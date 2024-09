Hommage et hommage au pionnier de la cybersécurité John McAfee

HackerNoon a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, options et améliorations. L'un d'eux est "Notifications".





Il s'avère que ces notifications ne sont pas seulement censées vous tenir au courant de tout ce qui concerne vos nouvelles histoires, mais aussi pour vous rappeler vos anciennes histoires. C'est comme ça que j'ai reçu cette notification de nostalgie.





Vous avez probablement entendu des histoires d'acteurs qui n'aiment pas regarder leurs propres vieux films. Je n'aime pas non plus lire mes vieilles histoires. Mais celui-ci était différent.





Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment ? Suis-je en train de revisiter ou de mettre à jour « A Requiem for John David McAfee ? Je pense, un peu des deux.

Un an plus tard - Pourquoi est-ce toujours important ?

Les deux dernières années, surtout la dernière, ont été… Ouais, ce n'est pas facile de trouver le(s) mot(s) juste(s). Nous avons été totalement engourdis, n'est-ce pas ? Rien ni personne ne peut plus nous surprendre ou nous choquer. Combien de temps la nouvelle de la mort de John McAfee a-t-elle occupé vos pensées ? Assez longtemps pour nous rappeler ses controverses, et pas assez long pour se souvenir de ses réalisations.





À ce jour, comme Reuters rapports , les restes de McAfee sont toujours dans une morgue espagnole…





Alors, que pensez-vous de cette « technicité » juridique ?





Je ne suis pas intéressé par les théories (du complot) sur les circonstances de sa mort. Avec tout le respect que je dois au système juridique américain, je pense que permettre à la personne, à toute personne, de reposer en paix est plus important que les accusations et les poursuites judiciaires.





Benjamin Franklin a déclaré que "rien n'est certain sauf la mort et les impôts". Tristement célèbre, John McAfee répond aux deux "exigences". Alors, « peut-il enfin être inhumé », comme le demande sa veuve ?

"Le monde est un endroit beaucoup plus sombre sans lui"

Je suis d'accord. Notre monde n'est pas seulement devenu beaucoup plus sombre, mais aussi plus dangereux au point où les « cyberbombes » sont devenues plus meurtrières et plus effrayantes que les armes nucléaires « traditionnelles » .





L'homme qui travaillait à la NASA sur le programme Apollo a été le premier à lutter contre les cybermenaces alors qu'on ne savait même pas comment les appeler, encore moins comment les prévenir et les éliminer :





"Quand j'ai lu pour la première fois sur le virus du cerveau pakistanais, je n'avais jamais entendu parler d'un virus auparavant, ni personne dans la technologie. Cela me fascinait. (extrait de l'interview de McAfee avec la BBC en 2013)





Les machines sont parfaites, mais toujours vulnérables. Les gens sont imparfaits et impitoyables. Nous avons du mal à séparer les imperfections de quelqu'un des réalisations.





J'ai regardé le documentaire , mais je n'ai pas lu le livre sur John McAfee. Les droits du livre ont déjà été acquis par AMDC Films. Je n'ai pas besoin non plus de me dire que McAfee était compliqué et brillant, controversé et intrigant. Quel genre de personne faut-il être pour créer un virus informatique, l'exploiter et éventuellement vivre avec ce que l'on a fait ? Et quel genre d'état d'esprit devez-vous avoir pour pouvoir proposer une solution antivirus efficace et abordable ? Insolite, c'est certain.

