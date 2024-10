Comment l'interface utilisateur basée sur le backend réduit les délais de commercialisation

Définition du TTM et de l'interface utilisateur basée sur le backend

Dans les affaires comme dans la vie, le timing est primordial, surtout dans le monde hyper-compétitif des applications mobiles. Le raccourcissement du délai de mise sur le marché (TTM) peut faire la différence entre devenir la norme de l’industrie ou un copieur marginal. Le TTM est la période critique entre l'idéation initiale d'un produit et sa disponibilité pour que le public puisse le télécharger ou l'acheter. Et même si cela peut sembler crucial pour les perturbateurs du marché ou les créateurs de catégories, tout lancement sérieux doit élaborer une stratégie sur le TTM – et généralement chercher à le minimiser. Il s'agit d'un moyen simple de réduire les coûts, en particulier ceux de la main-d'œuvre, lors de la phase de pré-lancement, tout en garantissant que votre produit ne manque pas sa fenêtre critique d'adoption généralisée par le grand public.





L'un des moyens les plus populaires de réduire le TTM en tant que développeur d'applications mobiles consiste à implémenter une interface utilisateur basée sur le backend (BD UI), également connue sous le nom de développement piloté par le backend ou d'interface utilisateur pilotée par le serveur.





Sans entrer dans trop de détails, ce terme fait référence au développement d’applications frontend avec des navigations et des comportements dynamiques basés sur les réponses du serveur. Ce style de développement contribue à faciliter les tests A/B , à minimiser l'attente sur les versions de l'App Store et à réduire la dépendance entre les modèles de base et les vues. Pris conjointement, ces avantages et d'autres de la mise en œuvre de l'interface utilisateur BD peuvent accélérer le TTM pour de nombreux développeurs d'applications mobiles . Il est particulièrement utile pour les scénarios de projet avec une fréquence élevée de modifications de l'interface utilisateur, où la personnalisation de l'utilisateur est cruciale et où les mises à jour de l'interface en temps réel sont essentielles à l'expérience utilisateur.





Aperçu du contenu

Section I : Modèle traditionnel frontend-backend

Section II : Explication de l'interface utilisateur basée sur le backend

Section III : Limites de l'interface utilisateur BD

Section IV : Effets sur le TTM





Section I : Modèle traditionnel frontend-backend





Comme nous le savons, le développement front-end se concentre sur les composants visuels et interactifs d'une application que les utilisateurs expérimentent, tandis que le développement back-end crée la structure globale, le système, les données et la logique de l'application.





Traditionnellement, ces rôles étaient strictement séparés, chacun avec son propre spécialiste travaillant en silo, pour sa propre moitié, et cette séparation des rôles et des pouvoirs dans le processus créatif peut avoir un impact sérieux sur TTM. Souvent, le frontend est appelé « côté client », avec l’hypothèse sous-jacente que le backend plus technique, en coulisses, doit s’adapter et répondre aux besoins de l’interface et de l’expérience utilisateur destinées au public .





Lorsque nous disons que le développement frontend se concentre sur les éléments interactifs d'une page ou d'une application, nous pourrions plus spécifiquement faire référence à l'interface utilisateur (UI) et à l'expérience utilisateur (UX). Ces éléments de conception constituent l'apparence visuelle de votre application, y compris, mais sans s'y limiter, les mises en page, les couleurs, les boutons et autres points de contact interactifs.





Une interface bien conçue est le visage public de votre produit, améliorant à la fois l'engagement et la satisfaction des utilisateurs.





De l’autre côté de la médaille, le développement backend traite de la logique côté serveur, des bases de données et des API qui permettent à l’application de fonctionner et de se connecter au Web au sens large. Le backend pourrait inclure le traitement des données, l’authentification et la gestion des comptes d’utilisateurs. Lorsque les équipes backend et frontend ne collaborent pas efficacement, une multitude de problèmes peuvent survenir. Par exemple, les API peuvent ne pas répondre aux exigences du front-end, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité et prolonge les délais de développement.





Comme expliqué, la prise en compte de l’harmonie visuelle et structurelle est essentielle.





Si l’équipe de développement front-end n’est pas stratégiquement alignée sur les développeurs back-end, cela peut entraîner des éléments de conception difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre. À son tour, la nécessité de retravailler et d’apporter des modifications à la conception ou aux éléments sous-jacents des deux côtés entraîne des retards et limite la capacité d’apporter des modifications ou d’effectuer des tests A/B.





Les déconnexions entre le frontend et le backend peuvent être attribuées à une mauvaise communication, à des différences de compréhension technique ou à des changements dans la portée du projet. Ces déconnexions entraînent souvent un cycle de révisions, dans lequel l'équipe front-end doit ajuster ses conceptions pour s'adapter aux limitations du back-end, et les développeurs back-end doivent apporter des modifications pour répondre aux attentes du front-end. Ces allers-retours peuvent être chronophages et frustrants, allongeant finalement le TTM pour un nouveau produit ou une mise à jour logicielle .





