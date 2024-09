Comment Linux est devenu si populaire

Comment Linux, qui a commencé comme un projet de passe-temps 🌈, est devenu une bête que personne dans l'industrie technologique ne pouvait ignorer. Pas même Bill Gates 🚀.





Linus Torvalds a commencé à développer Linux afin de pouvoir utiliser pour son ordinateur personnel un environnement similaire à celui qu'il avait l'habitude d'utiliser à l'Université d'Helsinki. Il a essayé de trouver un système d'exploitation similaire aux ordinateurs de l'université mais n'en a pas trouvé, alors il a décidé de construire son propre noyau. L'histoire de l' idée d'un logiciel open source qui a commencé à prendre forme dans les années 1980 est fascinante, mais ce qui est plus intrigant, c'est comment ce projet de passe-temps lancé par Linus Torvalds est devenu un mammouth dont nous sommes témoins aujourd'hui. Poussé par ma curiosité, j'ai décidé de faire des recherches et de me concentrer sur quatre événements majeurs qui ont propulsé la croissance de Linux pour en faire l'un des projets communautaires les plus importants de l'histoire de l'humanité.

Linus Torvalds a rendu la première version du noyau Linux disponible en 1991. Une fois publiée, elle a été reprise par la communauté et a obtenu une traction notable de la part des développeurs travaillant sur le système d'exploitation GNU qui possédaient déjà tous les composants de la construction d'un système d'exploitation. prêt mais n'avait pas de noyau. De 1991 à 1993, Linux était encore dans sa phase bêta où il n'était pas prêt à sortir en tant que système d'exploitation complet. Au cours de ses premières années, Linux était encore un système d'exploitation utilisé principalement par des passionnés, mais quelque chose était sur le point de changer.

Le serveur Web Apache

Pour que Linux sorte du monde des passionnés et soit adopté par les entreprises, il avait besoin d'une utilisation dans le monde réel qui en ferait une technologie incontournable. Ce seuil a été franchi en 1995 avec le développement du serveur Web Apache. Étant donné que l'adoption d'Internet augmentait, cela représentait un tournant important dans l'histoire de Linux. Apache a été la première application à offrir aux entreprises des avantages tangibles de l'utilisation de Linux. Maintenant, avec Linux, lorsque vous construisiez une ferme de serveurs en utilisant Linux avec Apache, c'était beaucoup plus rentable que d'en construire une en utilisant Windows NT et le matériel coûteux qui l'accompagnait. Cela signifiait que vous deviez former votre personnel à l'administration du serveur à l'aide de Linux. Pourtant, le coût de la formation était bien inférieur à l'argent économisé par les centres de données sur l'achat de licences Windows et de matériel hors de prix. Mais la bonne nouvelle était que l'embauche de nouvelles personnes et la formation du personnel ne coûtaient pas très cher puisque les étudiants et les passionnés connaissaient déjà Linux car il était largement utilisé dans les universités.

Cela a alimenté l'adoption de Linux en raison du boom d'Internet. Il était logique pour les grandes entreprises, les fournisseurs de services Internet et les entreprises de commerce électronique en herbe à l'époque d'exécuter leurs applications à l'aide de Linux pour réduire les coûts. Étant donné que la communauté de développeurs contribuant à Apache et Linux était généralement la même, les performances obtenues en exécutant Apache sur Linux étaient bien meilleures que sur d'autres systèmes d'exploitation.

La cathédrale et le bazar

"La cathédrale et le bazar" était un livre blanc écrit par Eric Steven Raymond , et c'était son analyse anthropologique de ce qui a fait fonctionner le mouvement du logiciel libre . En tant que développeur de logiciels et contributeur GNU , il a été amusé par la façon dont Linux pouvait survivre et prospérer avec autant de développeurs de logiciels qui y contribuaient. Eric était amusé de constater que toutes les règles qu'il avait apprises sur le processus de développement de logiciels, qui incluaient le contrôle de la complexité, la taille réduite des groupes de projet et la gestion étroite des objectifs, s'effondraient toutes. S'il évaluait Linux sur la base de son expérience dans le développement de logiciels, alors Linux aurait dû être un désastre, mais il ne l'a pas été ; c'était quelque chose d'incroyable. Il était déterminé à comprendre comment cela fonctionnait, alors il a écrit son livre blanc. The Cathedral et The Bazaar ont mis en évidence deux styles de développement de logiciels contrastés.

Le modèle Cathedral - Le modèle Cathedral était le modèle de développement logiciel conventionnel et fermé. Dans le modèle cathédrale, vous avez des spécifications d'objectifs strictes au sein de petits groupes de projet qui sont gérés de manière relativement hiérarchique et autoritaire.

- Le modèle Cathedral était le modèle de développement logiciel conventionnel et fermé. Dans le modèle cathédrale, vous avez des spécifications d'objectifs strictes au sein de petits groupes de projet qui sont gérés de manière relativement hiérarchique et autoritaire. Le bazar - Il a qualifié ce qui se passait dans le monde Linux de modèle de bazar. Le mot "bazar" signifie un marché ouvert. Il s'agissait d'un type de modèle de développement logiciel très ouvert et peer-to-peer, où vous aviez des cycles de publication très courts et une contribution et des commentaires constants des personnes qui développaient et utilisaient le logiciel simultanément.

Ce livre blanc était vital car il s'agissait de la dernière poussée de Netscape Communications Corporation pour publier le code source de Netscape Communicator et lancer le projet Mozilla .

Netscape Communicator et le projet Mozilla

Le prochain événement important a été le jour où Netscape Communicator a décidé d'ouvrir son code et de créer le projet Mozilla. Cet événement était important car Netscape a été la première grande organisation à ouvrir le code source de ses produits. Netscape est devenu open-source pour combattre Microsoft, qui offrait gratuitement Internet Explorer avec son système d'exploitation mais ne publiait jamais le code source d'Internet Explorer. Netscape craignait que personne n'achète Netscape Communicator car Internet Explorer était gratuit avec Windows et aurait finalement créé un monopole sur Internet. Cela aurait créé une crise de survie pour Netscape et l'aurait chassé du marché des serveurs, où il réalisait la plupart de ses bénéfices à l'époque. Cette décision prise par Netscape de devenir open source a donné à Linux la crédibilité et la confiance dont il avait besoin auprès des investisseurs en capital-risque, qui ont alors commencé à prendre au sérieux les logiciels open source.

Version de MySQL

Un autre événement parallèle qui a conduit à cimenter Linux en tant que système d'exploitation incontournable pour les centres de données a été la sortie d'un système de gestion de base de données relationnelle AKA (RDBMS) open source appelé MySQL. MySQL a été le premier SGBDR open source basé sur Structured Query Language (SQL), qui était un concurrent direct d'Oracle et de MSSql. Les développeurs d'applications Web disposaient désormais d'une base de données qu'ils pouvaient utiliser dans leurs applications sans se soucier des licences, ce qui réduisait également les coûts de développement. Cela a déclenché une réaction en chaîne où d'autres fournisseurs de bases de données, tels qu'Oracle et Sybase, ont commencé à porter leurs bases de données pour qu'elles fonctionnent sous Linux.

