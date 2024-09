Comment réellement gagner de l'argent dans le métaverse et pourquoi la modélisation 3D est la "prochaine grande chose"

Internet se transforme fondamentalement en une série de formes spatiales communément appelées métaverse. Metaverse est un réseau de mondes virtuels immersifs et persistants axés sur la connexion sociale.





L'opportunité mondiale de revenus de Metaverse pourrait approcher 783,3 milliards de dollars en 2024 sur la base de l'analyse de Bloomberg [ 1 ].









La principale opportunité de revenus du métaverse consiste en grande partie dans les logiciels et services de jeu existants, ainsi que dans la hausse des ventes de matériel de jeu. Cependant, outre les conglomérats établis, une partie de la part de marché en émergence rapide est capturée par des entrepreneurs uniques qui suivent l'évolution du temps. Des agents immobiliers numériques aux créateurs et commerçants de biens virtuels, les gens gagnent déjà des millions dans le métaverse.





Par exemple, le jeune homme de 21 ans Samuel Jordan également connu sous le nom de @Builder_Boy, gagnerait jusqu'à 90 000 dollars par mois en vendant ses objets virtuels dans le métaverse Roblox [ 2 ]. Samuel est considéré comme l'un des créateurs de mode numérique UGC les plus vendus et a déjà collaboré avec des marques mondiales comme Burberry, Stella McCartney, Forever21 [ 3 ].





À propos de Roblox et de l'activité UGC qui l'entoure

Roblox est une plate-forme qui se nourrit d'expériences virtuelles générées par les utilisateurs, principalement des jeux créés par des milliers de développeurs indépendants : programmeurs, artistes d'effets visuels et sonores, modélisateurs 3D et animateurs.





À travers le monde virtuel de Roblox, vous vivez avec votre identité numérique, un avatar, que vous créez lors du processus d'intégration. Vous pouvez personnaliser votre avatar en choisissant des éléments UGC sur le marché de la plateforme. Le marché s'appelle le Boutique d'avatars et propose actuellement une quantité incalculable d'articles virtuels à vendre, créés par la plate-forme elle-même et d'autres artistes indépendants, dont certains ont connu un énorme succès en concevant et en vendant leurs produits numériques.





Selon les statistiques officielles de Roblox présentées lors de la journée des investisseurs de septembre 2022, les 10 meilleurs créateurs du marché Roblox gagnent en moyenne 815 000 $ par an [ 4 ].





Comment vendre vos actifs virtuels

Avec Roblox ayant une audience de plus de 59,9 millions d'utilisateurs actifs quotidiens [ 5 ], il n'est pas facile de se lancer dans la création et la vente de biens virtuels sur la plateforme. Vous devez faire partie de leur Programme de création de UGC et pour ce faire, vous soumettez une candidature et un portfolio avec vos meilleurs atouts qui doivent respecter les directives du programme, les conditions d'utilisation et les directives DMCA. Chaque candidature est examinée personnellement et vous pouvez ou non être accepté pour le programme Roblox UGC. Si vous le faites, tout dépend de votre créativité et de vos compétences en modélisation 3D pour le faire sur la plate-forme (que nous aborderons dans un instant).





Si vous ne faites pas partie du programme Roblox UGC, ne laissez pas cela nuire à votre passion pour la création d'actifs virtuels ! Il existe de nombreuses autres plateformes et moteurs sur lesquels vous pouvez monétiser vos biens virtuels !





Il est recommandé de consulter Unity Asset Store ou Unreal Engine Marketplace. Les deux plates-formes sont considérées comme plus accessibles en termes de devenir un distributeur de contenu et d'être autorisées à vendre des packages de contenu et des mondes virtuels pré-construits. Voici les liens pour postuler aux programmes créateurs Unity et Unreal Engine et aux tutoriels que vous pouvez suivre :









De plus, il vaut la peine de consulter les marchés d'actifs 3D Web tels que TurboSquid ou Sketchfab, CreativeMarket, CGTrader et Cults. Ces plateformes partagent généralement la vente entre elles et l'artiste qui a créé l'actif. Les artistes obtiennent 40% à 95% des ventes selon le marché. Dans la plupart des cas, les artistes conservent la propriété de leurs modèles 3D tandis que les clients n'achètent que le droit d'utiliser et de présenter les modèles.









