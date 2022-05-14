找出你应该在加密货币上投资多少财富

你最近购买了哪些加密货币？为什么？

专业提示：您可以在 HackerNoon 关于页面上添加这些加密货币作为披露。





没有任何。但我只会向非专业投资者或交易员的任何人建议我书中的比特币策略。这与硬币无关，而与策略有关

您最近出售了哪些加密货币？为什么？

相同的答案；没有任何。当您制定策略并遵循加密周期时，个别事件不会让您烦恼。

你将多少百分比的财富投资于加密货币？你是如何确定这个百分比的？

通常低于 10%。加密是我无法控制的东西。我必须遵循周期来确定何时买卖。因此，我的大部分财务生活都必须在这些周期内发生。因此，我对他们的依赖越少越好。

您认为哪种加密货币具有/具有最长期的效用价值？为什么？

比特币。还有其他有前途的加密货币，但只有比特币肯定能经受住时间的考验。在不久的将来，其他加密货币项目的情况可能会发生变化，但就目前而言，其他所有加密货币都会受到巨大的不利变化

你在加密货币上赚的最多的钱是多少？什么时候的硬币？

比特币。 2020 年末和 2019 年年中。 3X 到 5X 回报。

你在加密货币上损失的最多的钱是多少？什么时候的硬币？

2018 年，以太坊和 ncash

你会如何描述你的投资论文？

遵循加密周期的 4 个阶段的美元成本平均和再平衡技术。在我的书中了解更多信息 - cryptoinvestbook.com





最后，你有一个热门的加密货币技巧可以与 HackerNoon 社区分享吗？

是的。这还不是加密市场的底部。 （截至撰写本文时，比特币约为 29,000 美元）。加密熊总是这样。





不用说，但请#DYOR （做你自己的研究）。