Section II : Explication de l'interface utilisateur basée sur le backend









Examinons maintenant de plus près le fonctionnement de l'interface utilisateur BD . BD UI implique non seulement le transfert de données du backend au frontend, mais également des informations cruciales sur la manière dont ces informations doivent être restituées, leur relation avec la couche de données et des informations sur la façon dont l'interface répond aux actions de l'utilisateur.





Dans le modèle d'interface utilisateur BD, l'application côté client consiste généralement en un cadre d'interface utilisateur de base qui peut restituer les éléments de manière dynamique en fonction des données reçues du serveur principal. Ces éléments d'interface utilisateur flexibles peuvent inclure des menus, des formulaires, des boutons, des listes, etc.





Lorsque vous utilisez l’approche basée sur le backend, tout le rendu et la logique de l’interface utilisateur sont gérés côté serveur. En retour, cela réduit la complexité du code côté client et le rend à la fois plus simple, plus léger et plus réactif. Étant donné que le serveur peut adapter les éléments et le contenu de l'interface utilisateur en fonction des profils et des préférences des utilisateurs à l'aide de données en temps réel, BD UI permet également une personnalisation plus dynamique de l'UX.

Lorsque nous comparons ce système au modèle frontend-backend traditionnel, certaines différences clés devraient immédiatement apparaître.

D’une part, le modèle traditionnel repose sur des structures d’interface utilisateur prédéfinies qui ne sont pas dynamiques en fonction du comportement de l’utilisateur. Ainsi, les modifications apportées à l’interface utilisateur nécessitent des modifications du code côté client, des mises à jour, puis un redéploiement. L'interface utilisateur BD est plus flexible en permettant des modifications de l'interface utilisateur sans nécessiter de mises à jour du code côté client.





De plus, les tests A/B sont plus difficiles dans le modèle de développement traditionnel et peuvent à nouveau nécessiter des modifications et un redéploiement du code côté client. Une autre différence clé à noter dans ces modèles est la gestion des mesures de sécurité. L'interface utilisateur axée sur le client, comme son nom l'indique, met en œuvre des mesures de sécurité côté client, nécessitant ainsi des efforts supplémentaires de la part de l'organisation pour mettre fin aux menaces de piratage ou de falsification. Avec BD UI, il existe un contrôle centralisé sur le backend sur la logique et la sécurité de l’interface utilisateur, réduisant ainsi le risque de falsification côté client.





Lorsque vous choisissez l'approche la mieux adaptée à votre organisation , il est également essentiel de se rappeler où se trouvent vos ressources de développement.





Une approche BD UI nécessite un investissement plus robuste dans le développement backend.





Cela inclurait la conception complète des API, la génération d'interface utilisateur côté serveur et les fonctionnalités en temps réel. Le développement du frontend pourrait ensuite se poursuivre en parallèle une fois les contrats API définis. Dans la méthode axée sur le client, le développement front-end et back-end peut se dérouler de manière plus indépendante tout en nécessitant une coordination pour les mises à jour de l'interface utilisateur. Comme mentionné précédemment, toute modification apportée à l’interface utilisateur implique souvent des ajustements de codage à la fois sur le front-end et sur le back-end.





Section III : Limites de l'interface utilisateur BD

Bien que BD UI offre certains avantages, ce modèle de travail ne convient pas à tout le monde.





Étant donné que davantage de travail est nécessaire sur le backend, les coûts de démarrage sont plus élevés, ce qui signifie donc un risque financier plus élevé pour les investisseurs. En général, BD UI nécessite une infrastructure backend plus robuste avec des capacités de traitement de données plus élevées . Cela peut à son tour conduire à imposer une charge excessive aux ingénieurs back-end pour résoudre des problèmes qui pourraient autrement être résolus de manière collaborative dans le cadre du système front-end-backend traditionnel.





Tout aussi important, l’interface utilisateur BD peut limiter la créativité et la flexibilité de la conception . Comme tous les éléments doivent déjà être présents dans l’architecture backend, les changements imprévus constituent un défi à long terme. Dans le même ordre d'idées, l'universalité de l'interface utilisateur BD sur différentes plates-formes (ordinateur de bureau, tablette et mobile) peut également constituer un inconvénient, car certains éléments et fonctions de l'interface sont véritablement limités aux appareils mobiles et nécessitent une attention particulière.





Lorsque votre serveur ne dispose que de propriétés qui fonctionnent sur toutes les plates-formes, votre entreprise risque de manquer l'opportunité de profiter de fonctionnalités uniques à différents appareils. Lorsque BD UI est mis en œuvre pour la première fois, il peut également être difficile d'établir dans un contrat avec le développeur back-end exactement ce qui sera nécessaire. Composants, éléments interdépendants, imbrications, styles, mise en forme… tous ces éléments doivent être déterminés et paramétrés depuis le backend.