De plus, certains artistes vendent leurs produits directement dans leurs propres magasins en proposant leurs produits à un prix inférieur en n'utilisant pas d'intermédiaires.





Outre Roblox, les moteurs de jeu et les places de marché 3D, les plates-formes métavers s'appuient également sur l'économie UGC. Minecraft possède son propre marché de packs de mondes, de skins et de textures pré-construits qui sont également conçus et vendus par les utilisateurs de la plate-forme.









Et sur Fortnite, vous pouvez libérer le potentiel de construction en vous en construisant des royaumes virtuels gamifiés à l'aide de l'ensemble d'actifs et d'outils du jeu.









Ces plateformes de jeu sont idéales pour se familiariser avec l'économie UGC au stade débutant !

Comment créer des actifs numériques ?

Qu'est-ce que la modélisation 3D ?





Maintenant que vous savez où vendre vos ressources 3D, il est temps d'apprendre où et comment les créer.

Les objets virtuels sont créés par modélisation 3D, un processus qui consiste à manipuler des formes 3D dans un espace 3D simulé dans un logiciel spécialisé. Aujourd'hui, la modélisation 3D est utilisée dans diverses industries telles que les jeux et l'animation, le cinéma et la publicité commerciale, le design d'intérieur et l'architecture, l'industrie médicale également.





Le logiciel de modélisation 3D moderne utilise trois approches principales sous le pont : la modélisation NURBS (spline B rationnelle non uniforme), la sculpture numérique et la modélisation basée sur des polygones.





La modélisation NURBS utilise différents types de courbes et de surfaces pour créer des objets avec des niveaux infinis de détails et de précision. Il a été développé principalement pour la conception d'objets physiques réels dans les industries de fabrication et d'ingénierie. Cependant, certains modélisateurs préfèrent encore utiliser la modélisation NURBS pour concevoir des objets 3D virtuels. Des exemples de logiciels qui offrent NURBS incluent Autodesk Inventor, Revit, Rhinoceros 3D, SOLIDWORKS, CATIA, Siemens NX.









La sculpture numérique est le processus de création d'objets 3D virtuels à partir d'un maillage polygonal dense comme support principal en ajoutant ou en réduisant le volume et en le façonnant avec un ensemble d'outils numériques. La mécanique de ceux-ci est similaire à la sculpture traditionnelle en argile. Des exemples de logiciels qui offrent la sculpture numérique incluent ZBrush , Mudbox , Meshmixer , Oculus Medium , 3DCoat .









Bien que les outils de sculpture soient relativement faciles à apprendre et permettent la création rapide de modèles complexes, ils exportent un contenu trop "lourd" pour être traité par des plates-formes externes qui nécessitent généralement une densité de polygones beaucoup plus faible de modèles 3D pour qu'ils fonctionnent efficacement ou travailler du tout. Habituellement, la sculpture d'un modèle est suivie de la recréation d'une version à plus faible densité de celui-ci. C'est ce qu'on appelle la retopologie et c'est une discipline à part entière.





Presque tous les objets 3D que vous voyez aujourd'hui dans un jeu vidéo ou un film ont été créés à l'aide d'une modélisation basée sur des polygones. La modélisation basée sur les polygones est le processus de création d'un objet 3D virtuel à l'aide de formes plates triangulaires ou rectangulaires se rapprochant de la surface de l'objet. La disposition des polygones et la topologie doivent être planifiées à l'avance, ce qui nécessite du temps et des compétences spécifiques. Les objets 3D créés dans une densité plus élevée de polygones sont plus détaillés mais nécessitent plus de puissance de calcul pour s'afficher et s'exécuter. Des exemples de logiciels permettant ce type de modélisation incluent Blender , Modo , Maya , +3ds Max , Cinema 4D .









