Ce que la crypto et le rap ont à voir avec la guerre en Ukraine

Au fur et à mesure que la guerre en Ukraine se déroulait , la crypto-monnaie est devenue l'un des canaux les plus importants et les plus efficaces pour financer les besoins humanitaires et militaires du pays. Étant donné que le marché des changes ukrainien a été presque paralysé au cours du premier mois de l'invasion non provoquée, l'achat et la livraison rapides d'équipements militaires, de vêtements, de nourriture et d'autres éléments essentiels aux villes ukrainiennes sont devenus un énorme défi.





Le besoin de légalisation de la cryptographie est venu comme une réponse immédiate à de nombreuses personnes et entreprises de l'intérieur et de l'extérieur de l'Ukraine désireuses de contribuer à la victoire de la nation.



Alors que de longues files d'attente s'accumulaient devant les distributeurs automatiques de billets et les supermarchés à Kyiv, le ministère ukrainien de la transformation numérique (DT) savait qu'il devait agir rapidement. Le deuxième jour de l'invasion, le ministre du DT Mykhailo Fedorov a chargé son adjoint Alex Bornyakov de mettre en place des portefeuilles officiels du gouvernement qui pourraient accepter les paiements en crypto-monnaie.



"Nos banques étaient limitées, il y avait des restrictions sur notre utilisation des monnaies fiduciaires et nous étions rapidement à court de fournitures", a déclaré Bornyakov au Financial Times . « Même si vous parvenez à payer en fiat, un virement met quelques jours à parvenir au destinataire. Dans le monde de la cryptographie, cela prend quelques minutes.





Pour faciliter et simplifier la collecte de dons cryptographiques et accélérer les processus d'achat et de livraison en temps de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un projet de loi sur les actifs virtuels le 15 mars 2022. Cette loi est censée légaliser la circulation des crypto-monnaies en Ukraine, dont l'adoption est déjà l'une des plus élevées au monde. Selon Chainalysis , l'Ukraine se classe au quatrième rang mondial dans l' indice de crypto-monnaie 2021 .





Avant l'invasion de la Russie, plus de 5,5 millions de personnes, soit 12,7 % de la population totale de l'Ukraine, possédaient des cryptos. Selon CoinDesk , "L'Ukraine est le berceau des équipes qui ont fondé les startups de crypto Bitfury, Hacken et Propy, sans parler de nombreux développeurs de crypto".



La loi sur les actifs virtuels a permis aux gouvernements ukrainiens et étrangers, aux entreprises, aux organisations caritatives et publiques, aux célébrités, aux entrepreneurs et à d'autres «bons samaritains» de proposer diverses initiatives pour aider l'Ukraine grâce aux actifs numériques. Début mai, l'Ukraine a reçu plus de 100 millions de dollars de dons en crypto, selon CryptoPotato .



L'une de ces initiatives est l'aide à l'Ukraine . Il s'agit d'un effort conjoint d' Everstake , le plus grand fournisseur de jalonnement décentralisé d'Ukraine dans l'industrie de la blockchain, des échanges cryptographiques Kuna et FTX, et du ministère ukrainien de la DT. Depuis son lancement, Aid For Ukraine a collecté plus de 60 millions de dollars de différentes crypto-monnaies et NFT.





Pour renforcer leurs appels à l'action et inspirer la communauté mondiale de la cryptographie, Everstake et ses co-fondateurs Sergey Vasylchuk et Yev Zaifert ont fait des dons cryptographiques à l'Ukraine pour un montant total de 10 millions de dollars.





« La paix a un prix, mais la première vague de dons s'est calmée. Les crypto-monnaies sont exemptes d'obstacles administratifs, ce qui en fait le moyen le plus efficace de fournir une aide rapide. Chaque contribution crypto, qu'elle soit grande ou petite, est un autre clou dans le cercueil du totalitarisme. Aider l'Ukraine à combattre l'invasion signifie nous aider à sauver le monde libre de l'esclavage », Sergey Vasylchuk, PDG et co-fondateur d'Everstake



Selon Sergey Vasylchuk, l'initiative a déjà dépensé plus de 45 millions de dollars en trousses de premiers soins, en kits de rationnement , en gilets pare-balles et en d'autres achats . Les dons sont envoyés directement pour l'approvisionnement par l'intermédiaire d'organisations bénévoles et de divers ministères, ainsi que sur le compte dédié auprès de la Banque nationale d'Ukraine. Les fonds restants et les nouveaux dons seront dépensés dans la même veine.



"Nous recevons et traitons constamment les demandes et créons de nouvelles initiatives, aidons les bénévoles et les organisations indépendantes", a ajouté Sergey.





Pour maintenir l'élan et assurer un flux durable de dons cryptographiques alors que le monde se « lasse » de la guerre russo-ukrainienne, Everstake et l'agence créative basée à Kyiv

Bickerstaff.385 a créé une vidéo promotionnelle mettant en vedette le ministre ukrainien de la transformation numérique demandant plus de dons cryptographiques d'une manière extraordinaire - grâce au rap.

https://www.youtube.com/watch?v=cwaL7CJOaqg









« Les gens considèrent rarement la paix comme un investissement. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y aura aucune possibilité de pomper votre Lamborghini ou d'obtenir une ferme d'alpagas. C'est une campagne de communication très inhabituelle, nous pensons donc qu'elle se démarquera et attirera davantage de dons cryptographiques », Ilia Anufreinko, directeur créatif de Bickerstaff.734.









En plus d'accepter la cryptographie, Aid For Ukraine accepte également les dons NFT . À l'heure actuelle, les NFT représentent près de 10% de tous les fonds collectés en crypto. "Cela comprend un drapeau CryptoPunk et Ukraine DAO d'une valeur de 6,75 millions de dollars ", a ajouté Sergey.





À l'heure actuelle, Aid For Ukraine prend en charge plusieurs collections NFT patriotiques, notamment HelpUA , Ukrainian Spirit , MetaHistory , Soul of Ukraine et d'autres.





Selon son premier rapport sur les dépenses, Aid For Ukraine dépensait 626 dollars par minute au cours des 50 premiers jours de la guerre.





Souffrant de l'agression et de l'invasion non provoquées de la Russie depuis plus de 90 jours déjà, l'Ukraine perd ses meilleurs citoyens sur le champ de bataille et voit ses villes réduites en ruines par les missiles russes. Chaque don peut faire la différence et aider à éviter une catastrophe humanitaire mondiale.



« Investissez dans la paix, mon frère ! » Soutenez l'Ukraine avec la cryptographie !