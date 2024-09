Publicités dans le jeu vs microtransactions : quel est le moindre de deux maux ?

La dernière décennie a vu une augmentation des microtransactions et des jeux et la controverse qui les entoure. Il y a aussi le problème des publicités dans le jeu. Les publicités dans les jeux ont tendance à se produire régulièrement pour les jeux gratuits ou freemium, en particulier les jeux mobiles. Il est temps d'explorer les avantages et les inconvénients des publicités dans le jeu par rapport aux microtransactions, pourquoi elles sont si détestées et si elles sont un mal nécessaire.





L'ALLURE DES MICROTRANSACTIONS

Indépendamment de ce que vous pensez des microtransactions, il est indéniable que les microtransactions constituent une belle source de revenus supplémentaires pour les éditeurs de jeux. Cependant, cela fait également des microtransactions un système propice aux abus. Par exemple, le jeu vidéo mobile Fallout Shelter de Bethesda Softworks est gratuit.





En 2017, le jeu aurait atteint 100 millions de dollars de dépenses de joueurs sur iOS et Android. C'est pour un jeu gratuit. Cela signifie que le jeu gratuit comportait des achats intégrés ou des microtransactions pour divers articles ou cosmétiques. Cela signifie également qu'un jeu "free-to-play" peut toujours attirer les développeurs de jeux et les principales activités des éditeurs à partir de simples microtransactions.





Le problème de ces dernières années avec les microtransactions est lorsque les principaux jeux AAA à prix plein commencent à les incorporer. Ils essaient d'inciter les joueurs à acheter des articles dont ils ne veulent pas, ou ils mettent du contenu derrière un paywall. Peut-être que l'objet est déverrouillable après un certain nombre d'heures. Mais si vous dépensez de l'argent réel dans la monnaie du jeu ou dans une boîte à butin, vous pouvez l'acheter tout de suite. Il s'agit d'un système qui a été critiqué pour ses pratiques prédatrices par les éditeurs de jeux avec la façon dont il tente d'inciter les joueurs à dépenser plus d'argent pour un jeu qu'ils ont déjà acheté.





Désormais, l'avantage des microtransactions est que les concepteurs de jeux et les éditeurs peuvent gagner de l'argent sur un produit gratuit. Cela leur donne un système pour profiter d'un produit gratuit. Techniquement, vous n'avez rien à payer pour jouer au jeu, mais certaines microtransactions peuvent être achetées pour obtenir des bonus ou des objets en jeu. C'est un moyen pour les petits éditeurs ou développeurs qui ont créé un produit gratuit de tirer profit de leur travail.





Les inconvénients sont que les principaux éditeurs de jeux ont poussé l'idée de microtransaction trop loin. Ils l'ont incorporé dans des jeux qui n'en ont pas besoin ou qui ne devraient pas l'avoir. Un jeu qui coûte le prix fort ne devrait pas avoir de contenu verrouillé derrière un paywall ou une solution rapide. Il ne devrait pas non plus y avoir de bonus "payer pour gagner" ou de microtransactions. Un joueur a déjà payé le prix fort pour ce jeu, il devrait donc bénéficier de l'expérience complète.









L'étalon-or d'une sortie de jeu AAA est The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt RED. Par exemple, le jeu avait un programme DLC gratuit. Chaque morceau de DLC était gratuit. Chaque nouvel ensemble d'armures, chaque nouvelle arme et chaque cosmétique du jeu était soit gratuit, soit découvert ou gagné dans le jeu. Rien n'a été payé.





Les seuls aspects payants de The Witcher 3 étaient deux extensions d'histoire massives : Hearts of Stone et Blood & Wine. Ce n'étaient pas de simples DLC. Il s'agissait d'extensions et d'ajouts massifs au jeu, en plus de tout le contenu téléchargeable gratuit et des mises à jour. Si vous avez une version de jeu AAA à prix plein, The Witcher 3: Wild Hunt est la norme que tous les éditeurs de jeux devraient suivre. Vous ne payez pas pour gagner quoi que ce soit.





PUBLICITÉS DANS LES JEUX

Certains arguments peuvent être avancés pour les publicités intégrées aux jeux vidéo. Par exemple, si un jeu est gratuit, le fait d'avoir des publicités dans le jeu est un moyen pour les créateurs de monétiser ce produit pour maintenir le jeu à un prix gratuit ou bas. Il n'est pas rare de voir des publicités dans les jeux dans les applications gratuites ou les jeux mobiles gratuits. Il est logique d'avoir un certain type de niveau gratuit qui prend en charge les publicités intégrées à l'application ou au jeu. Vous appréciez les services ou le contenu gratuitement, ce faisant, il semble juste et raisonnable que certaines coupures publicitaires obligatoires soient le compromis.





L'inconvénient est lorsque les éditeurs ou les développeurs tentent de se faufiler dans les publicités du jeu pour un service premium. Les fans sont prêts à payer une prime et, ce faisant, ils ne devraient pas avoir à supporter de publicités. Le produit a déjà été vendu, donc forcer les publicités obligatoires est une erreur.





Netflix a déjà publié des informations selon lesquelles le niveau financé par la publicité du service de streaming coûtera 6,99 $. Pendant ce temps, Disney + aura son propre niveau de base financé par la publicité à 7,99 $. Donc, fondamentalement, les utilisateurs paieront toujours pour un service d'abonnement premium, mais maintenant ils seront obligés de supporter des publicités auxquelles ils n'étaient pas soumis auparavant. S'ils veulent que leur service reste sans publicité, ils devront payer un tarif d'abonnement plus élevé.





Payer des frais d'abonnement premium pour du contenu financé par la publicité n'a aucun sens. Crunchyroll oblige uniquement les utilisateurs à regarder des publicités pour son contenu gratuit. Ça a du sens. Payer des frais d'abonnement pour un service financé par la publicité risque que les services d'abonnement premium deviennent anti-consommateurs et perdent leur clientèle.





Auparavant, l'attrait du contenu sur Disney + et Netflix est qu'il n'a pas de coupures publicitaires. Vous pouvez regarder et profiter de tout le contenu sans le marasme des publicités.





Cela pourrait être un problème s'il s'agit de jeux. Cela signifie que les éditeurs de jeux pourraient forcer les joueurs à endurer et à accepter des publicités excessives et intrusives ou des coupures publicitaires pour des produits qu'ils ont déjà payés. Interrompre les jeux avec des publicités pourrait nuire au déroulement d'un jeu. Les publicités intrusives pourraient également nuire ou nuire à l'immersion de l'expérience dans le jeu.









Le problème avec les publicités dans les jeux est qui est là pour réglementer ou arrêter les éditeurs de jeux ou leur dire quand s'arrêter ou que c'est devenu trop ? Les éditeurs de jeux ont déjà prouvé qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher lorsqu'il s'agissait de microtransactions pour des jeux à plein tarif ou d'essayer d'utiliser des bonus payants.





En tant que tel, peut-on vraiment faire confiance aux éditeurs de jeux avec un système aussi volatile pour les abus que les publicités dans les jeux ? Regardez le film "Ready Player One", lorsque Ben Mendelsohn dans le rôle de Nolan Sorrento, le PDG d'Innovative Online Industries, essaie de convaincre les dirigeants de remplir jusqu'à quatre-vingts pour cent d'un écran de jeu avec des publicités, en notant : "Une fois que nous roulons certaines des restrictions publicitaires de Halliday, nous estimons pouvoir vendre jusqu'à 80 % du champ visuel d'un individu avant de provoquer des crises. »





Oui, c'était une histoire fictive, et cette scène était un peu un bâillon. Mais depuis combien de temps avons-nous vu des entreprises et des dirigeants d'entreprise prendre des décisions similaires aux dépens des clients pour gagner de l'argent ? Comme le dit Sorrento à propos des actionnaires corporatifs dans le film, « Ce n'est pas notre travail de les rendre heureux. C'est notre boulot de leur faire gagner de l'argent.





Cela devrait servir d'avertissement pour permettre aux grandes entreprises de commencer à mettre des publicités dans le jeu pour les principaux jeux vidéo. Une fois les vannes ouvertes, elles ne s'arrêteront jamais à moins que des restrictions ne leur soient imposées, tout comme avec les microtransactions. Bien sûr, acheter un nouveau costume, une nouvelle peau ou un nouveau cosmétique semble amusant, mais cela envoie également le mauvais message aux grands éditeurs d'entreprise. Ils rendront les choses de plus en plus grandes jusqu'à ce que vous soyez obligé de supporter des publicités intrusives dans le jeu ou des microtransactions payantes. À un moment donné, les joueurs et les développeurs doivent baisser les bras, en particulier lorsqu'il s'agit de respecter l'intégrité d'une expérience de jeu et des joueurs.





Il y a environ deux ans, il y a eu une instance d'une publicité intrusive dans le jeu apparaissant dans EA Sports UFC 4. La fonctionnalité a apparemment été ajoutée après le lancement du jeu. Après que les fans ont commencé à aborder la fonctionnalité controversée sur Reddit, elle a été rapidement supprimée.





https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/imm8cu/ea_decided_to_add_fullon_commercials_in_the/





En fin de compte, EA Sports a supprimé la fonctionnalité dans EA Sports UFC 4. Les joueurs n'étaient pas satisfaits de cela étant donné qu'EA Sports UFC 4 est un jeu à prix plein et non gratuit. Corey SA d'EA Sports a finalement abordé le problème dans un Message Reddit , indiquant ce qui suit :





"Je fais partie de l'équipe communautaire ici chez EA et je voulais poster ici et vous donner à tous une mise à jour sur cette situation. Plus tôt cette semaine, l'équipe a activé les emplacements d'annonces dans EA SPORTS UFC 4 qui sont apparus pendant les moments "Replay" du gameplay. Ce type d'inventaire publicitaire n'est pas nouveau dans la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l'affichage d'annonces à des vignettes de menu principal spécifiques ou à l'emplacement du logo Octagon. Il ressort clairement de vos commentaires que l'intégration de publicités dans l'expérience de relecture et de superposition n'est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l'équipe et nous nous excusons pour toute perturbation du gameplay que les joueurs ont pu subir. Nous réalisons que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l'avance et cela dépend de nous. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA SPORTS UFC 4, donc l'intégration des publicités dans l'expérience de relecture et de superposition ne réapparaîtra pas à l'avenir. Merci pour vos commentaires continus sur EA SPORTS UFC 4. »





Ceci est un autre exemple de grands éditeurs d'entreprise qui tentent de dépasser les limites de ce qui est acceptable pour les joueurs en essayant de mettre des publicités dans le jeu pour un jeu à prix plein. Si les joueurs ne rejettent pas catégoriquement les fonctionnalités, les intérêts des grandes entreprises essaieront à nouveau de franchir la ligne et tenteront de s'en tirer avec des fonctionnalités pires et plus intrusives.





En fin de compte, les publicités dans le jeu et les microtransactions pour les produits premium semblent être un moyen de récompenser les grandes entreprises pour leur mauvais comportement, en particulier lorsque vous avez déjà investi de l'argent dans un produit premium. En fin de compte, les joueurs ont une voix et un moyen de voter avec leur portefeuille. C'est à eux de choisir ce qu'ils sont prêts à supporter, même lorsqu'il s'agit de microtransactions et de publicités dans le jeu. Mais leur pouvoir et leur voix sont plus forts qu'ils ne le pensent.