoption réglementaire se poursuivra à coup sûr, et la blockchain est actuellement au milieu d'une telle procédure. En regardant la situation dans son ensemble, l'avenir semble prometteur pour les jeux de blockchain. Bien qu'ils soient maintenant en proie au marché baissier, de nombreux projets continuent de se construire comme ils l'étaient avant que le taureau ne s'éloigne du cadre, convaincus que l'un des plus grands moteurs du marché finira par sortir dans la lumière.





Il existe une énorme incitation à réglementer tous les aspects de la blockchain à l'échelle internationale, et ces acteurs sont positifs quant à la réglementation des jeux de blockchain. Peut-être que le moment viendra où ils l'exigeront même.





Le crash cryptographique de 2022 est réel. Ça se passe. Nous vivons donc dans la peur. Mais nous ne devons pas cesser de mieux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi s'est passé et comment prévenir de futurs événements.





En attendant que la communauté internationale établisse un paquet réglementaire harmonisé sur tous les aspects des modèles commerciaux basés sur la blockchain, essayons de nous protéger en choisissant de nous aligner sur des projets qui anticipent la courbe de réglementation. Projets qui accordent la priorité à la protection et à la sécurité des utilisateurs, et projets qui souhaitent se conformer aux lois et réglementations existantes et à venir.





Parce que vraiment, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire.