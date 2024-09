Découvrez combien de richesses vous devriez investir dans la crypto

Trop long; Pour lire

Coin Mentioned

Le plus d'argent que vous avez gagné sur une crypto-monnaie? Quelle pièce quand ? Fin 2020 et mi-2019. Bitcoin n'est pas encore le bas du marché de la cryptographie (Bitcoin coûte environ 29 000 $ au moment de la rédaction). Bitcoin est certain de résister à l'épreuve du temps, mais dans l'état actuel des choses, toutes les autres crypto-monnaies sont soumises à des changements défavorables massifs. La stratégie d'investissement la plus réussie est la moyenne des coûts en dollars et la technique de rééquilibrage suivant les 4 phases du cycle crypto du cycle crypto.