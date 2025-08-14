Ce qui est arrivé quand j'ai topé les nouvelles des hackers et j'ai piégé 12 000 lecteurs la nuit

Il y a environ 2 semaines, j'ai décidé de lancer un petit projet que j'ai fait sur Hacker News. C'était assez simple, juste un site Web avec une seule page qui affichait un tableau des prix actuels par dollar des APIs LLM majeures. Et une image de ce qu'il ressemblait quand je l'ai lancé est ci-dessous. Prix par token Prix par token J’ai fait des recherches et j’ai constaté que les gens recherchaient souvent des choses comme « prix GPT 4o », donc j’ai pensé que la consolidation des prix en un seul endroit et la création de pages web programmatiques pour chaque modèle pouvaient fonctionner sur Google. J'ai fait le site Web en quelques heures, en collectant manuellement les prix pour chaque jeton et en les entrant dans un fichier csv. L'image ci-dessus est juste une simple application Nuxt en haut de ce fichier. J'ai mis un lien vers le site avec le titre À environ 8 heures du matin, j'ai vérifié mon trafic sur PostHog et j'ai vu qu'une heure plus tard, 1000 visiteurs étaient venus sur le site au cours de la dernière heure sans aucune indication de ralentissement. LLM API Données de prix LLM API Données de prix J'ai dû réfléchir rapidement à la façon de capitaliser sur ce trafic pour en tirer une valeur durable ce jour-là. j'ai pensé que la hausse ne durerait que le reste de la journée au maximum, ce qui ne laissait pas le temps pour moi d'offrir un service gratuit ou payant réel autour des données. Mettez-les sous la table des prix. Tally Tally Pendant ce temps, mon message de Hacker News commençait à se propager sur Twitter (le pied de mon site avait mon nom d'utilisateur Twitter, @aellman) et les commentaires sur le message lui-même étaient en croissance. sur le post lui-même il y avait des commentaires venant me demander d'inclure des fournisseurs dans les données, de faire des changements dans l'interface utilisateur et même que certaines de mes données étaient inexactes. j'ai répondu avec des mises à jour sur le site Web en temps réel: fixer les données, ajouter des modèles Xai et répondre aux commentaires sur les changements d'interface que je ferais à l'avenir. posts Posté par Au moment de l'arrivée du lendemain, j'avais plus de 100 abonnés à la newsletter et 12 000 visiteurs uniques étaient venus sur le site. J'ai rapidement appris que se rendre au sommet de Hacker News fait plus que vous obtenir du trafic de la publication elle-même. Le lendemain, j'avais acquis plus de 100 backlinks de sites Web qui tirent des messages populaires de Hacker News, conduisant à une montée rapide à une autorité de domaine de 13 sur Ahrefs. Tout au long de la semaine, mon site web serait également présenté sur plusieurs podcasts et newsletters, aidant à maintenir mon trafic à plus de 1000 visiteurs par jour. Au cours de cette semaine, j'ai acquis 250 abonnés à la newsletter, mis à jour mon site pour inclure des modèles d'images et j'ai fait mon premier outil gratuit, un qui a environ 20 utilisateurs gratuits. j'ai l'intention de continuer à monter mon succès Hacker News et de développer l'autorité du site grâce à l'optimisation des liens de retour et à la création de pages axées sur le référencement comme le et Sur le long terme, je vois ce site devenir une API qui aide à abaisser la facture d'utilisation LLM pour les applications API. Le succès sur Hacker News et la newsletter croissante du site confirme que c'est un point d'intérêt pour les développeurs. Tracker de codage Nouveau compteur de jetons pricing calculator Tracker de codage Nouveau compteur de jetons Calculateur de prix Je ne sais pas exactement quelle est la leçon de cette histoire. J'ai posté à Hack News depuis, au sujet du tracker de codage que j'ai fait, et n'ai pas obtenu un seul vote. Peut-être que c'est que l'Internet est aléatoire et que si vous voulez aller viral vous devez juste poster beaucoup pour faire votre propre chance. Ou que sauf si vous avez un grand suivi qui va viral est rare et vous devriez être prêt à profiter du moment où cela se produit. Dans les deux cas, je suis impatient de construire plus de trafic durable à Price Per Token et de le rendre plus précieux que juste une table de prix de jeton.