L'un de ses inconvénients les plus importants est que les données et l'interface utilisateur sont combinées en une seule réponse lors de l'utilisation de BD UI . Cela signifie que lors de l'affichage d'un écran de liste, l'interface utilisateur doit être récupérée et l'utilisateur voit un écran vide pendant qu'il attend que le serveur charge l'interface utilisateur et les données. Il s’agit d’un pas en arrière par rapport à l’approche traditionnelle où l’interface utilisateur est déjà intégrée à l’application et n’a pas besoin d’être chargée.





Section IV : Effets sur le TTM

Alors, comment exactement BD UI raccourcit-il le TTM ? En examinant toutes les informations que nous avons vues jusqu'à présent, l'effet peut principalement être attribué à une réactivité accrue, à l'élimination des goulots d'étranglement dans le processus de développement et à une évolutivité accrue des solutions.





Comme nous le savons, BD UI permet une personnalisation dynamique de l'UX , ce qui signifie que le serveur peut adapter les éléments et le contenu de l'interface utilisateur en fonction des profils utilisateur, des préférences et des données en temps réel.





De plus, BD UI offre l'avantage significatif de pouvoir effectuer des mises à jour en temps réel de l'interface utilisateur . Par exemple, de nouvelles images ou de nouveaux boutons peuvent être ajoutés dynamiquement au fil de discussion sans qu'il soit nécessaire pour l'utilisateur de fermer ou d'actualiser l'application. Ces fonctionnalités conduisent à un code côté client plus simple et plus réactif, étant donné qu'une grande partie de la logique et du rendu de l'interface utilisateur est gérée côté serveur.





Lorsqu'elle est appliquée à une startup, l'utilisation de la méthode BD UI signifie que votre entreprise peut se concentrer davantage sur le développement et l'optimisation des éléments de votre produit destinés aux clients sans avoir à passer autant de temps à se coordonner avec le backend.





Une autre façon dont BD UI peut éliminer certains des goulots d'étranglement typiques du développement consiste à permettre une cohérence multiplateforme . BD UI fonctionne de manière cohérente sur toutes les différentes plates-formes (Web, mobile et ordinateur de bureau), car la logique du rendu de l'interface utilisateur réside sur le serveur. Par conséquent, toute modification ou mise à jour peut être déployée universellement sans qu’il soit nécessaire de modifier le code côté client pour chaque plate-forme individuelle. Encore une fois, cela permet de gagner un temps considérable lors du lancement d'un produit ou de l'évolution du marché.





Une dernière considération clé lors de l’utilisation de BD UI pour votre entreprise est l’évolutivité . Étant donné que le backend gère la génération de l'interface utilisateur dans ce système, une organisation peut évoluer horizontalement et gérer efficacement des charges d'utilisateurs plus élevées en ajoutant simplement plus de serveurs.





Section V : Dynamique du marché concurrentiel

De toute évidence, la mise en œuvre de BD UI offre certains avantages en raccourcissant le TTM pour les applications mobiles.

Mais pourquoi est-ce si important ? L’industrie technologique évolue à une vitesse exceptionnelle et la concurrence est plus féroce que jamais. Ce n’est un secret pour personne : être le premier à lancer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité offre généralement un avantage significatif.





Être la première permet à une entreprise d’établir sa domination sur le marché, de gagner des parts de marché et potentiellement de dominer son secteur.





Dans le domaine technologique, plus votre organisation met du temps à lancer un produit, plus le risque de changement dans les conditions du marché, les concurrents ou même les tendances est grand. Et comme mentionné précédemment, un cycle de développement prolongé peut entraîner une augmentation des coûts de personnel et d’infrastructure. Un développement et une publication plus rapides, aidés par BD UI, peuvent contribuer à réduire ces risques pour votre entreprise.





Mais au-delà de l'atténuation des risques, il s'agit également de créer un avantage concurrentiel grâce au positionnement de la marque et à la validation du marché. Les consommateurs de technologie souhaitent accéder aux dernières fonctionnalités et mises à jour le plus rapidement possible, et un TTM plus court permet aux entreprises d'itérer et d'améliorer leurs produits plus fréquemment, en gardant une longueur d'avance sur les désirs et les besoins en constante évolution des utilisateurs.





Un lancement plus rapide offre la possibilité d'une validation sur le marché, permettant à l'équipe de tester ses hypothèses et de recueillir des commentaires réels basés sur les expériences utilisateur réelles.





De plus, les opportunités d’investissement sont souvent liées à des délais serrés, et un solide historique de TTM est considéré comme essentiel lors de l’exploration de nouvelles sources de financement.





Envisagez de mettre en œuvre l’interface utilisateur BD : ce choix pourrait propulser votre entreprise vers le succès.