Il est courant dans l'industrie d'utiliser la sculpture pour créer d'abord un modèle de maillage polygonal haute densité, puis de le retopologiser à un niveau de détail spécifique pour une plate-forme spécifique, de le remplir de couleur, de le peindre avec un pinceau RVB ou de recouvrir ses régions avec Matériaux PBR. Tous les outils mentionnés ci-dessus ne sont utilisables que sur le bureau et nécessiteront une courbe d'apprentissage assez longue pour être maîtrisés.





Des outils qui ne nécessitent pas un tel pipeline viennent tout juste d'émerger. Un bon exemple serait Shapeyard, une application plus accessible et permettant la création de modèles 3D sur des appareils mobiles.

Modélisation 3D sur iOS avec Shapeyard

En comparaison avec les alternatives traditionnelles d'outils de modélisation basés sur des polygones de bureau comme Blender ou Maya, Cour de forme utilise l'approche "ce que vous voyez est ce que vous obtenez".





La modélisation dans l'application est basée sur le placement simple des primitives, le lissage de leurs bords et de leurs articulations, l'application de divers modificateurs, notamment la flexion et la déformation. Ensuite, remplissez-les de couleur, peignez avec un pinceau RBG ou recouvrez leurs régions avec des matériaux PBR.









L'application est super intuitive dans l'interface utilisateur et en jouant avec elle pendant quelques minutes, vous apprendrez facilement à créer des modèles 3D de base qui sont prêts pour la vente métaverse.

Méthodes alternatives de création de contenu 3D

Outre les modèles de surface traditionnels, il existe d'autres types d'actifs virtuels que vous pouvez créer et des plates-formes sur lesquelles vous pouvez les vendre. Par exemple, The Sandbox, un monde virtuel basé sur la blockchain où les joueurs peuvent créer et monétiser leur contenu 3D et leurs expériences de jeu. Les actifs de la plate-forme Sandbox sont créés dans VoxEdit à l'aide de voxels, des unités d'informations graphiques en trois dimensions (un peu comme des pixels 3D).









VoxEdit est un logiciel qui vous permet de créer, de gréer et d'animer vos propres actifs NFT basés sur des voxels, de les vendre sur le marché de The Sandbox. Les actifs peuvent également être échangés au-delà du marché Sandbox car ils sont frappés sur la blockchain Ethereum, allant d'un modèle 0,0003 ETH "Xin Lin" jusqu'au 177 ETH "Black Plague Doctor".









VoxEditor de Sandbox est facile à utiliser et à maîtriser, ce qui réduit la barrière à l'entrée pour une création de contenu réussie sur la plate-forme. Essayez-le, car le logiciel est convivial. Et qui sait, peut-être que votre NFT battra le record de la plateforme et se vendra plus que le 'Metaflower Super Mega Yacht' à 650 000 $ [ 6 ] !

Ne manquez pas la ruée vers le contenu 3D !

Comme les biens virtuels sont par définition non physiques, leur valeur est déterminée uniquement par ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour eux. Créer un actif et le vendre à l'infini peut sembler trop beau pour être vrai, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons de nos jours et la raison pour laquelle la modélisation 3D cherche à devenir l'une des professions les plus demandées dans un avenir proche.





À grande échelle, le marché des biens virtuels a connu une croissance exponentielle ces dernières années, l'industrie du jeu vidéo générant 180,3 milliards de dollars et le volume des ventes de NFT dépassant les 40 milliards de dollars en 2021 [ 7 ], [ 8 ].





De multiples industries, dont l'art, la mode et l'architecture, fusionnent avec le monde virtuel et créent de nouveaux passe-temps et professions. Alors prenez votre iPhone, installez Cour de forme , créez votre premier modèle 3D et publiez - le sur Roblox , Unity ou Unreal , frappez votre première collection NFT sur The Sandbox ! Bonne chance et n'oubliez pas de partager vos créations dans les commentaires aussi !

Références

